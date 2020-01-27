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استئناف عمليات الشحن طائرات البريد السويسري من دون طيار تستأنف شحن عينات طبية

A Swiss Post drone

يستخدم البريد السويسري طائرات من دون طيّار لإيصال عيّنات طبية إلى مختبرات المستشفيات.

(Keystone)

من المقرّر استئناف عمليات إيصال العينات الطبية إلى المستشفيات بواسطة طائرات من دون طيّار يسيّرها البريد السويسري.

وجاء في بيان صحفي أصدره البريد السويسري هذا الأسبوع "اُتخذ هذا القرار في أعقاب إصدار خبراء "تقريرا جيّدا، خلصوا فيه إلى أن الطائرات من دون طيار التي يستخدمها البريد السويسري، وتتطوّرها شركة "ماترنات"، تحظى بمستوى عال من الأمان". 

البيان الصحفي نقل عن ميشال غيوم، رئيس مركز الطيران بمعهد العلوم التطبيقية بجامعة زيورخ، وعضو لجنة الخبراء قوله: "لا توجد أسباب تمنع استئناف عمليات الطيران". 

البيان ذكر أيضا أن الخبراء تقدموا بأربع توصيات بدأ كل من البريد السويسري وشركة "ماترنات" في تنفيذها بالفعل.

وستتجه الرحلات الأولى بعد إعادة التشغيل إلى مجموعة مستشفيات Ticino EOC في لوغانو. ويؤكّد البريد السويسري أن "العينات التي تحملها الطائرات من دون طيار سوف يستغرق الوصول إلى وجهتها في لوغانو فترة من الزمن تقلّ ب45 دقيقة عمّا لو تم شحنها بواسطة شركات النقل الطرقية".

ويُذكر أنه تم إيقاف رحلات هذه الطائرات من دون طيار بعد تحطم طائرة في بحيرة زيورخ في يناير 2019، وسقوط طائرة أخرى في شهر مايو. وكشف البريد السويسري على أن "الخبراء أخضعوا للدراسة وثائق "ماتيرنات"، والعمليات التي تنفّذها.

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Keystone-SDA/ع.ع

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