Aquellos que se consideraron parcialmente, no del todo, o en absoluto integrados sumaron 17%.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Son extranjeros y trabajan a gusto en Suiza 10 de octubre de 2018 - 16:08 La mayoría de los empleados extranjeros en Suiza se sienten bien integrados en su lugar de trabajo, según el Barómetro Suizo de Relaciones Humanas de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y las universidades de Lucerna y Zúrich, cuyos resultados fueron divulgados este jueves. Un total de 13 000 extranjeros con puestos de trabajo en Suiza fueron encuestados sobre su percepción en materia de integración y discriminación. Los investigadores tomaron en cuenta factores como la nacionalidad, el origen étnico y el credo religioso. Más de la mitad de los participantes (52%) dijeron sentirse completamente integrados en su entorno laboral y 31%, “bastante integrados”. Aquellos que se consideraron parcialmente, no del todo, o en absoluto integrados sumaron 17%. La encuesta detectó que una de una de principales razones por las que las personas se sentían menos integradas tenía relación con el lenguaje. Escasa discriminación En torno al estudio sobre la discriminación se analizaron aspectos relacionados con la nacionalidad, la etnia o la creencia religiosa principalmente en el proceso de solicitud de empleo y en los salarios. Alrededor de 86% de los entrevistados negó haber sido objeto de discriminación, o dijo haber sufrido una “leve” discriminación. El estudio también encontró que los extranjeros experimentaron más discriminación por parte de los clientes que de sus empleadores.