وزير الخارجية السويسري “القانون الإنساني ليس حقًا انتقائياً”
شدّد وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في خطاب ألقاه أمس الاثنين على أن اتفاقيات جنيف ملزمة وليست "للانتقاء"، عندما يكون ذلك ملائمًا، . ودعا الوزير السويسري الدول إلى إرسال ”إشارة سياسية“ وأن تكون”المثال الذي يحتذى به“ في عالم يزداد اضطراباً.
وحضر أعضاء وعضوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستثناء روسيا، إلى جنيف للمشاركة في احتفالية الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف، التي تشكل جوهر القانون الإنساني الدولي. وتوفر اتفاقياتها الأربع الحماية لضحايا الحرب.
وأوضح كاسيس أن القانون الدولي الإنساني يتعرض لاختبار عسير في الشرق الأوسط وأوكرانيا ، مشيراً إلى أن الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف توفر ”فرصة لإعادة تأكيد مسؤولياتنا المشتركة“ فيما يتعلق باتفاقية أنقذت حياة ”ملايين الأشخاص“.
وكشف نظيره من سيراليون، تيموثي موسى كابا، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس، أنه تم تجنيده وهو طفل. وقال: ”ما كنت لأكون الشخص الذي أنا عليه الآن لولا دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي“.
ومن بين أعضاء المجلس الـ15، رفضت روسيا، التي هي على خلاف مع برن بسبب أوكرانيا، الدعوة، معتبرةً أنها ”مضيعة للوقت“.
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