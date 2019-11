Tras hacer un llamado a nuevas elecciones que no fue escuchado, Morales dijo el domingo que renunciaba para reducir la violencia que se ha apoderado de la nación andina y denunció un golpe de Estado en su contra.

Suiza pide nuevas elecciones en Bolivia 11 de noviembre de 2019 - 17:14 El Ministerio suizo de Exteriores DFAE emitió una declaración este lunes en la que se manifiesta por la celebración de nuevas elecciones en Bolivia. Su pronunciamiento se produce un día después de que el presidente Evo Morales presentará su renuncia en medio de una severa convulsión social y tras denunciar un golpe de Estado en su contra. “El DFAE sigue con atención y preocupación los recientes acontecimientos políticos en Bolivia. Hace un llamamiento a la celebración de nuevas elecciones, cuyos resultados deben reflejar la voluntad política de la población”, señaló el ministerio suizo de Exteriores. Indicó asimismo la intención del Gobierno de Suiza de “apoyar a Bolivia en los preparativos” de un nuevo escrutinio. La crisis política en Bolivia estalló tras los comicios el 20 de octubre en los que Evo Morales fue reelecto por estrecho margen para un nuevo periodo, durante un proceso cuestionado por la oposición. La crisis se aceleró en la mañana del domingo con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señaló que las elecciones del 20 de octubre deberían ser anuladas para dar paso a nuevos comicios, luego de haber encontrado "irregularidades" que cuestionaron la victoria de Morales. Tras hacer un llamado a nuevas elecciones que no fue escuchado, Morales dijo el domingo que renunciaba para reducir la violencia que se ha apoderado de la nación andina y denunció un golpe de Estado en su contra. Su renuncia provocó explosiones de júbilo, pero también violencia en La Paz y otros puntos del país. El desenlace fue denunciado como un golpe de Estado por gobiernos de izquierda de América Latina, entre ellos México, Cuba, Argentina, Venezuela y Uruguay.