سويسرا غائبة عن قمة السلام في مصر

قمة السلام في مصر: سويسرا لن تحضر Keystone-SDA

لن تحضر سويسرا قمة السلام التي تستضيفها مصر بهدف إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

1دقيقة

Keystone-SDA/ ع.ع أنظر 2 لغات أخرى English en Switzerland absent from Egypt peace summit طالع المزيدSwitzerland absent from Egypt peace summit

Italiano it Vertice di pace in Egitto: la Svizzera non sarà presente الأصلي طالع المزيدVertice di pace in Egitto: la Svizzera non sarà presente

وسيشارك في القمة أكثر من 20 رئيس دولة أوروبية، بالإضافة إلى قادة عرب، يجتمعون في شرم الشيخ يوم الاثنين تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

المزيد

المزيد جنيف الدولية غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية: دمار شامل ووضع إنساني منهار تم نشر هذا المحتوى على من جنيف، المركز التاريخي للقانون الإنساني والدبلوماسية الدولية في مجال المساعدات، تسعى سويس إنفو تقدّم تغطية خاصة توثّق حجم الكارثة الإنسانية في غزّة. طالع المزيدغزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية: دمار شامل ووضع إنساني منهار

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA) لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS): ”سويسرا ليست من بين الدول المدعوة للمشاركة في القمة“.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة