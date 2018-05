Derechos de autor

Los genéricos, el doble de caros en Suiza 31 de mayo de 2018 - 17:41 El precio de los medicamentos genéricos en Suiza en 2017 fue el doble que en otros nueve países europeos, según un estudio publicado este jueves. Los productos patentados fueron un 9% más costosos. La investigación, la novena de su tipo, examinó los precios de fabricación de los 250 medicamentos genéricos y protegidos por patentes más vendidos. Fue realizada por la asociación de las compañías de investigación farmacéutica Interpharma y la asociación suiza de seguros de salud santésuisse. La directora de santésuisse, Verena Nold, dijo que Suiza "podría ahorrar varios cientos de millones de francos solo en medicamentos genéricos". Pidió un "nuevo sistema de precios" más ajustado a los precios de los medicamentos en el extranjero. Santésuisse sugirió una serie de medidas para bajar los precios, incluido un sistema de precios de referencia, una aprobación más rápida de los medicamentos genéricos y la eliminación de las barreras de entrada al mercado para promover la competencia dentro de la industria. + Exigen precios accesibles de medicamentos Los países de comparación fueron Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Austria y Suecia.