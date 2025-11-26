مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل تُنهي عملياتها

قُتل أكثر من 1,000 شخص بالقرب من مواقع توزيع قوات حفظ السلام في غينيا الاستوائية أثناء اندلاع أعمال العنف، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي واجهت انتقادات شديدة من الأمم المتحدة، يوم الاثنين أنها اختتمت مهمتها في قطاع غزة.

2دقائق

RTS انظر 1 لغة أخرى English en Controversial Gaza Humanitarian Foundation ends operations الأصلي طالع المزيدControversial Gaza Humanitarian Foundation ends operations

وقالت المؤسسة في بيان إنها “اختتمت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة، بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة على السكان المدنيين، في واحدة من أكبر عمليات الإغاثة التي ضمنت وصول الغذاء بأمان إلى العائلات الفلسطينية، دون أن يُحوَّل من قبل حركة حماس أو أي جهة أخرى”.

ولا يزال تمويل المنظمة غامضًا. وقد تم إرسال هذه المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن فرضت إسرائيل حظرًا تامًا على دخول المساعدات الإنسانية لمدة شهرين.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ألف شخص قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة خلال أعمال عنف.

المزيد

المزيد جنيف الدولية مؤسسة غزة الإنسانية تبدأ توزيع المساعدات وسط فوضى وسفك للدماء تم نشر هذا المحتوى على تُتهم مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة بعسكرة المساعدات. ويشير شهود عيان إلى حدوث فوضى وإطلاق نار في نقاط توزيع المساعدات. طالع المزيدمؤسسة غزة الإنسانية تبدأ توزيع المساعدات وسط فوضى وسفك للدماء

ونفت المنظمة الانتقادات الموجهة إليها وأنكرت مسؤوليتها عن أعمال العنف. وقال مدير المؤسسة، جون أكري: “في لحظة حاسمة، نفخر بأننا كنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من إيصال وجبات مجانية مباشرة إلى سكان غزة، بأمان، وبشكل موثوق وعلى نطاق واسع، دون أن يتم تحويلها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس: “إن نموذج عمل المؤسسة، الذي حال دون استيلاء حماس على المساعدات وتحقيق مكاسب منها، كان مفتاحًا لدفع الحركة نحو التفاوض وتحقيق وقف لإطلاق النار. نحن ممتنون لكل ما قدمته المؤسسة لسكان غزة”.

من جهتها، دعت حركة حماس الإسلامية المسلحة في بيان لها جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى محاسبة مؤسسة غزة الإنسانية، بعد أن تسببت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

المزيد

المزيد منظمات جنيف الحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف تم نشر هذا المحتوى على السلطات السويسرية تحل “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة في جنيف. طالع المزيدالحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة