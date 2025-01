Cómo podrían afectar a Suiza las nuevas órdenes de Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Afp Or Licensors

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó decenas de órdenes ejecutivas que, como acostumbra, han sacudido la política mundial y los negocios. ¿Qué implicarán para Suiza?

El alud de medidas que anunció la Administración Trump -desde retirar a Estados Unidos de los Acuerdos Climáticos de París hasta declarar en estado de emergencia nacional la frontera sur con México- ha conmocionado a nivel internacional. Mientras múltiples líderes han reaccionado con dureza debido a la escala y relevancia de algunos de los cambios propuestos por Trump, Suiza se mantiene inamovible. El gobierno helvético no ha emitido ninguna respuesta oficial y parece adoptar el enfoque de “esperar y observar”.

Reducción en los tipos y precios del petróleo

El posible impacto de la agenda económica de Trump en el comercio mundial fue un tema constante de debate durante el Foro Económico Mundial (WEF en inglés) celebrado en la localidad suiza de Davos en días pasados. Trump amenaza con imponer aranceles a Canadá, México, China y Europa para alimentar las arcas de un nuevo servicio de ingresos externos.

Durante un discurso transmitido en vídeo para la comunidad de líderes asistente a Davos, Enlace externoTrump abogó por la oferta de créditos y petróleo más baratos. Enfatizó la necesidad inmediata de que los tipos de interés se reduzcan e instó a otras naciones a seguir el ejemplo estadounidense. «Los tipos de interés deberían bajar inmediatamente y esto debería suceder en todo el mundo”, declaró.

Añadió que pedirá “a Arabia Saudí y a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que bajen el valor del petróleo.»

Mientras Trump hablaba, los precios del petróleo caían, según informó ReutersEnlace externo, porque las empresas empezaron a pagar a los operadores para vender el petróleo que tenían en su poder. El euro cayó y el dólar osciló entre las ganancias y las pérdidas frente a una canasta de divisas tras las declaraciones. El franco suizo, en su turno, se debilitó ligeramente frente al dólar.

La caída de los precios del petróleo crea problemas a países como Rusia, ya que el grueso de su presupuesto federal se financia con ingresos petroleros y provenientes del gas natural. Trump ha expresado que cree que la reducción de los precios del petróleo permitiría poner punto final rápidamente a la guerra en Ucrania.



Moscú espera que una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Donald Trump -que podría celebrarse en Suiza- Enlace externose convierta en una «ventana de oportunidad» para aligerar las sanciones. Pero Trump ha dejado claro Enlace externoa través de las redes sociales que no se considera un amigo de Moscú y que planea imponerse a los demócratas en materia de política exterior poniendo fin a la guerra en Ucrania a partir de sus propias reglas.

Una de las afirmaciones más sonadas de Trump durante su campaña política fue que terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, una promesa a la que sus responsables políticos están intentado ahora quitarle peso. En el verano del 2024, Suiza celebró una Cumbre sobre la Paz en Ucrania sin la participación de Rusia. Ninguna delegación de funcionarios rusos ha sido recibida en el WEF de Davos desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Suiza, preocupada por posibles aranceles estadounidenses al oro

El mercado del oro, un sector clave para Suiza, experimenta inquietudes ante las potenciales implicaciones de las nuevas políticas comerciales de Trump.

Los expertos del sector temen la introducción de aranceles universales a la importación de metales, incluidos el oro y la plata. Estos impuestos podrían alterar la conexión directa que existe actualmente entre los precios del oro en Londres y Nueva York.

Una conexión que se basa en el cálculo de los tipos de interés debido a la diferencia de tiempos que existe entre las compras al contado (inmediatas) y el comercio de futuros (que son adquisiciones diferidas). De existir aranceles, se crearían costes adicionales en el mercado, provocando un incremento significativo de los precios del oro en Nueva York. Por ejemplo, un arancel del 10% podría provocar un aumento del 10% en el costo de los futuros, desestabilizando el mercado y provocando pérdidas financieras para las instituciones.

Suiza, como plaza financiera y centro mundial de refinamiento del oro también se verían afectada. La nación alpina alberga cuatro grandes refinerías internacionales de oro: Metalor, MKS Pamp, Valcambi y Argor-Heraeus. Juntas procesan una significativa parte del oro mundial, y cualquier nuevo arancel o restricción podría afectar gravemente sus operaciones, creando un efecto dominó en toda la cadena global de suministro del oro.

A su regreso de Davos, el Dr. Rahul Sahgal, director General de la Cámara de Comercio Suizo-Estadounidense, explicó que todo lo que dice Trump «repercute en el mundo y también en Suiza.»

“Todavía no está claro qué va a suceder (con el oro)», dijo a SWI swissinfo.ch. «Pero no se esperaría algo devastador a menos que estos sectores sean puestos en la mira, y por el momento no hay señales de que esto podría suceder con el oro, por ejemplo, o con algún otro sector”, añadió.

Barry Bennett es un estratega político republicano. Ha sido asesor del alcalde de Miami, Francis Suárez; del excandidato presidencial Ben Carson, y más tarde se volvió el principal asesor de Trump durante la campaña electoral.

Consultado por SWI swissinfo.ch, Bennett expresó que “en materia de metales preciosos, Estados Unidos es un consumidor neto de estos suministros vitales. Estados Unidos necesita un suministro estable, sin grandes riesgos geopolíticos. Y esta es una gran oportunidad para el comercio. Las palabras pueden sonar muy duras, pero la decisiones serán muy racionales».

Barry Bennett, estratega político republicano, fue asesor del alcalde de Miami, Francis Suárez. Asesoró también al excandidato presidencial Ben Carson y posteriormente se convirtió en el asesor principal de la campaña electoral del presidente Donald Trump. Yuri Gripas / Reuters

Bennett dijo a SWI swissinfo.ch que la relación económica entre Estados Unidos y Suiza «nunca había sido tan fuerte y existe la oportunidad de fortalecerla aún más”.

«El presidente Trump ha pasado sus primeros días en el cargo materializando sus promesas de campaña, lo que es inusual en la política moderna, pero no hay nada que no se esperara”, añadió.

De acuerdo con el presidente del Banco Nacional de Suiza (BNS), Martin Schlegel, el comercio helvético con Estados Unidos es muy relevante y cualquier arancel tendría un impacto sustancial en la economía.

Suiza, mediadora y socia

El antiguo asesor de la campaña electoral de Trump consideró que Suiza tiene una verdadera oportunidad de «ser el árbitro del sentido común en el objetivo de poner fin a una guerra masiva y extremadamente mortífera (en Ucrania) y de construir una nueva plaza estratégica en Europa del Este» para los negocios y la diplomacia.

«Suiza siempre han sido excelente para entender la diferencia entre la política y los negocios», expresó Bennett, “el periodo posterior a la guerra de Ucrania sería una tremenda oportunidad para toda Europa, pero posiblemente aún más para Suiza”.

Las oportunidades de financiación, dijo, son enormes. «Conseguir nuevas líneas de suministro de energía en Ucrania al tiempo que se reconstruye la capacidad de exportación es una oportunidad sin parangón fuera (del territorio) de Venezuela», añadió Bennett. «La economía rusa seguirá rezagándose. Los retos estarán ahí, sin duda. Pero quienes no puedan ver el potencial más allá de los retos, perderán esta oportunidad”.

Rahul Sahgal es el director General de la Cámara de Comercio Suizo-americana. Darrin Vanselow

Por su parte, Rahul Sahgal destacó que el plan económico de la nueva administración presidencial estadounidense -que en su opinión se centrará en reducir la burocracia y la reglamentación, revisar los precios de la energía y fomentar un entorno fiscal competitivo, mientras promueve las inversiones para la inteligencia artificial, la robótica, la defensa y la industria aeroespacial- creará posiblemente una dinámica más favorable para las empresas suizas bien posicionadas que la que tienen actualmente.

«De todos los países europeos, Suiza es la mejor situada para beneficiarse del tipo de oleada económica que se producirá en estos sectores”, dijo.

En Davos, durante el cuarto día de su presidencia, Trump declaró que preveía importantes inversiones extranjeras en la economía estadounidense. Destacó que las empresas tendrán que ir a fabricar sus productos a Estados Unidos, o deberán pagar aranceles por sus productos.

Suiza la sexta nación que más aporta inversión extranjera a Estados Unidos, según Sahgal, y enarbola el primer sitio en materia de inversión en investigación y desarrollo. Por ello, considera que Suiza ya satisface la demanda de Trump de fabricar en Estados Unidos, y estima que la presidencia de Trump no es necesariamente una mala noticia para la nación alpina.

«Estoy seguro de que si se busca lo suficiente, leeremos cientos de cosas en los periódicos, lo terrible que va a ser para las farmacéuticas, para el oro (la nueva política de Trump). Pero esencialmente, lo que yo creo es que va a ser muy positiva”, dijo Saghal.

Editado por Veronica De Vore. Adaptado por Andrea Ornelas / CW

