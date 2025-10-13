سويسرا غائبة عن قمة السلام في مصر
لن تحضر سويسرا قمة السلام التي تستضيفها مصر بهدف إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وسيشارك في القمة أكثر من 20 رئيس دولة أوروبية، بالإضافة إلى قادة عرب، يجتمعون في شرم الشيخ يوم الاثنين تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA) لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS): ”سويسرا ليست من بين الدول المدعوة للمشاركة في القمة“.
