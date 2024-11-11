Comment éviter que l’IA ne soit monopolisée par des entreprises et des États puissants?
L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de résoudre de nombreux problèmes dans le monde, qu’il s’agisse de lutter contre les maladies ou de mieux modéliser le climat. Cependant, les pays les plus riches et les entreprises technologiques peuvent chercher à accaparer ces avantages pour eux-mêmes.
Le partage des ressources informatiques avec les pays en développement et l’accès aux centres de recherche les plus avancer pourraient contribuer à démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle.
Mais la recherche de profits et de pouvoir éclipsera-t-elle les efforts visant à ouvrir plus largement l’IA au monde?
Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis.
Plus
Comment un réseau mondial mené par la Suisse entend améliorer l’accès à l’IA
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.
L'une des plus grandes erreurs de l'être humain est d'avoir créé l'IA, ne me demandez pas pourquoi ? parce que c'est évident avec ce qui se passe (IA) Je vais parler de quelque chose d'évident qui se passe : beaucoup de gens sont trompés par l'IA.
C'est mon opinion de base, je ne veux pas en dire plus parce que dans ce cas je devrais écrire un livre sur ce sujet.
Merci de votre attention !
Unos de los mayores errores del ser humano es haber creado la IA, no me preguntes ¿Por qué? porque es evidente con lo que está pasando (IA) voy hablar de algo evidente que está pasando: muchas personas están siendo engañada a través de la IA.
esa es mi opinión básicas, por no seguir diciendo más cosas porque en tal caso tendría que escribir un libro acerca de éste tema
Gracias por la atención!
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
L'IA devait être soumise à des règles démocratiques. Celui qui s'y conforme reçoit un "label de confiance". L'ONU est sollicitée et n'aura pas la tâche facile. L'IA doit également être formée à l'éthique et son utilisation doit être au service de tous les êtres humains.
Je recommande à ce sujet Harari - 21 recommandations pour le 21e siècle et Paul Mason - Une défense radicale de l'humanisme.
KI musste demokratischen Regeln unterstellt werden. Wer sich an solche hält bekommt ein „Vertrauens-Siegel“. Die UNO ist da gefordert und wird es nicht leicht haben. KI muss auch ethisch trainiert werden und ihr Einsatz muss allen Menschen dienen.
Ich empfehle dazu Harari - 21 Empfelungen für das 21. Jh. und Paul Mason - eine radikale Verteidigung des Humanismus.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Exiger que l'IA soit installée localement sur les ordinateurs, qu'elle ne puisse pas être louée mais vendue, et que les entreprises d'IA ne puissent pas maintenir des monopoles renforcés par des brevets de propriété intellectuelle. Cela garantira également une concurrence saine et une progression plus rapide de l'IA - contrairement à Microsoft Windows qui, pendant 30 ans, n'a pas pu résoudre le problème des pannes régulières.
Mandate that AI must be installed locally on computers, that it cannot be leased but sold, and that AI companies cannot maintain monopolies enforced by IP patents. This will also ensure healthy competition and faster advance the AI - not like Microsoft Windows, which for 30 years cannot solve the problem of regular crashing.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
Bonsoir, une connaissance répandue et libre permet non seulement d'éviter le monopole, mais aussi de créer d'autres opportunités. Entre 2009 et 2010, j'ai participé à la plateforme numérique collaborative Kublai, organisée par le ministère italien du développement économique par l'intermédiaire d'Invitalia, une société qui a également pour mission d'attirer les entreprises étrangères. Cette expérience de partage gratuit de projets en ligne a démontré l'effet multiplicateur de la libre collaboration. Pour un développement cohérent et éthique de l'Ai, un système similaire pourrait être conçu. Merci de votre attention, Bonsoir, Luca Massimo Ferrabue
Buonasera, la conoscenza diffusa e gratuita consente non solo di evitare il monopolio, ma può creare ulteriori opportunita'. Nella mia esperienza, tra il 2009 ed il 2010 ho partecipato alla piattaforma digitale collaborativa Kublai, organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano attraverso Invitalia, società dedicata anche alla attrattività delle aziende straniere. L'esperimento di libera condivisione online dei progetti ha dimostrato l'effetto moltiplicatore della libera collaborazione. Per uno sviluppo coerente ed etico della Ai potrebbe essere ideato un sistema simile. Grazie per l'attenzione, Buona Serata, Luca Massimo Ferrabue
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.
L'IA n'est contrôlée par personne.
La IA nadie la controla saludos
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Le partage des ressources informatiques avec les pays en développement et l'accès aux meilleurs centres de recherche pourraient contribuer à démocratiser l'accès à l'IA.
Malheureusement, les pays les plus riches et les entreprises technologiques "accapareront" ces avantages dans leur quête de profit et de pouvoir. Un dicton dit que "celui qui contrôlera l'IA" contrôlera le monde.
L'IA repose sur des données. Les données nécessaires n'existent pas dans les pays en développement pour favoriser l'innovation au niveau local.
The sharing of computing resources with developing nations and granting access to the best research centres could help democratise access to AI.
Unfortunately, wealthiest countries and tech firms "will" hoard these benefits for themselves in their quest to maintain profit and power. There is a saying "who ever controls AI" will control the world.
AI relies on data. The data required does not exist in developing nations to foster innovation locally.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
S'il est utilisé pour le bien et la recherche pour améliorer le niveau de vie de l'ensemble de la population mondiale, c'est une bonne chose ; mais je suis sûr qu'il sera aussi utilisé de façon sournoise ; principalement pour faire des profits sur le dos de tant de gens ; si les institutions ne surveillent pas de très près, cela créera beaucoup de problèmes !
Se usata per il bene e la ricerca per migliorare il tenore di vita di tutta la popolazione mondiale è una buona cosa; ma sono sicuro che verrà usata anche in maniera subdola; principalmente per avere dei profitti a discapito di tantissime persone; se le istituzioni non vigileranno molto attentamente creerà molti problemi!
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
L'IA n'en est qu'à ses débuts et son potentiel est encore loin d'être exploité. Comme pour toutes les technologies, on assiste à une course aux avantages concurrentiels de la part des développeurs. Les États sont toujours à la traîne en légiférant a posteriori. Le marché se développera, comme pour d'autres technologies, et il y aura quelques entreprises "best of class" qui domineront, mais des scénarios catastrophiques ou de conspiration sont très peu probables.
L'IA è all'inizio del suo sviluppo e il potenziale ancora lontano dall'essere sviluppato. Come per tutte le tecnologie c'è una corsa delle aziende sviluppatrici per ottenere vantaggi competitivi. Gli stati sono sempre in ritardo legiferando ex post. Il mercato si svilupperà, come per le altre tecnologie e ci saranno pochi "best of class" che domineranno, ma scenari catastrofistici o complottistici sono molto improbabili.
Il faut fixer une certaine limite à L'IA pour que les entreprises et les états ne puissent en monopoliser
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Pour que l'IA soit plus un avantage qu'un inconvénient pour les travailleurs, il est essentiel de.. :
Investir dans des programmes d'éducation et de requalification : Les travailleurs doivent être soutenus dans l'acquisition de nouvelles compétences, en particulier celles qui complètent l'IA, comme la pensée créative, la résolution de problèmes et l'intelligence émotionnelle.
Adopter des politiques qui soutiennent les transitions des travailleurs : Les gouvernements et les entreprises peuvent aider en créant des filets de sécurité, comme l'assurance chômage, et en facilitant les programmes de reconversion professionnelle pour s'assurer que les travailleurs qui perdent leur emploi à cause de l'automatisation puissent en trouver un nouveau.
Favoriser la collaboration entre l'IA et les travailleurs : L'IA doit être considérée comme un outil permettant d'accroître les capacités humaines, et non de les remplacer. Il faut pour cela changer d'état d'esprit et passer de la peur de perdre son emploi à la perception de l'IA comme un moyen d'améliorer l'expérience professionnelle.
Encourager un déploiement responsable de l'IA : Les entreprises et les gouvernements devraient veiller à ce que l'IA soit mise en œuvre de manière éthique, en prêtant attention à son impact social, afin d'éviter des conséquences imprévues telles que le chômage de masse ou l'aggravation des inégalités.
Conclusion :
L'IA peut être à la fois un avantage et un inconvénient pour les travailleurs, ce qui dépend en grande partie de la manière dont elle est introduite et gérée. Si elle est utilisée de manière réfléchie, elle peut créer des environnements de travail plus épanouissants, plus productifs et plus sûrs. Toutefois, si elle est mise en œuvre sans tenir compte du bien-être des travailleurs et de la nécessité d'améliorer leurs compétences, l'IA pourrait exacerber le chômage et les inégalités. En fin de compte, son impact dépendra des actions collectives des gouvernements, des entreprises et des travailleurs pour s'adapter à ce paysage en évolution rapide.
Vous avez dit : "Comment pouvons-nous éviter que l'IA soit monopolisée par des pays et des entreprises puissants ?
Comment éviter que l'IA ne soit monopolisée par des pays et des entreprises puissants ?
ChatGPT a dit :
ChatGPT
Le risque de monopolisation de l'intelligence artificielle (IA) par des pays et des entreprises puissants est très préoccupant. Étant donné la nature transformatrice de l'IA, sa concentration entre les mains de quelques-uns pourrait entraîner des déséquilibres économiques, sociaux et politiques. Pour éviter la monopolisation de l'IA et faire en sorte qu'elle profite à l'ensemble de la société, il est nécessaire d'adopter une approche à plusieurs volets comprenant la réglementation, la collaboration, la transparence et l'inclusivité.
1. Coopération internationale et gouvernance :
Cadres mondiaux pour la réglementation de l'IA : L'établissement d'accords et de traités internationaux peut contribuer à fixer des normes mondiales pour le développement et l'utilisation éthiques de l'IA. Les Nations unies, l'OCDE et d'autres organismes internationaux peuvent jouer un rôle crucial en encourageant la coopération entre les pays afin de garantir que l'IA ne devienne pas un outil de concentration du pouvoir.
Lignes directrices mondiales en matière d'éthique de l'IA : Encourager l'élaboration de lignes directrices éthiques mondiales pour l'IA peut empêcher une monopolisation préjudiciable. Celles-ci devraient couvrir des questions telles que l'équité, la transparence, la responsabilité et les droits de l'homme, afin de garantir que les technologies de l'IA sont développées et déployées d'une manière qui profite à l'humanité dans son ensemble.
Collaboration transfrontalière : La collaboration entre les pays, en particulier entre les pays développés et les pays en développement, peut contribuer à une répartition plus équitable des avantages de l'IA. Les partenariats internationaux peuvent favoriser le partage des connaissances, des ressources et des technologies, permettant ainsi à des pays ou à des organisations plus petits de contribuer à l'IA et d'en tirer profit.
2. Des réglementations nationales et des lois antitrust fortes :
Application des lois antitrust : Les gouvernements peuvent faire appliquer la réglementation antitrust afin d'empêcher une poignée de grandes entreprises de dominer le marché de l'IA. Par exemple, la réglementation de l'acquisition de petites entreprises d'IA par des géants de la technologie, ou la dissolution de monopoles dans des cas extrêmes, peuvent contribuer à promouvoir la concurrence.
Accès équitable à l'infrastructure de l'IA : Les gouvernements peuvent imposer un accès équitable et non discriminatoire aux ressources essentielles de l'IA (telles que la puissance de calcul à grande échelle, les ensembles de données et la recherche). Par exemple, les services d'informatique en nuage ou les laboratoires de recherche sur l'IA devraient être mis à la disposition d'un large éventail d'organisations, et pas seulement de quelques grandes entreprises.
Transparence dans le développement de l'IA : Les gouvernements devraient exiger des entreprises qu'elles fassent preuve de transparence quant à la manière dont elles développent et utilisent l'IA. Il peut s'agir d'audits obligatoires, d'informations sur l'utilisation des données et de précisions sur la manière dont les algorithmes prennent leurs décisions. La transparence permet de s'assurer que le développement de l'IA n'est pas caché derrière des portes closes, où il peut être manipulé pour concentrer le pouvoir.
3. Encourager l'IA à code source ouvert :
Promouvoir les projets d'IA à code source ouvert : Le soutien et le financement d'initiatives d'IA à code source ouvert peuvent contribuer à démocratiser l'accès aux outils d'IA et à empêcher qu'ils ne soient monopolisés par des entreprises privées. Les projets à code source ouvert, comme TensorFlow de Google ou PyTorch de Facebook, permettent aux chercheurs et aux petites entreprises de développer leurs propres applications d'IA sans avoir besoin de ressources financières massives.
Financement public de la recherche en IA : Les gouvernements et les organisations à but non lucratif peuvent financer la recherche publique sur l'IA, en veillant à ce que les connaissances et la technologie de l'IA ne soient pas concentrées dans quelques entreprises. L'investissement public dans la recherche sur l'IA peut contribuer à en distribuer plus largement les bénéfices et à empêcher la concentration du pouvoir entre les mains de quelques entreprises.
Dépôts de données ouvertes : Encourager le développement et l'utilisation d'ensembles de données ouverts et accessibles peut contribuer à garantir que les entreprises de toutes tailles disposent des données nécessaires pour former et affiner leurs systèmes d'IA. Cela réduit le pouvoir des entreprises qui contrôlent de vastes ensembles de données propriétaires.
4. Développement décentralisé et démocratisé de l'IA :
Initiatives communautaires en matière d'IA : Encourager les projets d'IA locaux et communautaires peut contribuer à diffuser l'innovation en matière d'IA. Il peut s'agir, par exemple, de projets de collecte de données menés par les communautés ou d'initiatives locales de développement de l'IA axées sur des défis régionaux spécifiques (par exemple, les soins de santé ou l'agriculture).
Favoriser l'innovation en matière d'IA dans les pays en développement : De nombreux marchés émergents ne se sont pas encore pleinement engagés dans le développement de l'IA. Les gouvernements et les organisations internationales peuvent soutenir la recherche et les programmes de formation en matière d'IA dans ces pays afin d'éviter la fracture de l'IA entre le Nord et le Sud. Il pourrait s'agir de créer des laboratoires d'IA, d'octroyer des bourses de recherche et de développer les talents dans les régions mal desservies.
Plateformes collaboratives d'IA : La promotion de plateformes collaboratives permettant aux petites entreprises, aux universités et aux chercheurs de travailler ensemble peut contribuer à contrer la domination des grandes entreprises. Ces plateformes pourraient partager des ressources, des ensembles de données et des algorithmes qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux petits acteurs.
5. Considérations éthiques et responsabilité sociale :
Responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les entreprises d'IA : Il est essentiel d'encourager ou d'obliger les entreprises à adopter des pratiques solides en matière de RSE, y compris le développement éthique de l'IA. Les entreprises devraient être tenues de démontrer comment leurs systèmes d'IA profiteront à la société, garantiront l'équité et éviteront les préjugés.
Intégrer l'éthique dans l'enseignement de l'IA : Il est essentiel d'intégrer l'éthique et la responsabilité sociale dans l'éducation et la formation à l'IA. Une génération de professionnels de l'IA qui comprend les implications sociétales plus larges de l'IA sera mieux équipée pour développer des technologies responsables et équitables.
Études d'impact de l'IA : Tout comme les études d'impact sur l'environnement sont exigées pour certains projets, les entreprises d'IA pourraient être tenues de réaliser des études d'impact pour comprendre les effets sociaux, économiques et politiques plus larges de leurs systèmes d'IA avant de les déployer. Cela permettrait d'éviter les utilisations monopolistiques ou nuisibles de l'IA.
6. Renforcer les capacités des particuliers et des petits acteurs :
Accès aux outils et aux plateformes d'IA : Permettre aux petites entreprises, aux startups et aux particuliers d'accéder à des outils d'IA et à des plateformes d'informatique en nuage abordables peut contribuer à uniformiser les règles du jeu. Des initiatives publiques ou des subventions gouvernementales pourraient rendre ces technologies plus accessibles à divers groupes.
Culture de l'IA pour le grand public : Encourager la formation à l'IA à tous les niveaux de la société - des écoliers aux cadres supérieurs - peut permettre à un large éventail de personnes de comprendre l'IA, son potentiel et ses risques. Ces connaissances peuvent permettre aux individus de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation de l'IA et d'exiger des résultats plus équitables.
7. Promouvoir une IA responsable dès sa conception :
Comités d'éthique de l'IA et conseils consultatifs : Les gouvernements et les organisations peuvent mettre en place des organismes indépendants chargés de surveiller le développement de l'IA et ses implications sociétales. Ces organismes pourraient fournir des conseils, examiner les pratiques de déploiement de l'IA et contribuer à prévenir les abus de pouvoir.
Réglementation de la partialité et de la responsabilité de l'IA : Des réglementations pourraient exiger des entreprises qu'elles divulguent les biais de leurs systèmes d'IA et qu'elles soient tenues responsables des dommages causés par les décisions de l'IA. Cela découragerait la monopolisation des technologies d'IA à des fins discriminatoires et garantirait que les systèmes d'IA servent un large éventail d'intérêts sociaux.
Malgré cela, je ne crois pas que personne ne puisse contrôler l'IA et les entreprises technologiques en tant que corporatocratie. Néanmoins, pour éviter que l'IA ne soit monopolisée par quelques pays ou entreprises puissants, il convient d'adopter une approche à plusieurs niveaux comprenant une collaboration internationale, une réglementation stricte, un développement éthique, des initiatives en matière de logiciels libres et la garantie d'un accès à l'IA pour tous. Les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent travailler ensemble pour créer un environnement dans lequel l'IA peut s'épanouir de manière transparente, équitable et bénéfique pour tous, et pas seulement pour quelques privilégiés. Ce faisant, nous pourrons éviter la concentration du pouvoir de l'IA et veiller à ce que ses avantages soient répartis plus équitablement dans les sociétés.
To ensure that AI is more of an advantage than a disadvantage for workers, it is crucial to:
Invest in education and reskilling programs: Workers need to be supported in learning new skills, especially those that complement AI, like creative thinking, problem-solving, and emotional intelligence.
Adopt policies that support workers' transitions: Governments and businesses can help by creating safety nets, like unemployment insurance, and by facilitating job retraining programs to ensure that workers who lose jobs to automation can find new ones.
Foster collaboration between AI and workers: AI should be viewed as a tool to augment human capabilities, not replace them. This requires a mindset shift from fear of job loss to viewing AI as an enabler of better work experiences.
Encourage responsible AI deployment: Businesses and governments should ensure that AI is implemented ethically, with attention to its social impact, to avoid unintended consequences such as mass unemployment or deepening inequality.
Conclusion:
AI can be both an advantage and a disadvantage for workers, depending largely on how it is introduced and managed. If used thoughtfully, it has the potential to create more fulfilling, productive, and safer work environments. However, if implemented without consideration for workers' well-being and the need for upskilling, AI could exacerbate unemployment and inequality. Ultimately, its impact will depend on the collective actions of governments, businesses, and workers to adapt to this rapidly changing landscape.
You said:
How can we avoid AI being monopolised by powerful countries and companies?
ChatGPT said:
ChatGPT
The potential for artificial intelligence (AI) to be monopolized by powerful countries and companies is a significant concern. Given the transformative nature of AI, its concentration in the hands of a few could lead to economic, social, and political imbalances. To avoid AI being monopolized and ensure it benefits society at large, a multi-pronged approach involving regulation, collaboration, transparency, and inclusivity is necessary.
1. International Cooperation and Governance:
Global Frameworks for AI Regulation: Establishing international agreements and treaties can help set global standards for the ethical development and use of AI. The United Nations, OECD, and other international bodies can play a crucial role in fostering cooperation between countries to ensure that AI does not become a tool of power concentration.
Global AI Ethics Guidelines: Encouraging the development of global ethical guidelines for AI can prevent harmful monopolization. These should cover issues like fairness, transparency, accountability, and human rights, ensuring that AI technologies are developed and deployed in a way that benefits humanity as a whole.
Cross-Border Collaboration: Collaboration across countries, particularly between developed and developing nations, can help distribute AI benefits more equitably. International partnerships can foster the sharing of knowledge, resources, and technology, enabling smaller countries or organizations to contribute to and benefit from AI.
2. Strong National Regulations and Antitrust Laws:
Antitrust Enforcement: Governments can enforce antitrust regulations to prevent a handful of large companies from dominating the AI market. For instance, regulating the acquisitions of smaller AI startups by tech giants, or breaking up monopolies in extreme cases, can help promote competition.
Fair Access to AI Infrastructure: Governments can mandate fair and non-discriminatory access to essential AI resources (like large-scale computing power, datasets, and research). For example, cloud computing services or AI research labs should be made available to a wide range of organizations, not just a few large firms.
Transparency in AI Development: Governments should require transparency from companies regarding how they develop and use AI. This can include mandatory audits, disclosures about data usage, and clarity on how algorithms make decisions. Transparency helps to ensure that AI development is not hidden behind closed doors, where it can be manipulated to concentrate power.
3. Encouraging Open-Source AI:
Promote Open-Source AI Projects: Supporting and funding open-source AI initiatives can help democratize access to AI tools and prevent them from being monopolized by private companies. Open-source projects, like Google's TensorFlow or Facebook's PyTorch, enable researchers and smaller companies to develop their own AI applications without needing massive financial resources.
Public AI Research Funding: Governments and non-profit organizations can fund public research into AI, ensuring that AI knowledge and technology are not concentrated in a few companies. Public investment in AI research can help distribute its benefits more broadly and prevent the concentration of power in a few corporate hands.
Open Data Repositories: Encouraging the development and use of open, accessible datasets can help ensure that companies of all sizes have the data necessary to train and refine their AI systems. This reduces the power of companies that control large proprietary datasets.
4. Decentralized and Democratized AI Development:
Community-Driven AI Initiatives: Encouraging local and community-driven AI projects can help distribute AI innovation. Examples might include community-driven data collection projects or local AI development initiatives focused on specific regional challenges (e.g., healthcare, agriculture).
Fostering AI Innovation in Developing Countries: Many emerging markets are not yet fully engaged with AI development. Governments and international organizations can support AI research and training programs in these countries to prevent the AI divide between the Global North and South. This could involve establishing AI labs, research grants, and talent development in underserved regions.
Collaborative AI Platforms: Promoting collaborative platforms where smaller companies, universities, and researchers can work together can help counter the dominance of large corporations. These platforms could share resources, datasets, and algorithms that might otherwise be unavailable to smaller players.
5. Ethical Considerations and Social Responsibility:
Corporate Social Responsibility (CSR) for AI Companies: Encouraging or mandating companies to adopt strong CSR practices, including ethical AI development, is essential. Corporations should be required to demonstrate how their AI systems will benefit society, ensure fairness, and avoid bias.
Incorporating Ethics into AI Education: Embedding ethics and social responsibility into AI education and training is crucial. A generation of AI professionals who understand the broader societal implications of AI will be better equipped to develop responsible and equitable technologies.
AI Impact Assessments: Just as environmental impact assessments are required for certain projects, AI companies could be required to conduct impact assessments to understand the broader social, economic, and political effects of their AI systems before deployment. This would help prevent monopolistic or harmful uses of AI.
6. Empowering Individuals and Small Players:
Access to AI Tools and Platforms: Providing smaller businesses, startups, and individuals with access to affordable AI tools and cloud computing platforms can help level the playing field. Public initiatives or government subsidies could make these technologies more accessible to diverse groups.
AI Literacy for the General Public: Encouraging AI literacy for all levels of society—from schoolchildren to senior professionals—can ensure that a wide range of people understand AI, its potential, and its risks. This knowledge can empower individuals to make informed decisions about AI's use and demand more equitable outcomes.
7. Promoting Responsible AI by Design:
AI Ethics Boards and Advisory Councils: Governments and organizations can establish independent bodies to monitor AI development and its societal implications. These bodies could provide advice, review AI deployment practices, and help prevent abuses of power.
Regulation of AI Bias and Accountability: Regulations could require companies to disclose biases in their AI systems and be held accountable for harm caused by AI decisions. This would discourage the monopolization of AI technologies for discriminatory purposes and ensure that AI systems serve a broad range of social interests.
despite I don't believe nobody can't control AI and tech corporations as corporatocracy. Still, to avoid AI monopolizing by a few powerful countries or companies, there needs to be a multi-layered approach that includes international collaboration, strong regulation, ethical development, open-source initiatives, and a focus on ensuring access to AI for all. Governments, the private sector, and civil society must work together to create an environment where AI can flourish in a way that is transparent, equitable, and beneficial to everyone, not just a select few. By doing so, we can avoid the concentration of AI power and ensure that its benefits are distributed more fairly across societies.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Je pense qu'il existe déjà un monopole sur l'IA actuelle à bien des égards ou dans une certaine mesure. Et je pense que nous sommes déjà asservis et contrôlés par elle à bien des égards également. Un exemple est le grand nombre de personnes qui sont accros à leur téléphone et/ou aux médias sociaux, ce qui signifie qu'elles sont contrôlées par les entreprises qui les possèdent. Tous ces appareils et plateformes sont intentionnellement conçus pour exploiter le système de récompense du cerveau via la dopamine. Nos esprits sont détournés, essentiellement. Pendant ce temps, les entreprises technologiques s'enrichissent de plus en plus au fur et à mesure que nous perdons du temps sur nos appareils et nos comptes de médias sociaux. Je pense qu'il appartient aux gens de s'éduquer correctement et de contrôler consciemment leur utilisation plutôt que de laisser leurs appareils et ces sites web les contrôler en permanence. Je crains que tant que nos informations et notre attention seront ciblées par ces entreprises technologiques, l'IA dominera de plus en plus de nombreux aspects de notre vie, souvent sans que nous en soyons conscients. Par exemple, l'apprentissage automatique utilisé par ces entreprises pour collecter nos données et stocker nos informations, puis potentiellement nous manipuler en fonction de ces informations. Vous vous souvenez du ciblage publicitaire qui a permis à Trump de se faire élire ? Un monopole sur cette capacité est effrayant à envisager, et pourtant je pense que c'est exactement ce que des gens comme Zuckerberg et Elon Musk essaient de réaliser. Dans leur guerre pour notre temps, notre attention et notre argent, nous sommes réduits à n'être que du code dans le "métavers". Je pense qu'il s'agit là d'un des premiers signes de la nécessité de réglementer davantage l'IA connue sous le nom de médias sociaux, ainsi que de la nécessité d'empêcher les magnats de la technologie de réduire nos esprits en esclavage et de contrôler potentiellement nos pensées (et d'influencer les élections, etc.). "Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits" - Jim Morrison.
I think there is already a monopoly on current AI in many ways or to some extent. And I think we are already being enslaved and controlled by it in many ways as well. One example is the large number of people who are addicted to their phones and/or to social media, which in turn means they are being contolled by the companies who own them. All of these devices and platforms are intentionally designed to exploit the brain's reward system via dopamine. Our minds are being hijacked, essentially. Meanwhile, the tech companies get richer and richer the more time we waste on our devices and on our social media accounts. I think it is up to people to properly educate themselves and consciously control their usage rather than continuously allowing their devices and these websites to control them. I fear that as long as our information and attention is targeted by these tech companies, AI will increasingly come to dominate many aspects of our lives, often without us even being consciously aware of it. As an example, the machine-learning utilized by these companies to collect our data and store our information and then potentially manipulate us according to that information. Remember the ad targeting that once helped Trump get elected? A monopoly on that ability is frightening to consider, and yet I think that's exactly what people like Zuckerberg and Elon Musk are trying to achieve. In their war for our time, attention and our money, we are reduced to nothing but code in the "metaverse." I think this is one of the early signs regarding the need for more regulation over the AI otherwise known as social media as well as the need to prevent the ability of capitalist-driven tech moguls to enslave our minds and potentially control our thoughts (and influence elections, etc). "He who controls the media controls the minds" -- Jim Morrison.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@CF7
Cette réponse est-elle le résultat d'un agent d'intelligence artificielle ? Pour l'instant, la plupart des gens appartiennent au groupthink d'adaptation, tandis que les quelques personnes qui font de l'anticipation ne sont pas encore accompagnées d'une participation effective. Ce répondeur, qui en est à sa troisième contribution, remercie Swissinfo d'avoir lancé une telle participation.
Is that a reply a result of an Artificial Intelligence agent? Right now most of the people belong to the adaptation groupthink, while the few doing anticipation are not yet being accompanied by effective participation. This replier on his third contribution thanks Swissinfo for starting such participation.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Ce deuxième commentaire est la partie émergée d'un iceberg centré sur l'émergence possible grâce à l'apprentissage innovant anticipé par les dirigeants. Tous les commentaires précédents semblent aller à l'encontre de la possibilité d'un résultat positif, d'une manière ou d'une autre, et sont probablement basés sur l'hypothèse "d'adapter les lois nationales pour régir l'utilisation de l'IA au niveau national..." Au lieu de cela, j'anticipe l'émergence de lois mondiales pour régir l'utilisation de l'IA dans mon premier commentaire.
L'histoire de la Suisse est un exemple du processus d'émergence d'un pays développé dans l'environnement moderne des nations indépendantes. De nombreuses autres nations dites en développement n'ont pas émergé pour "... trouver une solution..." comme l'a affirmé Rafiq Tschannen.
La Chine, par exemple, est restée une nation en développement et n'a pas émergé pour devenir un pays développé dans l'environnement de la modernité, mais elle est aujourd'hui en avance sur l'Union européenne en tant qu'exemple d'un processus d'émergence récent dans le nouvel environnement mondial que j'ai présenté dans mon premier commentaire.
This second comment is a tip of an iceberg centered on emergence that’s possible with anticipatory innovative learning by leaders. All previous comments seem to kind be contrary to the possibility of a positive outcome, in one way or another, are probably based on the assumption “to adapt national laws to govern the use of AI domestically…” Instead, I anticipate the emergence of global laws to govern the use of AI in my first comment.
Swiss’ history is an example of the emergence process to become a developed country on the Modernity environment of independent nations. Many other so called developing nations did not emerged to “.,. come up with a solution…” as Rafiq Tschannen argued.
China, for example, remained a developing nation and did not emerged to become a developed country on the Modernity environment, but right now is ahead of the European Union as an example of a recent emergence process on the new global environment that I argued in my first comment.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Malheureusement, les réglementations sont pratiquement inutiles, car il y aura toujours des acteurs qui contourneront toutes les règles et réglementations. Non, désolé, je n'ai pas de solution...
Unfortunately regulations are next to useless, as there will always be actors that will bypass any rules and regulations. No, sorry, I cannot come up with a solution...
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
À mon avis, c'est l'IA qui CRÉE les problèmes mondiaux, et non qui les résout. Même le créateur britannique de l'IA met en garde...
As I see it...it is AI that is CREATING world problems - not solving them. Even the British creator of AI is warning...
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Oui : "Comment éviter que l'IA ne soit monopolisée par des pays et des entreprises puissants ?"
mais : il n'y a pas d'adaptation possible pour les dirigeants nationaux dans l'environnement actuel de la modernité, avec des nations indépendantes séparées et des blocs de nations.
et : au lieu de cela, nous devons anticiper un environnement émergent pour les dirigeants mondiaux afin d'unir les nations interdépendantes et les blocs de nations.
PD. J'ai plaidé en faveur d'un État mondial décentralisé dans l'environnement de la #Cyberité. Une telle vision émule l'environnement suisse à une échelle architecturale plus large.
Yes: “ How can we avoid AI being monopolised by powerful countries and companies?”
but: there’s no possible adaptation for national leaders under the current Modernity environment of separate independent nations and blocs of nations
and: instead we need to anticipate an emerging environment for global leaders to unite interdependent nations and blocs of nations.
PD. I have been arguing for a global decentralized state under the #Cyberity environment. Such a view emulates the Swiss environment on a larger architecting scope.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
Tous les répondants ont déjà donné leurs explications convergentes sur le fait que la question posée n'est pas particulièrement spirituelle. Il semble que l'on souhaite une régulation supplémentaire (aberration) du développement normal d'une technologie en faveur des pays définis comme pauvres. Pour développer des technologies de pointe (l'IA l'est en partie), il faut des connaissances et des capitaux de pointe. Les petites entreprises et les pays sans grandes ressources peuvent certainement participer aux applications. Les pays qualifiés de moins riches (en réalité, le problème est la répartition des richesses, lire la corruption) n'ont pas de limitations technologiques, mais seulement d'autres problèmes bien plus graves (lire à nouveau la corruption).
Tutti i rispondenti hanno già spiegato con le convergenti spiegazioni che la domanda formulata non è particolarmente arguta. Sembra che si vorrebbe una ulteriore regolamentazione (aberrazione) del normale sviluppo di una tecnologia a favore dei paesi definiti poveri. Per sviluppare tecnologie di punta (in parte l'IA lo è), sono necessarie conoscenza di punta e capitale. Per le applicazioni possono senz'altro partecipare anche piccole realtà aziendali e paesi senza grandi risorse. I paesi classificati come meno ricchi (in realtà il problema è la distribuzione della ricchezza, leggasi corruzione) non hanno limitazioni tecnologiche, ma solo altri problemi, ben più gravi (leggasi di nuovo corruzione).
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
Avec l'IA, on peut au moins discuter et elle peut même être remise en question et corrigée, ce qui n'est absolument pas possible avec les médias établis. ils ont toujours raison et savent se justifier de manière astucieuse. Ils bloquent, censurent, etc. quand quelque chose ne leur convient pas. Ce n'est pas le cas de l'IA. J'ai souvent reçu de bonnes infos qu'il est possible de vérifier et de critiquer. Dans le meilleur/pire des cas, on pourrait dire "es isch Hans was Heiri". C'est en remettant également en question l'IC que l'on s'en sort le mieux. Les pays et les individus les plus riches l'étaient depuis longtemps, même avant l'existence d'un CI, et cela ne changera pas.
Mit der KI kann man wenigstens diskutieren und sie lässt sich sogar hinterfragen und korrigieren, was bei den etablierten Medien absolut nicht möglich ist. die haben immer recht und wissen sich auf schlaue Weise zu rechtfertigen. Sie blockieren, zensurieren etc. wenn ihnen etwas nicht passt. Nicht so die KI. Ich habe schon oft gute Infos bekommen, die man auch überprüfen und kritisieren kann. Im besten/schlimmsten Fall könnte man sagen "es isch Hans was Heiri". Wenn man auch die IK hinterfragt fährt man am besten. Die reichsten Länder und die reichsten Individuen waren schon länger reich, auch bevor es ein KI gab, und daran wird sich nichts ändern.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.
L'incroyable IA n'est rien d'autre que le virus le plus puissant qui laissera l'être humain sans cerveau dans son essence et son développement. Le comble, c'est que nous avons nous-mêmes ouvert la porte au diable. Espérons que nous saurons limiter cette terrible menace.
La increíble IA no es mas que el mas poderoso virus que dejara descerebrado al ser humano en su esencia y desarrollo. Lo mejor es que... al diablo le abrimos la puerta nosotros . Ojala sepamos limitar esta amenaza terrible.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
Il est évident que les pays les plus développés (les plus riches) sont plus susceptibles d'investir dans ce secteur, qui exige de grandes compétences informatiques et aussi des capitaux. Mais il n'en va pas différemment de tout autre secteur technologique complexe. L'habituelle "course aux profits" ( ?) - Et qui n'est pas à la recherche de profits dans n'importe quel secteur de l'économie ? L'IA se répandra aussi dans le tiers-monde, même si elle n'en sera pas le protagoniste, du moins pour les prochaines années. Rien de nouveau sous le soleil dans ce profil hyper-technologique.
La question me semble politiquement oiseuse.
È ovvio che i paesi più sviluppati (ricchi) hanno più possibilità di investire in questo settore che richiede grandi capacità informatiche e anche capitale. Ma non è affatto diverso che per ogni altro settore tecnologico complesso. La solita "corsa ai profitti" (?) - E chi è che non rincorre i profitti in qualsiasi settore dell'economia? L' IA si diffonderà pure ne terzo mondo, anche se non ne sarà il protagonista, almeno per i prossimi anni. Niente di nuovo sotto il sole sotto questo profilo ipertecnologico.
Mi sembra una domanda politico-oziosa.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
Pourquoi et comment les pays riches peuvent-ils accaparer les capacités de l'IA ? L'IA peut être mise à la disposition de n'importe quel pays dès lors qu'il dispose d'un accès à l'internet ou d'une puissance de calcul.
Cela ressemble à une tentative creuse de blâmer les pays riches pour le fléau des pays pauvres chaque fois que l'on invente quelque chose en rapport avec l'"avantage concurrentiel".
Les pauvres restent pauvres à cause de l'environnement, mais aussi à cause des décisions et de la corruption. Cela n'a rien à voir avec l'IA, l'argent liquide, l'argent ou les voitures de luxe.
Why and how can rich countries hoard the AI capability? AI can be made available to any country as long as they have internet access or access to computing power.
It sounds like a hollow attempt to blame rich countries for the bane of poorer countries whenever there is something with respect to "competitive advantage" is invented.
Poor people remain poor because of environments and also because of decisions and corruption. It has nothing to do with AI or cash or money or expensive cars.
Joignez-vous à la discussion