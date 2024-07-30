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الخطوط الجوية الدولية السويسرية تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس

علّقت مجموعة لوفتهانزا، بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى بيروت.
علّقت مجموعة لوفتهانزا، بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى بيروت. Keystone-SDA

على غرار بقية شركات مجموعة لوفتهانزا، علّقت الخطوط الجوية السويسرية الدولية (سويس) رحلاتها إلى بيروت.

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Keystone-SDA/أم

وقد أعلنت لوفتهانزا يوم الإثنين عن إلغاء الرحلات الجوية، ذهابًا وإيابًا، نحو العاصمة اللبنانية، حتى 5 أغسطس. ولا يهمّ هذا الإجراء، الذي تم تبريره بأسباب أمنية، لوفتهانزا وسويس فحسب، بل يتعلّق أيضًا بشركة يوروينجز التابعة لهما.
وكانت إسرائيل قد توعّدت يوم الأحد بالرّد ”بقوّة“ على الغارة التي اِتّهمت حزب الله اللبناني بتنفيذها، والتي أسفرت عن مقتل 12 شابًا كانوا يلعبون في ملعب لكرة القدم، في مرتفعات الجولان المحتلّة يوم السبت. وفوّض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر رئيسَ الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزيرَ الدفاع، يوآف غالانت، بـ”تقرير كيفية الرد وتوقيته على منظمة حزب الله الإرهابية“، وفق تعبيره.

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وقد أحيت هذه الحادثة المخاوف من احتمال امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، الذي أشعله هجوم 7 أكتوبر، إلى لبنان.

كما قامت شركات طيران أخرى بإلغاء أو إعادة جدولة رحلاتها في أعقاب هذه الأحداث. إضافة إلى إعلان شركتي الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا الفرنسية عن تعليق خدماتهما إلى بيروت يومي الإثنين والثلاثاء ”بسبب الوضع الأمني في الوجهة المقصودة“.

وقال مصدر في المطار اليوناني لوكالة فرانس برس يوم الاثنين، إن رحلة تابعة لشركة الطيران اليونانية ”إيجه“ ألغيت ليلة الأحد. وذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في بيان لها، أنها أعادت جدولة عدد من الرحلات يومي الأحد والاثنين، معلّلةً ذلك ” بأسباب فنية مرتبطة بتوزيع مخاطر التأمين“.

وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق، أوقفت مجموعة لوفتهانزا رحلاتها إلى المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة منذ بدء الصراع.

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