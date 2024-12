Lo que le espera a la Ginebra Internacional en 2025

2024 iba a ser un año de celebración para los Convenios de Ginebra, que cumplían su 75 aniversario. Keystone / Martial Trezzini

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

¿Cortará Donald Trump los fondos de la Ginebra internacional, que depende en gran medida de la financiación estadounidense? A pesar de las incertidumbres, las organizaciones en el lugar intentarán resucitar el derecho de guerra para ayudar a las víctimas de los conflictos en el mundo. Un vistazo general.

8 minutos

Suscríbase AQUI para recibir nuestro repaso a la prensa suiza sobre asuntos de España y Latinoamérica.

Sede europea de las Naciones Unidas y cuna de la ayuda humanitaria, Ginebra vive al ritmo de las guerras y de los grandes cambios – climáticos, geopolíticos, económicos, etc. – que sacuden el mundo. El año 2024 no ha dado tregua a los órganos de gobernanza al final del lago, y 2025 no se presenta mucho más tranquilo.

Trump 2.0.

El presidente estadounidense electo Donald Trump regresará a la Casa Blanca el 20 de enero. Las consecuencias de su elección son difíciles de estimar para la Ginebra internacional, ya que el republicano es ante todo impredecible. Pero todo sugiere que continuará su lucha contra el sistema multilateral. Durante su primer mandato, retiró a su país de varias instancias y tratados internacionales, incluido el Acuerdo de París y el Consejo de Derechos Humanos.

Mostrar más

Mostrar más Elección presidencial: ¿Estados Unidos se distancia de la Ginebra internacional? Este contenido fue publicado en Donald Trump ha puesto patas arriba las organizaciones internacionales de Ginebra, retirándose de varias de ellas. Su sucesor, Joe Biden, prometió que Estados Unidos volvería a los asuntos multilaterales, pero sus acciones no siempre lo han confirmado. Análisis. leer más Elección presidencial: ¿Estados Unidos se distancia de la Ginebra internacional?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) también guarda un mal recuerdo del proteccionismo económico de Donald Trump. Su administración había provocado el bloqueo del órgano encargado de resolver las disputas comerciales entre los Estados e impuso a China aranceles contrarios a las reglas de la organización. El multimillonario ya ha prometido aumentar los aranceles sobre los productos provenientes de Canadá, México y China.

Las preocupaciones se centran hoy en la contribución financiera de Estados Unidos a las organizaciones de la Ginebra internacional. Washington es, con diferencia, el principal financiador de las Naciones Unidas en su conjunto (28% de las contribuciones totales) y de varios de sus órganos en Ginebra, en particular, incluido el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), que Estados Unidos financia en un 40,7%.

Contenido externo

Donald Trump ha nombrado a Elise Stefanik como embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York. Una congresista sin experiencia en diplomacia, que ha declarado que la financiación de la ONU por parte de Estados Unidos debería ser objeto de «una reevaluación completa» debido a un presunto sesgo antiisraelí de la organización.

Es imposible por el momento estimar en qué medida se prevén recortes presupuestarios. Pero una cosa es segura, tendrían un impacto enorme en las Naciones Unidas, que recientemente se han enfrentado a una crisis de liquidez.

Resucitar el derecho humanitario

En 2024, los Convenios de Ginebra celebraron su 75 aniversario. Pero lo que debía ser un año de celebración y reafirmación de este pilar del Derecho Internacional Humanitario, destinado a proteger a las poblaciones e infraestructuras civiles en tiempos de guerra, fue más bien una ocasión para hacer un triste balance.

El derecho de la guerra sigue siendo ampliamente violado; en Ucrania, en el Cercano Oriente, en Sudán y en muchos otros conflictos. Así lo demuestra el número récord de víctimas registradas en el ámbito humanitario en 2024. A finales de noviembre, más de 280 personas empleadas en el sector habían sido asesinadas en 19 países, la mayoría de ellas, en Gaza.

Ante esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha lanzado, junto con seis Estados – Sudáfrica, Brasil, China, Francia, Jordania y Kazajistán – una iniciativa mundial destinada a elevar el Derecho Internacional Humanitario al rango de prioridad política. Esta iniciativa debe producir recomendaciones para que este derecho sea más respetado y se organizará una reunión de alto nivel en 2026.

Mostrar más

Mostrar más Derecho humanitario: a pesar de los titulares, no todo son malas noticias Este contenido fue publicado en Los casos en que las partes en conflicto respetan el derecho internacional humanitario son menos conocidos que aquellos en los que se cometen violaciones. leer más Derecho humanitario: a pesar de los titulares, no todo son malas noticias

Por su parte, Suiza, depositaria de los Convenios de Ginebra, organizará en marzo de 2025, a petición de la Asamblea General de la ONU, una «Conferencia de las Altas Partes Contratantes» sobre el respeto del cuarto convenio que asegura la protección de los civiles, en el contexto del conflicto en el Cercano Oriente. Esta conferencia debe permitir reafirmar las reglas del derecho internacional humanitario y las obligaciones que de ellas se derivan para los Estados.

Ayuda humanitaria, bajo presión

Como cada año, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) presentó a principios de diciembre en Ginebra su estimación de las necesidades humanitarias para el próximo año. Estima que 305 millones de personas en el mundo necesitarán ayuda y desea alcanzar a 190 millones de ellas en 33 países, con un costo total de 47 mil millones de dólares.

Pero mientras varios países, incluida Suiza, reducen sus presupuestos para la ayuda internacional, recaudar esta suma se presenta más difícil que nunca. Las agencias humanitarias que operan desde Ginebra lo subrayan: detrás de los dólares faltantes se esconden los destinos de personas que no recibirán una ayuda vital. A principios de diciembre, solo el 43% de los aproximadamente 50 mil millones de dólares solicitados para 2024 habían sido otorgados.

Mostrar más

Mostrar más Reducir la ayuda internacional hace temer por las personas más desfavorecidas Este contenido fue publicado en El gran proyecto de ahorro del Consejo Federal (Gobierno) también hace el vacío a las organizaciones internacionales de cooperación. leer más Reducir la ayuda internacional hace temer por las personas más desfavorecidas

2025 será un año crucial para la ayuda humanitaria en Gaza. El parlamento israelí adoptó a finales de octubre dos leyes que prohíben a la Agencia de la ONU para las personas refugiadas palestinas (UNRWA) en su territorio y proscriben los contactos del país y la organización de la ONU. Esta legislación, que debe aplicarse en un plazo de tres meses, haría, según la UNRWA, imposible su trabajo en Cisjordania y Gaza, donde es la columna vertebral de la distribución de ayuda humanitaria.

Israel acusa a la organización de estar infiltrada por Hamas y a varios de las personas que emplea de haber participado en los ataques terroristas de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Alegaciones que dos investigaciones – una externa y otra interna de la ONU – no han podido comprobar. Mientras Israel pretende privatizar la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, devastada por más de un año de guerra, el futuro de la UNRWA en el enclave palestino está en suspenso.

Nuevo desafío para Suiza

Después de dos años como miembro no permanente, Suiza se prepara para dejar el Consejo de Seguridad, la instancia política más alta de la ONU. Luego se unirá al Consejo de Derechos Humanos, el órgano de la ONU responsable del respeto de los derechos fundamentales en el mundo.

Mostrar más

Mostrar más Los logros de Suiza en el Consejo de Seguridad de la ONU Este contenido fue publicado en ¿Qué ha conseguido Suiza en el Consejo de Seguridad de la ONU en un contexto internacional tan polarizado? Análisis. leer más Los logros de Suiza en el Consejo de Seguridad de la ONU

Suiza ha sido elegida para un mandato de tres años. Berna también ha obtenido para el año 2025 – y por primera vez en su historia – la presidencia de esta instancia con sede en Ginebra. Al acceder a esta función, Suiza tendrá la responsabilidad de dirigir las reuniones de este órgano, que se reúne al menos tres veces al año. También tendrá la oportunidad de proponer candidaturas para los puestos de relatoras y relatores especiales y nombrar a las personas expertas dedicadas a dirigir las investigaciones establecidas por el Consejo.

Creado en 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha ganado importancia en los últimos años. Ninguno de sus 47 miembros dispone de derecho de veto, lo que le ha permitido actuar cuando el Consejo de Seguridad estaba bloqueado, por ejemplo, al iniciar investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania o en Siria. Sin embargo, los debates se han vuelto más intensos, complicando el trabajo de este órgano en algunos ámbitos

Mostrar más

Mostrar más ¿Se está convirtiendo el Consejo de Derechos Humanos en un «mini Consejo de Seguridad»? Este contenido fue publicado en Ante el estancamiento del Consejo de Seguridad, los miembros de la ONU recurren cada vez más al órgano de derechos humanos con sede en Ginebra para sacar adelante mociones condenadas al fracaso en Nueva York. leer más ¿Se está convirtiendo el Consejo de Derechos Humanos en un «mini Consejo de Seguridad»?

Tratado sobre pandemias

Debía finalizarse en 2024, pero finalmente será en 2025. Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidieron en 2021 negociar un tratado para permitir a la organización y a sus 194 miembros prevenir y combatir más eficazmente la próxima pandemia.

En la reciente Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2024 en Ginebra, los grupos negociadores obtuvieron un año adicional para llegar a un acuerdo. El tratado debería adoptarse en mayo de 2025 durante la próxima reunión del órgano decisorio de la OMS.

Pero los Estados aún no han logrado ponerse de acuerdo en varios ámbitos. La propiedad intelectual, el intercambio de información sobre patógenos y el acceso equitativo a las vacunas siguen siendo puntos de fricción. Mientras los Estados mantienen sus posiciones, existe el riesgo de que las negociaciones resulten en un documento a medias, lejos de los objetivos ambiciosos inicialmente previstos.

Artículo en francés releído y verificado por Samuel Jaberg/livm y adaptado al español por Patricia Islas