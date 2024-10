سوق العمل السويسرية… الذكاء الاصطناعي يضيّق الخناق على المهن الإبداعية 

منذ طرح برمجيات مثل تشات جي بي تي، اختفى ما يقرب من خُمس الوظائف في المجالات الإبداعية مثل الكتابة والرسم التوضيحي في غضون ثمانية أشهر فقط.

