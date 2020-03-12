هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 08:39 ص

المخاوف من فيروس كورونا قد تعزز التسوق عبر الإنترنت هذا العام.

(© Keystone / Gaetan Bally)

أنفق السويسريون العام الماضي أكثر من 10 مليارات فرنك سويسري في التسوق عبر الإنترنت، وذلك بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بعام 2018، وفقا لدراسة حول عادات التسوق.



سيطرت الإلكترونيات وسلع الموضة على الطلبات عبر الانترنت، في حين شكلت الأغذية 2.8% فقط من إجمالي السلع المستهلكة (ما يشكل ارتفاعاً ينسبة 1.8% عن عام 2018)، لكن القائمين على التقرير يتوقعون زيادة الطلبات هذا العام مع إحجام الناس عن الذهاب إلى المحلات والأسواق نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

فضل المتسوقون عبر الإنترنت في الغالب المنتجات السويسرية، حيث أنفقوا 8.3 مليون فرنك سويسري في المتاجر المحلية على الإنترنت مقارنةً بملياري فرنك سويسري ذهبت إلى المنافسين الأجانب.

في نهاية عام 2018، قالت شركة أمازون الأمريكية العملاقة إنها ستخفض من عدد السلع المتاحة في سويسرا، وذلك بسبب التغييرات في القانون على ضريبة القيمة المضافة في البلاد. في حين سجلت أكبر شركة في سويسرا ناشطة على الإنترنت (Digitec Galaxus) مبيعات بلغت أكثر من مليار فرنك سويسري لأول مرة في العام الماضي.

وفقًا للدراسة، بلغت مبيعات التجزئة السويسرية بأكملها 91.6 مليار فرنك سويسري العام الماضي، وشكلت الطلبات عبر الإنترنت 9.1% من هذا المجموع.

أنجزت الدراسة من قبل رابطة الشركات السويسرية للبيع عن بُعد وشركة أبحاث السوق GfK ومؤسسة البريد السويسري.

swissinfo.ch/ث.س

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