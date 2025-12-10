لماذا تعود قضية الهوية الالكترونية في سويسرا للتصويت مرة أخرى؟

1دقيقة

على الرغم من أن الشعب قال كلمته عام 2021، فإن تغيّر مضمون المقترحات—من هوية تُصدرها شركات خاصة إلى أخرى حكومية—إضافة إلى ديناميكية المبادرات الشعبية، أعاد الموضوع للنقاش والتصويت من جديد.

في نظام ديمقراطي مباشر مثل سويسرا، تعود العديد من القضايا للواجهة كلما تغيّرت الظروف أو المقترحات، تمامًا كما حدث في قضايا التقاعد التي استغرقت 12 تصويتًا قبل قبولها.