Comment éviter que l’IA ne soit monopolisée par des entreprises et des États puissants?

L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de résoudre de nombreux problèmes dans le monde, qu’il s’agisse de lutter contre les maladies ou de mieux modéliser le climat. Cependant, les pays les plus riches et les entreprises technologiques peuvent chercher à accaparer ces avantages pour eux-mêmes.

Le partage des ressources informatiques avec les pays en développement et l’accès aux centres de recherche les plus avancer pourraient contribuer à démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle.



Mais la recherche de profits et de pouvoir éclipsera-t-elle les efforts visant à ouvrir plus largement l’IA au monde?

Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis.

