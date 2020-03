En ellas, se invitará a las personas a reducir el contacto entre ellas, a través de medidas de distanciamiento social, especifica Daniel Koch, jefe de la división de enfermedades transmisibles de la FOPH, en el NZZ am Sonntag. Varias comunidades religiosas ya han tomado medidas.

Dos grupos escolares puestos en cuarentena 02 de marzo de 2020 - 09:28 Los casos de coronavirus se multiplicaron en Suiza este fin de semana. Cuarenta y cinco estudiantes y nueve maestros fueron puestos en cuarentena durante 15 días en una escuela técnica de Biel (cantón de Berna). Es la primera medida de este tipo que se toma en una institución escolar. Si bien el primer caso de coronavirus se anunció en el Tesino, el martes pasado, los anuncios se han multiplicado en Suiza desde el jueves. Al final del día del domingo, el número de casos confirmados anunciados por la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) era de 24 en 11 cantones (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, TI, VD, VS, ZH). En los Grisones se registra el mayor número de casos, 6, seguido de Ginebra (5). En la Suiza francófona, cuatro de los seis cantones se ven afectados por el momento, con la excepción del Jura y Neuchâtel. En total, más de 1 300 casos sospechosos han sido sometidos a prueba hasta ahora. Sin entrar en pánico, el Gobierno se prepara para enfrentar una amplia gama de escenarios. “Lo que es verdad hoy puede no serlo pasado mañana”, dijo el ministro de Salud, Alain Berset, al dominical Le Matin Dimanche. “Habrá más casos, está claro”, dijo, y agregó que lo más importante es contener la evolución de la epidemia. En declaraciones al también dominical SonntagsZeitung, Berset recuerda que debemos seguir las medidas de precaución e higiene, en particular evitar los besos en los saludos y los apretones de manos. La Confederación publicará nuevas recomendaciones próximamente. En ellas, se invitará a las personas a reducir el contacto entre ellas, a través de medidas de distanciamiento social, especifica Daniel Koch, jefe de la división de enfermedades transmisibles de la FOPH, en el NZZ am Sonntag. Varias comunidades religiosas ya han tomado medidas.