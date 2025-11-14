ترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إلى 15%

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية من 39% إلى 15%، معربةً عن شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفته بـ"التعاون البنّاء" في معالجة قضية الرسوم.



وجاء في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقًا):

“تمكّنت سويسرا والولايات المتحدة من التوصل إلى حل ناجح: سيتم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15%.”

وأوضحت الحكومة أن هذه النسبة تعادل مستوى الرسوم المطبّق على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وقد أعربت السلطات السويسرية عن تقديرها لترامب، مضيفةً أن الاجتماع الأخير بين وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير كان “بنّاءً ومثمرًا”.

ومن المقرر أن يعقد الوزير بارملان مؤتمرًا صحفيًا في برن عند الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت وسط أوروبا) لعرض مزيد من التفاصيل حول الاتفاق.

وفي مقابلة مع قناة سي ان بي سي الأمريكية، قال غرير إن تفاصيل الاتفاق ستُنشر في وقت لاحق اليوم على موقع البيت الأبيض. وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تنقل سويسرا جزءًا من صناعاتها إلى الولايات المتحدة بهدف تقليص فائضها التجاري معها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا قطاعات الأدوية وتكرير الذهب ومعدات السكك الحديدية.

External Content Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUSرابط خارجي for the constructive engagement. The meeting @USTradeRepرابط خارجي with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025 رابط خارجي

External Content 🚨 @USTradeRepرابط خارجي: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today… We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOubرابط خارجي — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025 رابط خارجي

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

