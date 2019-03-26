وقع وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي اتفاقية للضمان الاجتماعي يوم الاثنين 25 مارس في تونس. كان في استقبال الرئيس السويسري السابق عند وصوله إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد.
ينظم الاتفاق العلاقات بين سويسرا وتونس في مجال الضمان الاجتماعي، حسب وزارة الشؤون الداخلية السويسرية. ويشمل هذا الضمان الاجتماعي التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة (زوج أو زوجة المتوفى والأبناء) والتأمين ضد العجز ويلبي المعايير الدولية لتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي، ويسمح بدفع المعاشات في الخارج. كما كان من قبل، سيتمكن المواطنون التونسيون الذين يغادرون سويسرا بشكل دائم من التنازل عن معاشاتهم التقاعدية وفي المقابل الحصول على تعويضات بدلا عن ذلك.
أخيرا، يسهل الاتفاق تنقّل مواطني البلدين: فهو يتجنب الازدواج الضريبي في أنظمة الضمان الاجتماعي بين البلديْن، علماً أن هذا الاتفاق سوف يدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمانات في كلا البلدين عليه.
كما أتاحت الزيارة فرصة لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في تونس.
ومساء الاثنين وبعد لقائه مع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، كان آلان بيرسيه قد أطلق برنامج تعاون ثقافي إقليمي لشمال إفريقيا.
وسيزور بيرسيه يوم الثلاثاء 26 مارس مشروعيْن يعالجان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز التطرف العنيف وتطرف الشباب. الهدف من هذه المشاريع التي تدعمها سويسرا هو تقديم آفاق مستقبلية للشباب في ضواحي تونس المحرومة، على سبيل المثال من خلال تقديم أنشطة ثقافية لهم.
ويتم تطوير هذه البرامج بالتعاون الوثيق مع المدارس والسلطات وقوات الأمن المحلية. وتستثمر سويسرا كل عام حوالي 20 مليون فرنك سويسري (20 مليون دولار) في التعاون الإنمائي في تونس.
Keystone-SDA/ث.س