Asistentes a Davos se enfrentarán a precios 10 veces más altos el año próximo

La reunión del Foro Económico Mundial (WEF en inglés) rebasa cada año la capacidad de la pequeña estación suiza de esquí durante una semana en enero, periodo en el que las empresas locales alquilan sus espacios a corporativos que instalan “escaparates” para ofrecer sus servicios y celebrar encuentros con sus clientes. Keystone-SDA

El Foro Económico Mundial (WEF en inglés) está ampliando el número de pases que ofrece para sacar provecho de los negocios que se celebran al margen de su reunión anual en Davos.

El Foro Económico Mundial ha multiplicado por 10 el precio de entrada para algunos de los invitados a su reunión anual de Davos en un intento de obtener un porcentaje más alto de la actividad empresarial que se celebra al margen de este encuentro de élite.

La organización también está ampliando el número de pases que tiene disponibles y renovando los accesos que proporciona. Esta reorganización, que está prevista para el encuentro de enero del 2025, fue resultado de un debate con los patrocinadores celebrado en Ginebra hace unos días, según algunos asistentes.

Actualmente, el WEF ofrece pases de acceso, o gafetes distintivos, a los asistentes de segundo nivel que forman parte del entorno cercano a los líderes corporativos que fungen como participantes oficiales en Davos. Pero el precio aumentará de 100 francos suizos (115 dólares) en los años anteriores a 1.000 francos suizos a partir del 2025.

Estos gafetes permiten el acceso a algunos salones del encuentro del WEF, pero no a la sala principal de conferencias, donde solo los líderes mundiales y los directores ejecutivos se codean al participar en paneles sobre economía mundial, desigualdad y cambio climático. Un gafete de élite cuesta 27.000 francos suizos por persona.

Los gafetes de menor nivel se pondrán a disposición de un abanico más amplio de participantes a diferencia de los años previos, lo que permitirá incluir a patrocinadores mucho más pequeños, y estas insignias están diseñadas para atraer a los ejecutivos de nivel medio bajo al ofrecerles el acceso a nuevas oportunidades para establecer contacto con otros asistentes.

“Se siente como un robo de dinero”, dijo un ejecutivo de uno de los grandes patrocinadores del WEF.

“Como si una persona de mercadotecnia hubiera entrado y les hubiera dicho que malvendieran la marca Davos. Francamente, no tengo ni idea de dónde van a colocar a toda esa gente. De por sí no es posible moverse”.

La reunión del Foro Económico Mundial rebasa cada año la capacidad de la pequeña estación de esquí suiza durante una semana en enero, periodo en el que las empresas locales alquilan sus espacios a las corporaciones que quieren instalar “escaparates” para comerciar sus servicios y celebrar encuentros con sus clientes.

Para 2025, el WEF está erigiendo un nuevo edificio cerca del centro de conferencias, en pleno centro de la ciudad, para albergar a sus propios administradores y tomar parte del frenesí inmobiliario existente. Ha dicho a los patrocinadores que pueden alquilar espacios para sus reuniones en ese edificio modular tipo contenedor por alrededor 150.000 francos suizos por semana.

El WEF, que es una organización no lucrativa, cuenta entre sus 120 “socios estratégicos” a muchas de las principales empresas del mundo, desde gigantes tecnológicos hasta bancos y empresas dedicadas a los servicios profesionales. Pero también incluye a un número creciente de patrocinadores corporativos más pequeños, lo que eleva a 900 el número total de empresas asociadas.

El WEF también está poniendo en marcha un programa que permitirá a este círculo más amplio de patrocinadores corporativos incluir eventos propios en el marco oficial del foro de Davos, previo pago de una cuota. Según los planes, las empresas podrían retransmitir en directo y comercializar hasta 10 sesiones de paneles en la aplicación de los participantes de Davos si pagan 45.000 francos suizos, aunque es probable que la estructura de honorarios prevista se ajuste tras los comentarios recibidos en Ginebra en días pasados, según personas familiarizadas con el debate.

El WEF tendrá que examinar que las sesiones se ajusten a su misión de promover el ingenio humano, el espíritu empresarial y la innovación. Serán distintas a las que están en el programa oficial en el que participan los líderes mundiales y los directores ejecutivos. Pero la idea es poner un sello de aprobación del WEF a algunas de las actividades que han surgido durante los últimos años alrededor del evento y desarticular las maniobras oportunistas de mercadotecnia corporativa que también se han agolpado en Davos.

“El objetivo es ofrecer más oportunidades de reconocer el liderazgo de pensamiento de los socios fuera del programa oficial”, declaró un portavoz del WEF.

El sistema de acreditación ampliada previsto “ofrecerá acceso a ubicaciones exclusivas dentro de la zona de seguridad y servicios digitales de todo el evento para navegar por el ecosistema de Davos, interactuar entre sí y figurar en la aplicación del Foro Económico Mundial junto a los participantes oficiales”.

El portavoz añadió: “El programa acreditado, los gafetes acreditados y las oficinas se proporcionarán a los socios a su precio de coste”.

El WEF asegura que la reunión anual de 2025, que tendrá lugar del 20 al 24 de enero, abordará los retos de “responder a los choques geopolíticos, estimular el crecimiento para mejorar los niveles de vida y dirigir una transición energética justa e inclusiva”.

Los preparativos se desarrollan en un contexto de escrutinio de la propia cultura del WEF, luego de existir acusaciones de discriminación laboral y acoso sexual que recaen sobre su fundador, Klaus Schwab, aunque este las niega. Su consejo de administración ha contratado a un bufete de abogados externo que realiza una revisión de la cultura de trabajo que existe en este lugar, proceso aún inconcluso.

Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas /CW