(it)

Un informe independiente del Banco Mundial, ‘Mujeres, empresas y derecho 2018’Enlace externo , reveló que 59 de los 189 países estudiados no tenían disposiciones legales específicas que cubrieran el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La OIT considera tratado sobre acoso sexual Simon Bradley 28 de mayo de 2018 - 15:28 La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó este lunes en Ginebra con conversaciones centradas en un nuevo tratado internacional que podría ser adoptado en 2019 y que busca proteger a los trabajadores del acoso y la violencia. Más de 5 000 representantes de trabajadores, gobiernos y patrones de los 187 Estados miembros de la OIT participan en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en el Palacio de las Naciones del 28 de mayo al 8 de junio. El tema de la violencia y el acoso contra mujeres y hombres en el mundo laboral es uno de los aspectos más destacados de la sesión de diez días. Los delegados discuten un nuevo instrumento jurídico internacional: una convención o una recomendación o una combinación de ambos, para proteger a los trabajadores. El director general de la OIT, Guy Ryder, señaló que ese organismo comenzó a discutir la idea en 2015, mucho antes de la reciente oleada de acusaciones de conducta sexual inadecuada por parte de figuras de alto perfil como el productor cinematográfico estadounidense Harvey Weinstein, y la difusión de la campaña #Yotambién en todo el mundo. “Durante estas primeras discusiones [en Ginebra] esperamos definir el alcance de una posible norma internacional [sobre la cuestión de la protección de los trabajadores contra la violencia y el acoso]. Este paso es esencial para poder finalizar un texto que esperamos pueda ser adoptado en 2019: el año del centenario de la OIT”, declaró Ryder al diario ‘Tribune de Genève’. La OIT indicó que se han realizado esfuerzos a diferentes niveles para abordar el tema de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, pero considera que hay muchas lagunas en las protecciones legales. Entre ellas, la falta de una legislación coherente y de cobertura en leyes y políticas para los trabajadores más expuestos a la violencia, además de la existencia de una definición demasiado estricta de “lugar de trabajo” en las leyes y regulaciones vigentes. Un informe independiente del Banco Mundial, ‘Mujeres, empresas y derecho 2018’, reveló que 59 de los 189 países estudiados no tenían disposiciones legales específicas que cubrieran el acoso sexual en el lugar de trabajo. + ¿Qué hacer en caso de acoso sexual? En respuesta a una consulta gubernamental y sindical realizada el año pasado por la OIT, Suiza manifestó su apoyo a la idea de crear un instrumento legal. “El establecimiento de uno o más instrumentos es apropiado para incorporar el tema de género en el campo laboral, para proporcionar una mayor protección, especialmente habida cuente de la creciente proporción de mujeres en el mercado laboral, y para crear conciencia sobre los riesgos de acoso derivados de las nuevas tecnologías”, declaró. Pero las autoridades suizas precisaron que esperarán hasta el final de las discusiones en Ginebra antes de decidir qué forma debe tomar el instrumento.