أخبار
شؤون خارجية

ترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إلى 15%

ترامب يخفض الرسوم المفروضة على سويسرا إلى 15%
Keystone-SDA

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية من 39% إلى 15%، معربةً عن شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفته بـ"التعاون البنّاء" في معالجة قضية الرسوم.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/SRF/Reuters

وجاء في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقًا):
“تمكّنت سويسرا والولايات المتحدة من التوصل إلى حل ناجح: سيتم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15%.”
وأوضحت الحكومة أن هذه النسبة تعادل مستوى الرسوم المطبّق على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقد أعربت السلطات السويسرية عن تقديرها لترامب، مضيفةً أن الاجتماع الأخير بين وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير كان “بنّاءً ومثمرًا”.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بارملان مؤتمرًا صحفيًا في برن عند الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت وسط أوروبا) لعرض مزيد من التفاصيل حول الاتفاق.
وفي مقابلة مع قناة سي ان بي سي الأمريكية، قال غرير إن تفاصيل الاتفاق ستُنشر في وقت لاحق اليوم على موقع البيت الأبيض. وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تنقل سويسرا جزءًا من صناعاتها إلى الولايات المتحدة بهدف تقليص فائضها التجاري معها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا قطاعات الأدوية وتكرير الذهب ومعدات السكك الحديدية.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

