في العام الفائت، قامت الشركات السويسرية بتصدير كميات من الأسلحة والعتاد الحربي أكثر من عام 2018، ذهبت ثلاثة أرباعها إلى دول أوروبية أخرى.
وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء 3 مارس رابط خارجيالجاري، قالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن الشركات المُصنّعة السويسرية سلمت أسلحة بقيمة 728 مليون فرنك إلى 71 دولة في عام 2019.
هذا الرقم يمثل زيادة بـ 218.1 مليون فرنك مقارنة بعام 2018، ما يعني ارتفاعا بـ 43%.
في التفاصيل، كانت الدنمارك أكبر عميل، حيث اشترت أسلحة بقيمة 155.3 مليون فرنك، تمثل معظمها (150 مليون فرنك) في تسليم طلبية مركبات مدرعة. أما ألمانيا، فكانت ثاني أكبر مشتر (125.8 مليون فرنك)، تليها رومانيا (111.8 مليون فرنك)، وبنغلاديش (55.2 مليون فرنك)، والولايات المتحدة (38.5 مليون فرنك).
عموما، كانت العربات المدرعة المقتنيات الأكثر شعبية، متبوعة بالذخيرة وقطع الغيار، وأنظمة مكافحة الحرائق، والبنادق، وقطع الطائرات المقاتلة النفاثة.
يوم الثلاثاء أيضا، انتقدت "المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش"، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى إلغاء الجيش الفدرالي، استمرار صادرات الأسلحة السويسرية إلى بلدان تُنتهك فيها "حقوق الإنسان على نطاق واسع". وذكرت على سبيل المثال بنغلاديش والبحرين والسعودية وباكستان.
بدوره، أعرب الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية عن انتقاده، وقال إن صادرات الأسلحة السويسرية قد لا تمثل سوى 0.23% من إجمالي الصادرات السنوية لسويسرا، لكنها تظل "متفجرة سياسيا".
وفي بيان صادر عن الفرع، قال باتريك فالدر من منظمة العفو الدولية: "تواصل سويسرا إيصال أسلحة إلى دول تخوض نزاعًا مسلحًا وإلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وخطير. مثل هذه المُعاملات الإشكالية هي حجج واضحة لفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير الأسلحة، كما تدعو إلى ذلك المبادرة التصحيحية [وهي مبادرة شعبية تدعو إلى إقرار رقابة برلمانية على الصادرات السويسرية من الأسلحة - التحرير]".
وكان ناشطون يُطالبون بفرض حظر على صادرات الأسلحة السويسرية إلى البلدان المشاركة في نزاعات دولية أو المنخرطة في حروب أهلية قد قاموا في وقت سابق بتسليم العدد الضروري من التوقيعات لفرض إجراء تصويت على الصعيد الوطني حول هذه القضية إلى المستشارية الفدرالية في برن.
Keystone-SDA/ك.ض