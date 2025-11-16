رحلة التنقيب في الجذور السويسرية: أفضل النصائح والحيل من أعضاء منصتنا

في مقرّ منظمة السويسريين في الخارج، التابعة لمجتمع هلفيتيا الجديد (New Helvetic Society) في برن، تُحفَظ المراسلات مع مواطنات سويسرا ومواطنيها المقيمين في الخارج، في ملفات مُنظَّمة وفقًا للموضوع. Photopress-Archiv / Walter Studer

للهروب من الفقر في القرن التاسع عشر، عبر العديد من السويسريين والسويسريات الحدود وحتى المحيطات، بحثًا عن فرص أفضل. واليوم، يتتبع عدد كبير من الأشخاص خطوات أسلافهم بشغف، بهدف الكشف عن جذورهم السويسرية.

بحسب كتاب الأطلس العالمي للأماكن السويسرية، يمكن رصد آثار الهجرة السويسرية في عدّة قارات. فهناك ” نيو جنيف” في آيرلندا، و”فيلا لوغانو” في بوينس آيريس، و“برن” في إنديانا، بالولايات المتحدة الأميركية. وقد هاجر أشخاص من مختلف الديانات في سويسرا نحو أستراليا، والأمريكيتين الجنوبية والشمالية، ومختلف البلدان الأوروبية، وشمال أفريقية.

ونظرًا لظروف السفر السائدة في ذلك الوقت، وكلفة التذكرة في اتجاه واحد، ليس مستغربًا أن لم يعد عددٌ كبيرٌ من الأشخاض المهاجرين من سويسرا إلى وطنهم. وعوضًا عن ذلك، استقرّوا في الدول المضيفة، ونقلوا اسم العائلة والتقاليد السويسرية إلى أحفادهم.

وجّهنا سؤالًا إلى جمهورنا، المتابع لموقعنا، عمّا إذامن بينهم.نّ أشخاص ينحدرون من أصول سويسرية، وإن كانوا سافروا إلى سويسرا للبحث عن الأنساب. وخلال الأشهر الماضية، شاركنا البعض قصصه، وقدّم لنا مجموعة واسعة من الحكايات الشخصية من مختلف أنحاء العالم.

زيارة سويسرا لتتبّع الجذور من المصدر

جاءت معظم المشاركات في النقاش من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقرّ عدد كبير من المهاجرين والمهاجرات من مختلف الكانتونات السويسرية. وكتب starsinhereyes75: ”تمكَّنت من تتّبع شجرة عائلة والدتي إلى زوميكون (كانتون زيورخ). فقد وصل أسلافي إلى الولايات المتحدة على متن سفينة ميركوري، واستقروا في نهاية المطاف في مقاطعة ريبابليك، كانساس”. ومن جانب آخر، تقول martha71654: “هاجر جدُّ أبي، كريستيان غراف، إلى الولايات المتحدة عام 1877. وكانت أصوله تعود إلى منطقة هايليغن- شفيندي (كانتون برن)”. وكتبت Carolprudm: “هاجر جداي، من جهة والدتي، أوشنر ستوديروس ودوريغ، من سانت غالن إلى نيو جرسي، للعمل في مجال التطريز”.

من جهته، يشير أرنولد آمبييل من كاليفورنيا، إلى مساهمة عددٍ كبيرٍ من الأشخاص المهاجرين من سويسرا للاستقرار في الولايات المتحدة، بجمع حكايات العائلة، وقصص رحلاتهم، وحفظها. ويضيف: “بما أنّنا نعيش على الساحل الغربي من الولايات المتحدة، يمكننا الوصول إلى عددٍ كبيرٍ من السجلات والوثائق عن مسار هجرة أفراد عائلاتنا. وغالبًا ما نملك معلومات مصدرها الولايات المتحدة، تساعدنا على استكمال البحث في سويسرا عن جذور أفراد عائلاتنا المهاجرين منها”.

وفي رحلة البحث، سافر عدد قليل من الأشخاص إلى سويسرا لاكتشاف أرض الأجداد، منهم martha71654، زائرة غرويير العام الماضي مع ابنتها. أمّا Anjic، فزارت تيتشينو. وتقول: “آمل أن أعود قريبًا. فأنا مهتمه بمعرفة أسلوب عيشهم، أكثر من الجانب المتعلّق بالأنساب”.

وقد حضر البعض لاستكمال البحث عن الأنساب، بما أنّ جزءًا كبيرًا من السجلات السويسرية قد لا يكون متاحًا عبر الإنترنت. وكتب PrairieFleur3: “كنت محظوظًا لزيارة فيليريه وسانت آيمييه، في سويسرا عام 1996. وقد زرتها مجددًا بعد عشر سنوات، حيث تتّبعت أصل عائلة ليدي إلى ثلاثة أجيال أخرى”. وأخبرتنا كارول واسير بعودتها للتو من إجازة لمدة أسبوعين في سويسرا، واستطاعتها، خلال هذه الفترة، “زيارة دير كلوستر إنغلبرغ، والحصول على نسخ من سجلات أنسابها تعود إلى القرن السابع عشر”. وقالت سيليست إنّها سافرت إلى متمنشتتن، كانتون زيورخ، في شهر يناير للقيام ببعض الأبحاث.

مجتمع متعاون ومتعاطف

قدّم جمهورنا المتفاعل مع هذا النقاش، بعض الحيل والنصائح العملية، مع الزملاء والزميلات في علم الأنساب. ونشرت أندريا سيلفر رابط مدوّنتها، حيث تشرح بتفصيل وافٍ كيف اكتشفت أنّ جدّة جدّتها هيرمين كانت من سويسرا، البلد الذي زارته هذا الصيفرابط خارجي.

وقد تنبّه شخصان إلى حملهما نفس الاسم في شجرة عائلتهما. وبدأ الأمر يصبح تقنيًا للغاية، وسط تطابقات الحمض النووي، وتطابقات الكروموسومات الأبوية. ولمعرفة إن كان مرتبطًا بطريقة أو بأخرى بـ Eringobragh، شارك gkaDanaLiechti الرابط على شجرة عائلته عبر موقع Ancestry.com.

وتحدثت سوزان شبلي، من المملكة المتحدة، عن أبحاثها المكثفة حول شجرة عائلتها من جهة الأب والأمّ. وأخذت الوقت الكافي لتشرح لكل من Kareem.Dodger، وRissa أفضل طريقة لإجراء اختبار الحمض النووي. أمّا أرنولد آمبييل فاقترح على Victoria-Lupus ثلاثة مواقع إلكترونية، حيث يمكن العثور على معلومات حول أسلاف زوجها الألمان. وكانت Victoria-Lupus قد كتبت: “تعرض صفحات Ancestry الشهيرة بيانات محدودة عن إيطاليا، ولا تقدّم أي معلومات من سويسرا. ويبدو أنّ هذه البرامج موجّهة بشكل أساسي للأشخاص الأمريكيين، وأصولهم الأنجلوسكسونية”.

الثقب الأسود في البحث في الأنساب

لا تزال لدى كثير من القرّاء أسئلة بلا إجابة، رغم تتّبع نسبهم إلى بضعة قرون مضت. وشارك Jblock بعض المعلومات التي يملكها عن أجداد الأب، الذين “ولدوا في شلايتهايم، سويسرا، وهاجروا إلى الولايات المتحدة، وولدوا قرابة عام 1850″.

ويضيف: “لا أستطيع العثور على معلومات كثيرة عنهم”. وكتب حساب باسم dgsscc، في تعليق آخر: “تتبعت سلسلة النسب حتى منتصف القرن الثامن عشر. وأرغب في معرفة ما الدافع بأسلافي إلى القيام بهذه الرحلة الطويلة إلى أستراليا، من بين كلّ الأماكن. وما زلت في انتظار هذا الجواب”. وتقول Celeste إنّها ما زالت بحاجة “إلى التحدث مع شخص يملك معلومات حول الكنيسة الإصلاحية في متمنشتتن في عشرينات القرن الخامس عشر، وأي معلومات عن ذي غالمنز، من فيسينباخ من عشرينات القرن الخامس عشر إلى عشرينات القرن السابع عشر، أو طيلة فترة تواجدهم هناك”.

صفحة من سجلّ كنسي قديم يعود إلى عام 1825، تتضمّن أسماء عائلات وأفرادها. ويعود أصل هذا السجل إلى سويسرا، لكن مصدره الدقيق غير معروف. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

ورغم توفر الوقت، تبدو حدود البحث عن الأنساب واسعة المدى. فما دامت السجلات الرسمية موجودة، يمكن من الناحية التقنية، تتبّع النسب. ويعتبر بعض القرّاء والقارئات، مثل RepatriatedSwiss، البحثَ عن الأنساب هواية ممتعة: “تتبّع جذوري السويسرية ممتع دائمًا، وأحب رؤية ما أكتشفه من أمور جديدة”.

وأشار البعض إلى لقاءات سويسرية ودية أثناء البحث عن معلومات تتعلّق بالأنساب. كما تمكّن البعض من لقاء أقارب بعيدين، ويمكنهم اليوم التواصل معهم. ويخطّط عدد قليل فقط للعودة إلى سويسرا، أو زيارتها للمرّة الأولى. وقد وافقت إحدى العائلات على انضمامنا إليها خلال رحلتها الأولى في الربيع المقبل، إذ تخطّط لاستكشاف تفاصيل إضافية عن أصولها السويسرية.

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

