Educación virtual: una luz de esperanza para las niñas y mujeres afganas

«Terminé la universidad justo antes de que los talibanes cerraran las escuelas para las niñas y las mujeres. Los talibanes tenían la regla de no entregar diplomas a las niñas. Pero esta regla se levantó, pese a ello debí esperar más de año y medio para obtener el mío.

Me decepcionó mucho que, como mujer graduada, no pudiera seguir estudiando en ningún sitio. Al principio me sentí realmente desesperada, pero al cabo de unos meses comencé a reflexionar: ¿Por qué me estoy sintiendo así? Estoy aquí para ser fuerte. Desde entonces, hago todo lo posible para no perder la esperanza.

Supe de Wild Flower por un amigo. Deseo estudiar una maestría en el extranjero, así que estoy intentando mejorar mi inglés. Es bueno tener un profesor profesional para progresar. Tomo una clase semanal vía WhatsApp y hago mis deberes. Tengo una hermana que también está en formación gracias a Wild Flower.

Carecemos de ordenador, así que las tareas las hago en papel, después utilizo una aplicación para transferir a mi maestro los archivos escaneados. En nuestra casa hay una mala conexión a Internet. Por ello, cuando tengo clase debo sentarme en el patio o, incluso, en el techo de la casa para mejorar el acceso a la red. Por supuesto, existe el riesgo de que los talibanes se den cuenta (de que tomamos clase en línea). Así que elimino semanalmente todos mis mensajes.

Mi padre y mi madre me apoyan mucho. Dicen: Estudia y postula para obtener becas en el extranjero. Quiero mejorar todas mis habilidades y luego volver a Afganistán y enseñar a muchas chicas. Sé que un día los talibanes dejarán de gobernar. Y nosotras, a pesar de que nos cerraron las escuelas, seguimos aprendiendo. Nada puede detenernos”.



Relato de una estudiante de Wild Flower en Herat.