Los reporteros son perseguidos o asesinados en muchos países. En Estados democráticos, como Suiza, sufren violencia social. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) presenta este martes (19.03) al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una convención para la protección e independencia de los profesionales de la información.

Un total de 2 469 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su tarea desde 1990, centenares están presos, muchos de los cuales en condiciones inhumanas, otros sufren por los ciberataques o el acoso en línea, explica Anthnoy Bellanger, secretario de la FIP, entidad que aglutina a 600 000 profesionales de 140 países, en entrevista con swissinfo.ch.

El periodista, historiador y sindicalista francés Anthony Bellanger es secretario general de la FIP

También la concentración de los medios, las reestructuraciones con despidos, y las políticas antisociales de algunos editores amenazan la calidad y el ejercicio del periodismo. La Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas y otros Profesionales de los MediosEnlace externo busca la implementación de nuevos mecanismos contra esos desafíos.

swissinfo.ch: ¿Por qué la FIPEnlace externo considera necesario promover una nueva convención internacional para el sector?

Anthony Bellanger: Constatamos con preocupación que la situación de los periodistas se hace más difícil con el correr del tiempo. Muchos han sido asesinados: 97 casos solamente en 2018. Muchos otros son acosados, amenazados o detenidos. Actualmente, más de 400 colegas padecen prisión en el mundo entero, entre ellos 160 en Turquía. Por otra parte, como lo señala el artículo 1º de nuestra propuesta de convención, nos preocupa mejorar la protección, tanto en el marco de conflictos armados como en países en paz.

swissinfo.ch: ¿En países con un funcionamiento democrático?

Anthony Bellanger: Sí. Nos comprometemos en preservar el ejercicio de la profesión de manera libre e independiente en un medio propicio. Los Estados deben jugar un rol decisivo para asegurarlo.

swissinfo.ch: ¿Cómo debería posicionarse un país como Suiza en la perspectiva de la nueva convención?

Anthony Bellanger: Suiza es uno de los países donde los periodistas pueden trabajar con toda seguridad e independencia. No corren el riesgo de ser asesinados o encarcelados por una investigación o por hacer críticas al Gobierno. Es el fruto de una verdadera tradición democrática en cuya construcción han participado activamente los movimientos de trabajadores, y en particular los sindicatos. Sin embargo, como en otros países democráticos, pueden existir formas de violencia social que no deben ser olvidadas y es importante que sean observadas.

swissinfo.ch: ¿A qué se refiere en concreto?

Anthony Bellanger: Pienso en los planes de despidos que han dejado fuera de la profesión a centenares de periodistas, arriesgando caer en la precariedad profesional, con la correspondiente repercusión también para sus familias.

swissinfo.ch: Por ejemplo…

Anthony Bellanger: Fue el caso de lo vivido en 2018 en la Agencia Telegráfica Suiza (ATS-SDA, hoy Keystone-ATS) con una reducción sustancial de su personal. O el conflicto a partir de la desaparición de la versión impresa del periódico Le Matin, con 41 colegas despedidos. Conflicto, por otra parte, que todavía continua y en el cual, nuestros sindicatos y asociaciones suizas, miembros de la FIP, siguen en primera línea.

Y todo ello, sin olvidar el riesgo que se corrió en Suiza con la iniciativa No-Billag del año pasado que hubiera significado un golpe frontal contra la radio y televisión públicas. Por último, es preocupante que desde hace ya más de una década los periodistas de las regiones suizas de expresión alemana e italiana no cuenten con una convención colectiva de trabajo, lo que fragiliza sus condiciones laborales. Estos son algunos ejemplos de situaciones sociales violentas de la realidad suiza que la FIP y sus organizaciones afiliadas denuncian y engloban en esta propuesta de convención internacional sobre la seguridad y la protección de los periodistas.

swissinfo.ch: ¿La propuesta de la FIP significa que los tratados actuales de protección son insuficientes?

Anthony Bellanger: No pretendemos entrar en competencia con el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad (PANU). Sin embargo, pensamos que es necesario hacer todavía más y promover medidas complementarias ya que subsisten importantes debilidades en el régimen jurídico internacional actual. No existen normas obligatorias que establezcan garantías, específicamente para los trabajadores de los medios de información.

swissinfo.ch: Luego de presentar la propuesta de convención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿cuáles serán los próximos pasos?

Anthony Bellanger: Luego de Ginebra, la FIP estará presente con una importante delegación en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2019 con un doble objetivo: asegurar que el Grupo de Amigos de la Convención de la FIP -que vamos a constituir durante la próxima visita a Ginebra- asuma nuestra iniciativa y la haga seguir a los Estados miembros de la ONU para que la adopten.

swissinfo.ch: ¿Cómo se aseguraría su aplicación?

Anthony Bellanger: Proponemos la creación de un comité sobre la seguridad de los periodistas. Nuestra idea sería conformar un grupo de expertos independientes -más que representantes de Estados-, con una quincena de miembros. Estarían encargados específicamente de vigilar el respeto del nuevo instrumento. El grupo sería similar a aquellos que se constituyen en virtud de diversas convenciones de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, el Comité Contra la Tortura.

swissinfo.ch: ¿La protección del periodismo independiente es una responsabilidad que compete solamente a los Estados o al conjunto de la sociedad civil?

Anthony Bellanger: Es muy importante subrayar esta temática. La seguridad de los periodistas es una cuestión que concierne a todos, ya que, sin seguridad, sin protección, el periodismo no puede ser independiente, no puede responder a su función de informar. Y sin la libertad de informar, no hay democracia. No debemos irnos muy lejos actualmente para constatar ataques a los derechos fundamentales, incluso en Europa: Turquía, por supuesto, pero también Hungría o, en este último tiempo, Italia. Debemos movilizarnos todos. Es una responsabilidad integral de Estados y sociedad civil. Por eso la FIP asume esta iniciativa, que viene de abajo hacia arriba. Proviene de la demanda de nuestros más de 180 sindicatos afiliados.

Iniciativa contra la impunidad La Convención Internacional que propone la Federación Internacional de Periodistas (FIP) fue lanzada por primera vez en Túnez, a fines del 2017. En octubre del 2018, fue presentada en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será presentada este 19 de marzo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. El preámbulo- 16 acápites- establece la relación entre esta Convención y el artículo 19 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos para proteger la libertad de opinión y expresión. El cuerpo de la Convención incorpora 9 artículos que son las Medidas de Protección. El documento internacional concluye definiendo al Comité para la Seguridad de los Periodistas, expertos independientes, con un mandato de cuatro años, que deberán darle seguimiento al cumplimiento de la Convención. Fin del recuadro

