حملة تبرعات وطنية في جميع أنحاء سويسرا دعمًا لسكان غزة

دُعيت مراكز جمع التبرعات في جميع أنحاء سويسرا إلى استقبال المساهمات من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً. Keystone-SDA

أعلنت منظمة التضامن السويسري عن تدشين يوم وطني للتضامن مع السكان المدنيين في قطاع غزة. وتنطلق الحملة يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية، الشركة الأم لموقع سويس إنفو. وأكدت المنظمة في بيان أن هذا التضامن يكتسي أهمية خاصة في ظل الحاجة الملحّة في غزة.

3دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss Solidarity launches appeal for Gaza aid طالع المزيدSwiss Solidarity launches appeal for Gaza aid

Deutsch de Glückskette sammelt für die Gaza-Zivilbevölkerung الأصلي طالع المزيدGlückskette sammelt für die Gaza-Zivilbevölkerung

وأضاف البيان أن التبرعات المجموعة ستتيح لشركاء مؤسسة التضامن السويسري تقديم مساعدات إنسانية عاجلة ومستقلة إلى سكان غزة. وقد دُعيت مراكز جمع التبرعات في جميع أنحاء سويسرا إلى استقبال المساهمات من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً. كما ستبث قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) تغطية مباشرة من مركز التبرعات في مدينة زيورخ. وسيشارك في الفعالية عدد من الأشخاص المتضررين، وممثلي منظمات الشركاء، وخبراء في المجال الإنساني.

المساعدات الطارئة وإعادة الإعمار

وأشار البيان إلى أن السكان الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون أسوأ أزمة إنسانية في تاريخهم، حيث سُجّل مقتل عشرات الآلاف، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية، وانهيار النظام الصحي، ومجاعة أعلنتها الأمم المتحدة رسميًّا.

كما أوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين حركة حماس الإسلامية المسلحة وإسرائيل أتاح أخيرًا تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.

وتشمل المنظمات الشريكة لمؤسسة التضامن السويسري كلاً من: منظمة أطباء بلا حدود، كاريتاس، هيكس (HEKS)، أنقذوا الأطفال (Save the Children)، مؤسسة أرض الإنسان (Terre des hommes)، فريدا، وأطباء العالم (Médecins du Monde). وجميعها على استعداد لتكثيف جهود الإغاثة، وتتمتع بخبرة في العمل في البيئات الصعبة، ومعرفة بالظروف المحلية. كما أنها تلتزم بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلالية، والحياد، وعدم التحيز.

وأوضحت منظمة التضامن السويسري أن هذه المنظمات توفّر مساعدات طارئة، تشمل توزيع الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمأوى المؤقت، ومنتجات النظافة. كما تقدّم للعائلات دعمًا ماليًا ونفسيًا اجتماعيًا، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية.

وفي حال توفرت التبرعات الكافية وسمحت الظروف الميدانية، يمكن للمنظمة أيضًا المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية والمنازل المتضررة.

لمزيد من المعلومات:

https://www.swiss-solidarity.org/رابط خارجي

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة