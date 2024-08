Iniciativa sobre biodiversidad: ¿necesaria para proteger la naturaleza o demasiado extremista?

Según la Oficina Federal de Medio Ambiente, la mitad de los hábitats naturales de Suiza y un tercio de sus especies están amenazados. Keystone / Patrick Huerlimann

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir



El 22 de septiembre, el pueblo suizo votará la iniciativa sobre biodiversidad, una propuesta que exige más espacios y recursos para la naturaleza. A este proyecto de enmienda constitucional se opone una amplia alianza, que lo considera innecesario.

6 minutos

Suiza, como otros países del mundo, sigue perdiendo biodiversidad. La mitad de todos los entornos naturales y un tercio de todas las especies están amenazados. Según la Oficina Federal de Medio Ambiente (OFMA), la tendencia es aún más marcada en Suiza que en la mayoría de los demás países europeos.

Contenido externo

Para luchar contra esta pérdida de diversidad biológica, las asociaciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente presentaron en septiembre de 2020 la iniciativa popular federal «Por el futuro de nuestra naturaleza y nuestro paisaje»Enlace externo. La ciudadanía suiza votará esta iniciativa el 22 de septiembre, también conocida como Iniciativa para la Biodiversidad.

¿Qué prevé la iniciativa?

La iniciativa pretende obligar a los cantones y a la Confederación a proteger mejor la naturaleza, el paisaje y el patrimonio construido, añadiendo un artículo a la Constitución. Las administraciones públicas tendrían así que destinar más terrenos y recursos financieros a salvaguardar y mejorar la biodiversidad. No obstante, el texto no contiene ninguna cifra.

¿Cuál es la situación de la biodiversidad en Suiza?

Las condiciones en Suiza son propicias para un alto nivel de diversidad biológica. Sin embargo, esta diversidad ha disminuido considerablemente desde 1900.

Casi el 35% de las especies de plantas, animales y hongos estudiadas se consideran ahora amenazadas, mientras que el 12% están potencialmente amenazadas, según el Informe sobre la Biodiversidad 2023 de la OFMA. “La situación es crítica para casi la mitad de las especies autóctonas evaluadas en Suiza”, resume la OFMA. Además, el 48% de los entornos naturales están amenazados y el 13% potencialmente amenazados.

Mostrar más

Mostrar más Suiza, uno de los países con más especies naturales amenazadas Este contenido fue publicado en La pérdida de biodiversidad en Suiza es superior a la media mundial. ¿Cómo se puede invertir esta tendencia? leer más Suiza, uno de los países con más especies naturales amenazadas

Las autoridades suizas, la comunidad científica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) han observadoEnlace externo que las medidas adoptadas hasta la fecha son parcialmente eficaces, pero insuficientes para detener la desaparición de entornos naturales y especies.

¿Cuánto costaría poner en marcha la iniciativa?

La comisión promotora del texto reclama a la Confederación más medios financieros y humanos para reforzar la biodiversidad. Sin embargo, no propone ninguna medida concreta para responder a estas exigencias. Por ello, en su mensaje sobre la iniciativaEnlace externo, el Gobierno afirma que no es posible determinar con precisión el impacto financiero concreto de la iniciativa para las administraciones públicas. No obstante, estima que su aplicación supondrá unos costes adicionales de al menos 215 millones de CHF (francos suizos) para la Confederación.

Mostrar más Debate moderado por Katy Romy ¿Qué medidas deberían tomarse para preservar la biodiversidad en Suiza? La iniciativa sobre biodiversidad: demasiado extrema para quienes se oponen, pero esencial para quienes la defienden. Únase al debate 3 Me gusta Ver la discusión

¿Cuáles son los argumentos a favor de la iniciativa?

La biodiversidad en Suiza se encuentra en un estado delicado, y las medidas ya adoptadas no bastan para frenar el declive, como reconoce el Gobierno. Por ello, la comisión de la iniciativa quiere obligar a la Confederación y a los cantones a hacer un mayor esfuerzo. Recuerda que la biodiversidad es “nuestra fuente de vida” y que es necesario actuar sobre el territorio, la calidad y la interconexión de los hábitats para mantenerla.

Si no actuamos, la extinción de especies acarreará costes astronómicos, advierten las asociaciones impulsoras del texto. Las pérdidas podrían alcanzar entre 14.000 y 16.000 millones de francos suizos de aquí a 2050, señalan, citando estimaciones de la OFMA.

Los promotores de la iniciativa subrayan también que un medio natural diversificado permite afrontar mejor las consecuencias negativas del cambio climático.

¿Cuáles son los argumentos en contra de la iniciativa?

Los adversarios de la iniciativa la califican de “extremista e ineficaz” y consideran que la legislación actual es suficiente para promover la biodiversidad.

El comité que se opone a la iniciativa cree que haría intocable alrededor del 30% del territorio del país. Esto limitaría la producción de alimentos y obstaculizaría la producción de energías renovables. En opinión de los opositores, estas medidas también irían en contra del voto popular del 9 de junio a favor de la Ley de Suministro Eléctrico, diseñada específicamente para promover la energía verde. La ampliación de las zonas forestales perjudicaría también a la industria maderera.

Aunque comparte las preocupaciones de quienes lo promueven, el Consejo Federal (Gobierno) considera que su texto va demasiado lejos. Su principal crítica es que limita excesivamente el margen de maniobra de la Confederación y los cantones. Su aplicación podría generar importantes conflictos de objetivos con las políticas energética y agrícola.

Sin embargo, el Gobierno ha reconocido la necesidad de actuar y elaboró una contrapropuesta a la iniciativa. Ese texto alternativo tenía también en cuenta los objetivos del Consejo Federal en materia de política energética. Sin embargo, no convenció al Parlamento, que la rechazó. Por tanto, solo la iniciativa se someterá a votación popular.

¿Quién está a favor y quién en contra?

La iniciativa, apoyada por siete organizaciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente, entre ellas Pro Natura, Patrimonio Suizo y BirdLife, tiene dificultades para convencer a nadie más allá de las filas de la izquierda. Solo los Verdes y el Partido Socialista (PS) apoyan el texto, mientras que los Liberales Verdes (PVL, centro) están divididos.

El Gobierno y el Parlamento recomiendan rechazar la iniciativa. Además, se ha formado una amplia alianza para oponerse a ella. Esta incluye a los principales partidos de derecha y centro, la Unión Democrática del Centro (UDC / derecha conservadora), el Partido Liberal Radical (PLR / derecha) y Le Centre (El Centro). La comunidad agrícola, representada por la Unión Suiza de Agricultores, también se opone al texto, al igual que las organizaciones económicas.

Texto adaptado del francés por J.M. Wolff / Carla Wolff

Los más discutidos Próxima Previa Mostrar más Debate moderado por Elena Servettaz ¿Debe mantenerse la política al margen de los acontecimientos deportivos y culturales? Los acontecimientos culturales y deportivos están cada vez más politizados. ¿Es esto un problema? Únase al debate 22 Me gusta Ver la discusión Mostrar más Debate moderado por Bruno Kaufmann ¿Cómo reforzar la educación cívica en la escuela? ¿Debería ser obligatoria la educación cívica en la enseñanza secundaria? Participe en el debate. Únase al debate 16 Me gusta Ver la discusión Mostrar más Debate moderado por Thomas Stephens Las vacaciones “sin niños” están en auge en Suiza. ¿Es una discriminación o una genialidad? Los astutos operadores turísticos se han dado cuenta de que mucha gente pagaría un suplemento por no tener niños alrededor en sus vacaciones. ¿Qué opina de esto la sociedad? Únase al debate 28 Me gusta Ver la discusión Otros debates

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI