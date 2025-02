الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الصحة العالمية غير عابئة بتداعيات قرارها

في 20 يناير، يوم تنصيبه، انتقم دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية التي قرر تركها للمرة الثانية، بعد أن ألغى خليفته جو بايدن المحاولة الأولى في عام 2020.

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved