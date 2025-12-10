The Swiss voice in the world since 1935
ديمقراطية

لماذا تعود قضية الهوية الالكترونية في سويسرا للتصويت مرة أخرى؟

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

على الرغم من أن الشعب قال كلمته عام 2021، فإن تغيّر مضمون المقترحات—من هوية تُصدرها شركات خاصة إلى أخرى حكومية—إضافة إلى ديناميكية المبادرات الشعبية، أعاد الموضوع للنقاش والتصويت من جديد.
في نظام ديمقراطي مباشر مثل سويسرا، تعود العديد من القضايا للواجهة كلما تغيّرت الظروف أو المقترحات، تمامًا كما حدث في قضايا التقاعد التي استغرقت 12 تصويتًا قبل قبولها.

