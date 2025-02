Gli Stati Uniti lasciano l’OMS a scapito della salute globale

Ordinando il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Donald Trump ha creato un buco nel bilancio di questa organizzazione con sede a Ginevra. Una decisione che minaccia la salute globale, compresa quella della popolazione statunitense.

La scena si svolge nello Studio Ovale della Casa Bianca il 20 gennaio. Appena insediato, tenendo tra le dita un grosso pennarello nero, Donald Trump chiede al suo assistente, che gli porge un fascicolo: “Cos’è questo?” Risposta: “Il ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità, signore”. “Oh, questa è bella grossa”, si rallegra il presidente degli Stati Uniti. Poi firma il decreto e si lamenta per l’ultima volta del contributo inadeguato della Cina (203 milioni di dollari contro i 988 degli Stati Uniti) a questa agenzia dell’ONU.

Donald Trump si prende così la sua rivincita su questa organizzazione, responsabile della definizione di standard sanitari globali e del monitoraggio delle minacce alla salute, che accusa di essere inefficace e troppo accomodante nei confronti di Pechino. Durante il suo primo mandato, nel luglio 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, il repubblicano aveva già avviato il ritiro degli Stati Uniti, ma il suo successore, Joe Biden, lo ha annullato prima che potesse entrare in vigore.

Questa decisione avrà ripercussioni sia sui programmi dell’OMS che sulla governance sanitaria globale. Con il rischio di una recrudescenza delle malattie infettive e di un mondo più vulnerabile a una nuova pandemia.

“In questa situazione ci rimettono tutti. L’OMS, ovviamente. Ma anche tutti i Paesi che l’organizzazione serve, compresi gli Stati Uniti”, afferma Antoine Flahault, direttore dell’Istituto di salute globale dell’Università di Ginevra.

Grandi somme di denaro

Il ritiro degli Stati Uniti, il maggior finanziatore dell’OMS in termini assoluti, creerà un buco nel bilancio dell’organizzazione.

Per gli anni 2024-2025, il Paese si è impegnato a versare circa 988 milioni di dollari, pari al 14% dei pagamenti totali all’organizzazione. 261 milioni di questa somma corrispondono ai contributi obbligatori, cioè alle quote che ogni Stato membro deve versare in base al proprio reddito. Il resto è destinato su base volontaria o facoltativa a programmi predefiniti.

Il Direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato di “deplorare” la decisione e di “sperare” che gli Stati Uniti facciano marcia indietro. Per rendere ufficiale il ritiro è necessario un preavviso di un anno, ma l’organizzazione si sta già preparando a ridurre i costi. Il suo budget per il 2026-2028 sarà ridotto di 400 milioni di dollari, per un totale di 4,9 miliardi. In un’e-mail interna al personaleCollegamento esterno, la direzione ha anche annunciato misure immediate per ridurre le spese, tra cui il blocco delle assunzioni e la riduzione dei viaggi.

L’assenza di finanziamenti statunitensi si farà sentire in settori quali il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari essenziali, la risposta alle emergenze sanitarie e l’eradicazione della polio. Programmi che rappresentano circa il 70% dei contributi del Paese per il 2024-2025

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’OMS, si è detto dispiaciuto della decisione degli Stati Uniti. Il Paese ha contribuito in modo determinante alla definizione della politica sanitaria globale negli ultimi decenni. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Ma le conseguenze non sono solo finanziarie. Gli Stati Uniti, grazie al loro potere economico e diplomatico, hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la politica sanitaria globale degli ultimi decenni. Il Paese ha imposto una certa visione della salute globale e dei modelli da seguire in questo settore. Tra questi, le vaccinazioni, i partenariati tra pubblico e privato, l’accesso ai farmaci e la lotta contro determinate malattie. È questo approccio che ora è in pericolo.

“Gli Stati Uniti rappresentano una quota significativa del bilancio totale dell’OMS, ma è pari a quella degli Ospedali universitari di Ginevra”, sottolinea Antoine Flahault. “Quindi non credo che il problema sia principalmente finanziario”. A suo avviso, è piuttosto la perdita dello “spirito degli Stati Uniti” che rischia di danneggiare l’organizzazione.

Minaccia per gli USA e per il mondo

In particolare, gli esperti di salute globale prevedono una recrudescenza di alcune infezioni, tra cui la poliomielite, l’HIV e la tubercolosi. Si tratta di malattie contro le quali gli Stati Uniti si sono fortemente impegnati.

La fine della collaborazione con l’agenzia statunitense per la salute pubblica – i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), che lavorano a stretto contatto con l’OMS, in particolare nella sorveglianza epidemiologica e nella lotta contro le malattie infettive – avrà ripercussioni sull’intero pianeta, secondo Suerie Moon, co-direttrice del Centro per la salute globale presso il Geneva Graduate Institute.

“Le malattie infettive si diffondono rapidamente e non conoscono confini. Questa mancanza di cooperazione tecnica metterà a rischio tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti. E non credo che il Governo americano ne sia pienamente consapevole”, aggiunge.

Un esempio è l’attuale epidemia d’influenza aviaria negli Stati Uniti. Ha già contagiato decine di persone, ha fatto una vittima e le esperte e gli esperti sanitari temono che una nuova pandemia possa essere all’orizzonte.

Questo rischio è accresciuto dall’approccio diffidente nei confronti della scienza adottato dall’amministrazione di Donald Trump durante la pandemia di Covid-19. All’epoca, il presidente sminuì il pericolo del virus e suggerì d’iniettare disinfettanti come trattamento.

Uscendo dall’OMS, gli Stati Uniti non avranno più accesso ai dati che l’organizzazione condivide, soprattutto in caso di allerta, minando la sicurezza sanitaria del Paese. Keystone / Salvatore Di Nolfi

“Se questo approccio si ripete, rischiamo di trovarci di fronte a un’epidemia d’influenza aviaria che continuerà a diffondersi e potrebbe scatenare una pandemia globale, poiché il virus muta rapidamente”, spiega Suerie Moon. “Questo rischio unito all’indebolimento dell’OMS e alla mancanza di condivisione delle informazioni tra gli Stati Uniti e l’organizzazione, rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza sanitaria globale”.

La condivisione di dati scientifici e sanitari tra gli Stati Uniti e l’OMS sembra essere in pericolo ora che l’amministrazione di Donald Trump ha ordinato alle funzionarie e ai funzionari della sanità pubblica del Paese d’interrompere immediatamente ogni collaborazione con l’organizzazione. Allo stesso tempo, uscendo dall’OMS, gli Stati Uniti non avranno più accesso ai dati che l’organizzazione condivide, soprattutto in caso di allerta, minando così la sicurezza sanitaria del Paese.

Inoltre, il ritiro di Washington dall’Accordo sul clima di Parigi e i previsti tagli agli aiuti allo sviluppo degli Stati Uniti si ripercuoteranno sulle malattie legate al cambiamento climatico e sui sistemi sanitari dei Paesi più poveri.

Anche l’industria farmaceutica statunitense potrebbe risentirne. Durante la pandemia di Covid-19, il programma di approvvigionamento di vaccini COVAX – co-gestito dall’OMS – ha favorito i vaccini occidentali rispetto a quelli provenienti da Russia e Cina.

Accordo sulle pandemie

Anche i negoziati per un futuro accordo sulle pandemie, iniziati tre anni fa, ne risentiranno. Come si ricorderà, questo accordo internazionale avrebbe dovuto consentire al mondo di prepararsi e rispondere meglio alla prossima crisi sanitaria globale.

Washington si è ritirata dai negoziati a metà febbraio. In assenza di questa parte influente, potremmo assistere a un “riassestamento degli equilibri di potere”, secondo Suerie Moon, che sottolinea però che il Paese aveva già iniziato a disimpegnarsi prima dell’arrivo di Donald Trump.

Finora, i Paesi europei e gli Stati Uniti avevano in gran parte svuotato il testo della sua sostanza, opponendosi in particolare al rafforzamento dei poteri dell’OMS e all’eventuale abolizione dei brevetti.

Un vuoto da colmare

Il posto lasciato vuoto da Washington all’OMS, potrebbe anche incoraggiare altri Stati a intensificare il loro impegno, se non finanziario, almeno diplomatico.

“In politica non esiste il vuoto. Se si libera uno spazio, un altro attore lo riempirà”, afferma Nicoletta Dentico, co-presidente del Geneva Global Health Hub, una rete di ONG. In termini finanziari, le esperte e gli esperti intervistati ritengono improbabile che il deficit possa essere completamente compensato, poiché il bilancio dell’OMS dipende da un numero esiguo di Stati e fondazioni.

L’Unione Europea e i principali contributori europei, come la Germania, stanno affrontando difficoltà economiche e, in un contesto di sicurezza teso, tendono a ridurre la cooperazione a favore della difesa. La Cina, che predilige gli investimenti bilaterali, potrebbe decidere di aumentare il suo contributo, ma la questione rimane aperta. Secondo gli esperti e le esperte, solo i ricchi Paesi arabi del Golfo avrebbero i mezzi per compensare la perdita dei finanziamenti statunitensi.

Per il momento, tuttavia, la decisione di Donald Trump ha avuto l’effetto di indurre altri Paesi a ritirarsi dall’OMS. L’Argentina ha dato l’annuncio all’inizio di febbraio, definendo l’organizzazione “dannosa”. In Italia, un senatore leghista ha invitato Roma a seguire l’esempio. In Svizzera, l’Unione democratica federale (UDF), un piccolo partito di destra, ha lanciato una petizione, dichiarando al quotidiano Le Temps Collegamento esternodi stare valutando la possibilità di proporre una mozione in Parlamento o addirittura di lanciare un’iniziativa popolare sul tema.

