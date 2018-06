(it)

No al uso del cannabis para estudios científicos 11 de junio de 2018 - 21:04 Los proyectos de distribución de cannabis con fines científicos no pueden llevarse a cabo en Suiza. El Consejo Nacional (cámara baja del Legislativo Federal) enterró el lunes por 96 votos en contra, 93 a favor y 2 abstenciones una moción en este sentido. La moción, del diputado socialista Roberto Zanetti (por el cantón de Solothurn), habría permitido una mejor comprensión de cómo manejar los problemas relacionados con el cannabis, argumentaban los seguidores de la moción. El Consejo Federal (Ejecutivo) está de acuerdo en principio, explicó el ministro de Salud, Alain Berset. Para los que se opusieron al texto, estos esfuerzos estarían indirectamente dirigidos a liberalizar el consumo de cannabis. La derecha conservadora del Partido Unión Demócrata de Centro y los centristas demócrata-cristianos votaron en masa en contra de la idea, que veían como una ruta implícita hacia la liberalización del consumo de cannabis. Los partidarios del proyecto, que tenía por objeto poner el cannabis a disposición de los estudios académicos sobre los efectos de las versiones prescritas de la droga, habían afirmado que permitiría comprender mejor los posibles problemas de salud y sociales. La votación se produce tras una decisión federal de noviembre de 2017 de bloquear un estudio de la Universidad de Berna -solicitado por las autoridades de la ciudad- sobre los posibles efectos de la venta regulada de cannabis en las farmacias.