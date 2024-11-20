كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، بدءًا من مكافحة الأمراض وصولاً إلى تحسين سياسات المناخ. ومع ذلك، قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

في المقابل، قد يُسهم تقاسم الموارد الحاسوبية مع الدول النامية، ومنحها إمكانية الوصول إلى أفضل مراكز الأبحاث، في جعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر ديمقراطية.

فهل سيطغى السعي وراء الربح والهيمنة على الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل العالم بأسره؟

