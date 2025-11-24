أغلبية الشعب السويسري تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
أظهر استطلاع أجراه معهد سوتومو (Sotomo) لأبحاث الرأي أن أكثر من نصف الشعب السويسري يؤيد الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وردّ حوالي 57% من المستجيبين.ات بنعم أو بالأحرى نعم على سؤال مماثل. وكانت الأغلبية المؤيدة للاعتراف من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية والمناطق اللغوية ومن الجنسين.
وعلى صعيد الانتماء الحزبي، كان حزب الخضر والحزب الاشتراكي (SP) الأكثر تأييدًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. بينما كانت النسبة الأقلّ تأييدا من حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني المحافظ.
كما أظهر الاستطلاع أن قبول 20 طفلًا وطفلة مصابين.ات من قطاع غزة حظي بموافقة أغلبية الشعب السويسري. فقد أعرب حوالي 65% من المستجيبين.ات عن موافقتهم.نّ أو موافقتهم.نّ إلى حد ما. وهنا أيضًا، سُجلت أغلبية عبر الجنسين، والفئات العمرية، والمستويات التعليمية، والمناطق اللغوية.
وقد قوبل الموقف السلبي لبعض الكانتونات – مثل كانتون زيورخ – الرافضين لقبول أطفال فلسطينيين مصابين في مستشفياته بعدم تفهّم من قبل الأغلبية، وإن كان ذلك بهامش أضيق مقارنة بقضية قبول الأطفال المصابين بشكل عام. فقد أعرب ما مجموعه 52% من المستجيبين.ات عن عدم تفهّمهم.نّ لهذا الموقف السلبي. وفي سويسرا الناطقة بالفرنسية، كان عدم التفهّم أكبر منه في سويسرا الناطقة بالألمانية، حيث أظهر 50% من المستجيبين.ات عدم تفهّم أو بالأحرى عدم تفهّم لموقف الكانتونات.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في الفترة ما بين 7 و20 نوفمبر. ووفقًا لمعهد سوتومو ، تمّ استخدام بيانات 2088 شخصًا بعد تصحيحها والتحقق منها. ويبلغ هامش الخطأ الإحصائي +/-2.2 نقطة مئوية.
