The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
شؤون خارجية

سويسرا غائبة عن قمة السلام في مصر

قمة مصر
قمة السلام في مصر: سويسرا لن تحضر Keystone-SDA

لن تحضر سويسرا قمة السلام التي تستضيفها مصر بهدف إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA/ ع.ع

وسيشارك في القمة أكثر من 20 رئيس دولة أوروبية، بالإضافة إلى قادة عرب، يجتمعون في شرم الشيخ يوم الاثنين تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

المزيد
فلسطينيون

المزيد

جنيف الدولية

غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية: دمار شامل ووضع إنساني منهار

تم نشر هذا المحتوى على من جنيف، المركز التاريخي للقانون الإنساني والدبلوماسية الدولية في مجال المساعدات، تسعى سويس إنفو تقدّم تغطية خاصة توثّق حجم الكارثة الإنسانية في غزّة.

طالع المزيدغزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية: دمار شامل ووضع إنساني منهار

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA) لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS): ”سويسرا ليست من بين الدول المدعوة للمشاركة في القمة“.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية