SIX: el mercado suizo de valores explora el lanzamiento de una bolsa de criptomonedas

¿Están por verse movimientos bursátiles cripto? En la imagen, la trayectoria de una curva bursátil del SIX, grupo basado en Zúrich. Keystone/Ennio

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El mercado de valores suizo asegura que las monedas digitales se están convirtiendo en una “clase de activos reconocida”.

4 minutos

Financial Times Otro idioma: 1 English en Switzerland’s SIX explores launching crypto exchange original leer más Switzerland’s SIX explores launching crypto exchange

La bolsa de valores suiza SIX analiza la creación de una sede europea para la negociación de criptomonedas, como estrategia para acceder a un mercado que ha sido dominado hasta ahora por firmas de activos digitales con una larga trayectoria, como Binance, OKX y Coinbase.

Contenido externo

El SIX está considerando la posibilidad de aprovechar su reputación y la avanzada legislación que tiene Suiza en materia de criptomonedas como anzuelo para atraer a los grandes inversores tradicionales, cada vez más interesados en el comercio de activos digitales.

“Las criptomonedas se están convirtiendo cada vez más en una forma de activos reconocida”, declaró al Financial Times Bjørn Sibbern, responsable global de las bolsas del Grupo SIX, y añadió que la empresa estudia la creación de “una plataforma en la que podamos facilitar la negociación, ya sea de criptodivisas (al contado) o de sus derivados”.

Hasta ahora, las empresas financieras tradicionales se habían mostrado reacias a fundar un centro de negocios dedicado a las criptodivisas debido a la falta de una legislación clara y al temor de arriesgar su reputación.

Algunas grandes empresas como Deutsche Boerse, Nomura y Standard Chartered optaron por crear sus propias cripto bolsas, haciéndolo generalmente de forma independiente a sus negocios principales.

Sin embargo, el CBOE Global Markets decidió cerrar este año su plataforma de negociación de criptomonedas al contado por la falta de una normativa clara. En mayo, el CME Group estudió la posibilidad de poner en operación una bolsa de bitcoin, según el FT, pero su director ejecutivo ha declarado que no tiene planes al respecto.

A principios de este año, la aprobación de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos de empezar a cotizar al contado fondos de bitcoin y ethereum atrajo una avalancha de inversiones minoristas e institucionales hacia estos activos y despertó la esperanza de que más inversores estuvieran dispuestos a negociar directamente con estas divisas.

Aunque el precio del bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, ha descendido hasta alrededor de 60.000 dólares (50.631 francos suizos) desde el nivel histórico de 72.000 dólares que tuvo a principios del 2024, ha podido recuperar un 40% de su valora a lo largo de este año.

Mostrar más

Mostrar más Bitcoin, una inspiración para la renovación del franco suizo Este contenido fue publicado en El auge experimentado por las criptomonedas ha inspirado el rediseño del dinero por parte de los bancos centrales y las empresas, una tendencia que incluye al franco suizo. leer más Bitcoin, una inspiración para la renovación del franco suizo

Suiza se ha convertido en uno de los países más amigables para las criptomonedas de Europa, al ofrecer leyes comerciales, custodia de activos y clasificación de los distintos tipos de toquens que muchos otros países aún no han introducido.

“Estamos estudiando otras formas de expandirnos en Europa y, por ello estudiamos (si) las criptodivisas tendrían que formar parte (de la estrategia)”, afirmó Sibbern, añadiendo que sería un centro de negociación disponible exclusivamente para inversores institucionales, como gestores patrimoniales.

“Observamos la tendencia de que cada vez más y más bancos e instituciones globales están fijando su atención en el mercado cripto”, añadió.

El SIX de Suiza dirige desde Singapur una empresa de derivados cripto llamada AsiaNext, una empresa que opera junto con el grupo japonés SBI.

“Estamos estudiando si debiéramos hacer algo similar en Europa”, expresó Sibbern, precisando también que la empresa “podría decir que esto es algo que no nos interesa perseguir”.

El grupo suizo, propiedad de 120 bancos, gestiona una bolsa digital independiente en la que se cotizan desde el 2018 nueve bonos digitales de emisoras como el banco de inversión UBS y la autoridad local de la ciudad de Lugano. Sibbern aseguró que esta bolsa digital “podría … ampliar ese concepto” e incluir la posibilidad de comerciar criptodivisas.

El comercio de criptomonedas también permitiría una notable expansión del SIX, cuyas dos sedes de cotización basadas en Suiza y Madrid han acogido este año dos de las principales OPI europeas: el grupo de belleza español Puig y el grupo de dermatología Galderma.



Derechos de autor de The Financial Times Limited 2024

Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas / Carla Wolff