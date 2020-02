(Keystone)

¿Es cierto, realmente? Preguntamos a la audiencia si había oído algo sobre Suiza que le pareciera incierto y que quisiera que lo comprobáramos y aclaráramos. Aquí está la segunda batería de respuestas a algunas de las cuestiones más peculiares.

Esta vez las preguntas giran en torno a los búnkeres nucleares y a la cantidad de ruido que puede hacerse los domingos, ya sea en el jardín o en la lavandería. Pero antes de ello, un tema político peliagudo.

¿Es verdad que hay que conocer la receta de la fondue para pasar el examen de nacionalidad suiza? - Heather Fin del recuadro

No es cierto. La vía para alcanzar la nacionalidad suiza varía de un municipio a otro. Pero habitualmente implica alguna prueba de conocimientos generales y una entrevista sobre por qué la persona quiere hacerse suiza. No conocer la respuesta a una pregunta en particular no la descalificaría. En Berna por ejemplo, en el test de cultura generalEnlace externo, hay que obtener una puntuación del 60% (29 de 48 respuestas correctas).



De vez en cuando se escucha hablar de situaciones al parecer extremas, como la de aquel profesor estadounidense que después de haber vivido durante más de 40 años en Suiza, hablar el idioma y criado a sus tres hijos en este país, le fue denegada la ciudadanía suiza.

Otro caso reciente –que es posiblemente al que se refiere la lectora– es el de un emprendedor británico trilingüe que, según los titulares de la prensa sensacionalistaEnlace externo, no obtuvo la nacionalidad suiza porque no sabía de qué cantón proviene la racletteEnlace externo (¿lo sabe usted?). Al final, resultó que también había algunas otras cosas que desconocía, y el comité municipal encargado de conceder la ciudadanía consideró que estaba “insatisfactoriamente familiarizado con los hábitos, las costumbres y las tradiciones suizas”. En su segundo intento lo logró.

¿Es verdadero que, en Suiza, cada residente tiene asignado un búnker al que acudir en caso de guerra/holocausto nuclear? - Aliya Fin del recuadro

No es así. “Todo residente tendrá derecho a un lugar en un refugio de protección cerca de su casa”, según el artículo 45 de la ley federal de protección civilEnlace externo, que asimismo establece la obligación de los propietarios y los municipios de construir y mantener un número adecuado de refugios.

Así que una vez que las sirenas empiezan a sonar, usted no debe ir a ninguna parte. Solo tiene que cerrar las ventanas y quedarse en casa. Tal vez su bloque de apartamentos cuente con su propio sótano protegido. Pero si usted quiere ir a un refugio público, habrá espacio para usted. ¿Dónde? ¿Cómo saber se encuentra el cobijo más cercano?



“Pregunte a su municipio de residencia”, es la breve respuesta de la Oficina Federal de Protección Civil. Que sin embargo añade que no se percibe una amenaza intensa de una guerra nuclear que pueda afectar a Suiza y, por lo tanto, “en el ámbito de la protección civil, no se están considerando medidas específicas”.

Me dijeron que si alquilaba un Schrebergarten (huerto urbano), no se me permitiría trabajar en él los domingos. ¿Es así? – Deborah Fin del recuadro

Depende de lo que usted entienda por trabajar. La mayoría de los huertosEnlace externo tienen su “reglamento interno” en temas como basura, ruido y barbacoas. Probablemente incluirá que los domingos, los días festivos y después de ciertas horas durante la semana, no puede utilizarse maquinaria. Pero debería estar permitido un poco de desbrozar, deshierbar y regar. Es más, incluso se fomenta. Vea la respuesta final a continuación.



Gran Formato My plot of Swiss soil Allotment gardens were once considered a symbol of the Swiss bourgeoisie, but times have changed. Meet some of today's gardeners.





¿Es cierto que los orígenes de Knorr son alemanes y no suizos? - Rita Fin del recuadro

Efectivamente. Muchos suizos –basándose en la popularidad que los pequeños KnorrliEnlace externo y Aromat (un condimento a base de glutamato monosódico) tienen en Suiza– podrían pensar que el fabricante de las sopas en polvo y las pastillas de caldo es suizo. Pero Carl Heinrich Theodor Knorr (1800-1875) fue un empresario alemán, que en 1838 fundó la empresa en Heilbronn, la ciudad alemana donde la compañía todavía tiene su sede.

Knorr (propiedad del conglomerado anglo-holandés Unilever desde el año 2000) comenzó fabricando achicoria de raíz seca (como sustituto del café) y legumbres en polvo, que vendía a sus vecinos de Austria y Suiza. En 1907, para evitar tener que pagar elevados derechos de aduana, Knorr construyó una fábrica justo al otro lado de la frontera, en Thayngen, cantón de Schaffhausen.

Tras la guerra, la fábrica suiza se centró en el mercado helvético y sacó al mercado éxitos como Aromat (en 1953) y el puré de patatas instantáneo Stocki (en 1960). Todos –al menos en Suiza– con la imagen de Knorrli, la mascota publicitaria creada en 1948.

Así pues, si bien los orígenes de Knorr son 100% alemanes, es justo decir que ciertos productos se han creado en Suiza y están orientados al mercado suizo.

¿De verdad que en Suiza los domingos no se permite pasar la aspiradora o hacer otras tareas de limpieza en un apartamento? - Deborah Fin del recuadro

¿Es cierto que un domingo no se puede lavar la ropa, aunque la lavadora y la secadora estén dentro de la vivienda y no sean comunitarias? - Joyce Fin del recuadro

¿Se puede dejar correr el agua sucia después de las 10 de la noche? - Anula Fin del recuadro

Reunimos todas estas cuestiones bajo la categoría “alterar la paz”. El tema del ruido ya se abordó en la serie de preguntas anterior. Entonces fue sobre el inodoro después de las 22 horas.

Hay un folleto del Gobierno, Vivir en SuizaEnlace externo, disponible en 17 idiomas, que incluye un capítulo denominado Llevarse bien con los vecinos que indica que “el descanso nocturno va desde las 22 horas hasta las 6 horas, y el de la tarde desde el mediodía hasta las 13 horas. Durante este tiempo, se aplica lo siguiente: la TV y el equipo de música deben bajarse a un volumen moderado y evitar todas las actividades ruidosas. Los domingos y días festivos, también hay que evitar el ruido”.

Ruedi Spöndlin, un asesor jurídico de la Asociación Suiza de InquilinosEnlace externo, explicó en el diario 20MinutenEnlace externo que la regla general por la noche –y por extensión también los domingos– es el “volumen ambiente”.

“Esto significa que se puede hablar y escuchar música que únicamente puede oírse en la misma habitación. En el balcón, es el ‘volumen de la mesa’”.



Además, es posible que su contrato de alquiler prohíba ciertas cosas, ya sea completamente (por ejemplo, fumar) o en determinados momentos. ¡Lea su contrato! Asimismo, es probable que su bloque de apartamentos tenga algunas reglas internas sobre qué se puede y qué no se puede hacer en ciertas ocasiones.



Respondiendo a sus preguntas, Deborah, los domingos puede hacer las tareas que quiera, siempre que no generen ruido. ¡Quite el polvo! Y, Joyce, no hay ninguna diferencia en si son su propia lavadora y secadora, si los vecinos pueden oírlo, no debería hacerlo.



Anula, depende de lo que quiera decir con “agua sucia”. Como ya se ha explicado, después de las 10 de la noche no utilice ninguna máquina. Dicho esto, tirar de la cadena del váter y darse una pequeña ducha está bien; pero no, llenar la bañera, según este periodista especializado en temas de consumoEnlace externo.

Como siempre, utilice el sentido común. Está ampliamente aceptado que el domingo es un día de descanso y paz. Si no quiere que sus vecinos pasen la aspiradora, hagan la colada, practiquen un instrumento o corten el césped por la noche o el domingo, tampoco lo haga usted. Se trata de respeto mutuo.

Este artículo forma parte de una serie de verificaciones impulsadas por nuestros lectores, que nos han escrito con sugerencias de afirmaciones sobre Suiza que deberíamos comprobar. Puede ponerse al día con las comprobaciones anteriores de la serie.

