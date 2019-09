Las estadísticas se refieren al patrimonio neto (patrimonio imponible antes de deducciones sociales). Esto no tiene en cuenta los activos mantenidos en el extranjero ni aquellos pertenecientes a planes de pensiones profesionales o privados (los denominados segundo y tercer pilar). En los casos en que una persona posee bienes en varios cantones, estos se distribuyen entre los cantones.

Aumenta la desigualdad económica en Suiza 25 de septiembre de 2019 - 13:57 Los hogares suizos son cada vez más ricos, pero la desigualdad entre ricos y pobres va en aumento, advierte la Administración Federal de Contribuciones (AFC). Las razones incluyen bajas tasas de interés y altos salarios de ejecutivos. Un informe de esa dependencia dado a conocer el lunes (23.09) indica que los activos del 1% de los residentes más ricos aumentaron en casi un 43% entre 2003 y 2015. Mientras tanto, los activos más bajos del 75% de los hogares crecieron solamente un 18,6%. Hay varias explicaciones para la creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen, explica Ursina Kuhn, investigadora principal del Centro Suizo de Competencia en Ciencias Sociales FORS. La mayoría de esas razones tienen una resonancia global y no son específicas de Suiza. En la actualidad, los tipos de interés mínimos impulsan el valor de muchos activos financieros y, en particular, los precios de los inmuebles. “Si usted es dueño de varias casas, es más probable que vea un aumento en el valor de sus activos”, dice Kuhn. En muchos países también se ha producido un fuerte aumento en los salarios de los altos ejecutivos en comparación con las retribuciones de los empleados ordinarios. Por lo tanto, los que ganan más dinero tienen aún más dinero para ahorrar o para invertir. Los ricos también tienen acceso a asesores de inversión de alta calidad, como las oficinas de gestión de patrimonios familiares. En Suiza es específica la polémica política fiscal de la “suma global”, que impone un gravamen sobre el patrimonio neto de las personas extranjeras adineradas en lugar de sobre los ingresos. Esto conduce a una reducción de la carga tributaria, lo que a su vez atrae a Suiza a ricos extranjeros. Rango de riqueza A finales de 2015, el patrimonio neto total de los hogares suizos ascendía a 1 792 millones de francos (1 807 millones de dólares), es decir, una media de 215 166 francos per cápita. Sin embargo, algo más de la mitad (55,46%) de los habitantes tenían menos de 50 000 francos, mientras que el 24,53% declaraba no tener patrimonio. En total, el 5,72% de las personas que viven en Suiza tienen activos superiores a un millón de francos y algo menos del 1% de la población tiene más de 10 millones. Los cantones de Schwyz, Nidwalden y Zug son los de mayor riqueza per cápita: 718 473; 677 401 y 429 311, respectivamente. El cantón de Friburgo es el de menor riqueza per cápita, con 99 099 francos. Las desigualdades de la riqueza dentro de cada cantón varían de manera considerable. Esto se mide utilizando el coeficiente de Gini, que muestra cómo se distribuye equitativamente el ingreso utilizando una cifra entre 0 y 1. El 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos). La oficina federal de impuestos dijo que el cantón de Ginebra tenía el nivel más alto de desigualdad (0,92) y el de Uri el más bajo (0,72). El coeficiente medio suizo en 2015 era de 0,86, y había aumentado ligeramente desde 2003 (0,83). Las estadísticas se refieren al patrimonio neto (patrimonio imponible antes de deducciones sociales). Esto no tiene en cuenta los activos mantenidos en el extranjero ni aquellos pertenecientes a planes de pensiones profesionales o privados (los denominados segundo y tercer pilar). En los casos en que una persona posee bienes en varios cantones, estos se distribuyen entre los cantones.