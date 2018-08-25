كانت Helvetia التي التحقت بالخدمة في عام 1964 السفينة الرائدة لبُحيرة زيورخ، ولا زالت تحتفظ بهذه المكانة منذ 50 عامًا إلى اليوم.

طاقم سفينة MS Linth يقدم وجبة ساخنة لعدد من السيدات خلال رحلة عبر بحيرة زيورخ في ستينيات القرن العشرين.

تقني يعمل على الحفاظ على حسن سير الأمور في غرفة المحركات على متن سفينة "DS Stadt Zürich"، التي جرى تصنيعها سنة 1909 من قبل شركة "Escher, Wyss and Cie". لقد كانت الباخرة السياحية الثانية والثلاثين التي التحقت بالخدمة فوق مياه بحيرة زيورخ، ولا زالت تعمل إلى اليوم.

شغل فريتز فليشمان (على يسار الصورة) منصب مدير شركة بحيرة زيورخ للملاحة (ZSG) من عام 1974 حتى 1995، ثم تقلد منصب رئيس مجلس إدارتها من عام 1995 حتى عام ألفين.

صورة التقطت في عام 1964 لـسفينة "MS Glaernisch" التي تم تصنيعها عامي 1954 - 1955، واستمرت في الخدمة حتى شهر ديسمبر 2006. أما اليوم، فقد تم تحويلها إلى مطعم عائم على ضفاف بلدة "فايدينزفيل" Waedenswil القريبة من زيورخ.

طابور من المتنزهين أمام شباك التذاكر على ضفاف بحيرة زيورخ في عام 1964.

معرض صور حول تاريخ السفن المخصصة للركاب في سويسرا

في عام 1834، بدأ اثنان من رجال الأعمال الرواد في تشغيل قوارب بخارية على بحيرة زيورخ. ولم يدر بخلدهم آنذاك أن السكان المحليين والسياح سيُواصلون - بعد مرور حوالي قرنين كاملين - الإصطفاف بانتظام في الطوابير من أجل الظفر بمتعة انسياب نسمات الريح في شعرهم وهم يمخرون عُباب الماء على متن إحدى السفن العاملة فوق البحيرة.

كانت ستينات القرن الماضي، السنوات التي شهدت طفرة في مجال النقل فوق مياه البحيرة، مثلما يُظهر أرشيف المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، حيث تم خلالها تشغيل ثلاث سفن جديدة.

في تلك الفترة، كانت "هيلفيسيا""Helvetia"، التي بدأ تشغيلها في عام 1964، السفينة الرائدة بل الحاملة للواء بحيرة زيورخ، وهي لا تزال تحتفظ بهذه المكانة بعد انقضاء خمسين عامًا. وفي البداية، كانت تتسع لألف وخمسمائة (1500) مسافر، أما اليوم فقد انخفضت سعتها - بسبب التغييرات التي طرأت على القوانين المنظمة لإجراءات السلامة - إلى ألف (1000) فقط.

في عام 1968، كانت شركة بحيرة زيورخ للملاحةرابط خارجي تدير أسطولًا مُكونًا من 15 سفينة تشتغل بمُحركات ومن باخرتيْ تجديف. وكان الناس يتوافدون للصعود على متنها من أجل القيام بزيارات قصيرة إلى القرى المجاورة أو قضاء الليل في الرقص والسهر على سطحها.

على الرغم من الإنخفاض الذي طرأ على قدرات السفن الإستيعابية، لا زال السكان المحليون والسياح يستمتعون برحلات القوارب في البحيرات النقية في سويسرا. وفي عام 2016، تم تخفيض أسعار التذاكر كي تتماشى مع الرسوم المدفوعة في وسائل النقل العمومي العادية.

رحلة استكشافية من أجل تصنيع أول سفينة لهما، توجّه يوهان جاكوب لاملين وفرانز كارل كاسبار بالطلب في عام 1834 إلى شركة " ويليام فيربيرن " الإنجليزية لبناء السفن في مدينة مانشستر. إثر ذلك، خاضت "مينيرفا" (اسم السفينة الذي يرمز إلى الآلهة الإغريقية الشهيرة)، برحلة صعبة عبر مضيق بحر المانش باتجاه أوروبا القارية حيث واصلت رحلتها عبر نهر الراين وصولا إلى سويسرا. إثر ذلك تم تفكيك قطع السفينة في بلدة "أوغست" Augst بكانتون ريف بازل، ثم جرى نقلها بواسطة عربة مجرورة بالخيول إلى مدينة زيورخ حيث أُعيد تجميعها من جديد. تتواجد شركة بحيرة زيورخ للملاحةرابط خارجي في شكلها الحالي منذ عام 1957، حين تم تغيير اسمها من "شركة زيورخ للسفن البخارية" سابقا. وهي مستمرة بالعمل فزق مياه بحيرة زيورخ منذ عام 1890. نهاية الإطار التوضيحي

في هذه السلسلة المخصصة للصور التاريخية السويسرية swisshistorypics# رابط خارجينلقى نظرة على الماضي ونعيد نشر صور نادرة وطريفة تروي لقطات من تاريخ الفن والمجتمع والثقافة والحياة عموما في سويسرا.

(جميع الصور: أرشيف المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ ETH, Zurich)

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