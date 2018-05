No hay región en Suiza que no aspire a alguna forma de turismo.

El turismo hoy 17 de mayo de 2018 - 14:09 El turismo es una fuente de ingresos esencial para Suiza, aunque los turistas nacionales pasan casi tanto tiempo fuera del país como los extranjeros lo hacen en Suiza. No obstante, el balance sigue siendo positivo y el turismo constituye el sexto sector industrial del país, dando empleo al 4,3% de la población activa en 2014. Inicialmente el turismo se limitaba al verano. Las intensas nevadas del invierno impedían viajar y solo tras la aparición de los deportes invernales -promovidos en gran medida por los británicos a finales del siglo XIX-, se pusieron de moda las vacaciones de invierno. La expresión temporada baja significa hoy día unas pocas semanas de primavera y otoño. Consulte los datos estadísticos actuales sobre el turismo suizo en la página de la Oficina Federal de Estadística. Vacaciones breves En la actualidad hay centros turísticos de invierno y de verano, muchas estaciones biestacionales, y entre temporadas se complementan con spa y turismo de congresos. La excursión de un día o de un fin de semana es muy común entre la población suiza. Eso incluye viajes en teleférico, travesías en barcos de vapor y restaurantes de montaña. La industria del turismo y los cantones, especialmente el Valais, los Grisones y Berna, están preocupados por el fenómeno denominado ‘cold beds’ (camas frías). Se trata de muchas viviendas secundarias (parahotelería) que son rara vez alquiladas y que sus dueños usan solo unas pocas semanas durante el año. El país entero No hay región en Suiza que no aspire a alguna forma de turismo. Los dos tipos fundamentales son los centros turísticos de montaña, con ofertas de excursiones en verano y esquí en invierno, y las zonas turísticas lacustres, con deportes acuáticos. Varias ciudades suizas son, en parte, destinos turísticos y junto a ellas hay múltiples áreas rurales, situadas sobre todo en las montañas del Jura, que ofrecen un paisaje menos escarpado y un turismo más sosegado. La mayoría de las zonas turísticas tienen ofertas combinadas de eventos y actividades. Las grandes ciudades son tanto escenario de congresos y museos, como puntos de encuentro de la gente de negocios. La promoción de Suiza como destino turístico es competencia de Suiza Turismo. Suiza lucha contra la competencia de otros destinos, pero el presupuesto público para hacerlo sea relativamente modesto. El sector del turismo atraviesa un periodo difícil como consecuencia de la apreciación del franco que encarece los viajes a Suiza de los países vecinos. Suiza Turismo entra ahora en otros mercados como son los de India y China, donde crece el número de personas adineradas. Los Alpes Los Alpes son la atracción preferida de los turistas en Suiza. En verano es el lugar favorito de excursionistas y caminantes y en invierno ofrece mucha nieve para esquiar. Actualmente los turistas tienden a utilizar los remontes y funiculares en sus visitas a los Alpes. Sin embargo, estos dispositivos fueron construidos fundamentalmente en la posguerra. Los centros alpinos suizos de hoy día brindan una infraestructura completa para satisfacer las necesidades de sus visitantes. Cambio climático Las estaciones de deporte invernal en Suiza contaban hasta hace poco con 'nieve segura'. Hoy, como consecuencia del calentamiento del planeta, los lugares situados a unos 1.000 metros de altitud se ven cada vez más forzados a usar los cañones de nieve para tener suficiente nieve en las pistas de esquí. Para conocer lo que el Gobierno suizo está llevando a cabo en lo que respecta al cambio climático, consulte esta página web de la Oficina Federal de Medioambiente. El impacto medioambiental del esquí y otras formas de turismo es tema de discusión en los últimos tiempos. ‘Turismo sostenible’ es el objetivo trazado para la actividad turística estival e invernal en las regiones montañosas. Dada la importancia del turismo para las economías locales en los Alpes se ha hecho necesario tomar medidas para preservar este paisaje único a las generaciones futuras.