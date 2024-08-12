الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

EPA/WAEL HAMZEH

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الدولية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان، وذلك حتى 21 أغسطس الجاري. وقالت الخطوط الجوية السويسرية يوم الاثنين، إن المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل لن يُستخدم حتى ذلك التاريخ.

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Keystone-SDA انظر 1 لغة أخرى English en SWISS prolongs suspension of flights to Beirut and Tel Aviv الأصلي طالع المزيدSWISS prolongs suspension of flights to Beirut and Tel Aviv

بعد دراسة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، قررت الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق الرحلات الجوية المعنية. وكانت سويسرا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن تمديد هذه الإجراءات حتى 13 أغسطس.

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وقالت شركة الطيران في بيانها الصحفي، إن سلامة الركاب والطاقم تبقى الأولوية القصوى بالنسبة لها، وإنه سيتم التواصل مع المسافرين والمسافرات المتضررين والمتضررات.

وأضافت أنه سيكون بإلإمكان تغيير الحجوزات إلى موعد لاحق مجانًا، أو استرداد ثمن التذكرة بالكامل.

منذ اغتيال القائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، بالقرب من بيروت، والقائد السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في يوليو الماضي، تواجه إسرائيل خطر شن هجوم واسع النطاق من قبل حزب الله اللبناني. ولذلك عززت الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفاء إسرائيل، وجودها العسكري في المنطقة، عبر إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة إضافية.

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المزيد الخطوط الجوية الدولية السويسرية تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس تم نشر هذا المحتوى على على غرار بقية شركات مجموعة لوفتهانزا، علّقت الخطوط الجوية السويسرية الدولية (سويس) رحلاتها إلى بيروت. طالع المزيدالخطوط الجوية الدولية السويسرية تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس