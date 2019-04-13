هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 11:00 ص

اجتمع الفنانون الهزليون الرائدون والطموحون من جميع أنحاء العالم في مدينة لوتسيرن السويسرية في مهرجان فوميتو السنويرابط خارجي. هنا نلقي نظرة على أهم الأحداث في هذا الإحتفالية، حيث يقترب المهرجان هذا الأسبوع من نهايته.

وقّع سيد فن البوب الياباني كيشي تانامي ملصقة المهرجان هذا العام.

(Keiichi Tanaami)

تناولت العديد من الأعمال التي تم عرضها هذا العام مواضيع مزعجة ومثيرة للقلق وصعبة. وفيما يُواصل الزوار مشاهدة قصص خيالية عن الوحوش ومصاصي الدماء، يُمكن العثور أيضا على بعض الأعمال الفنية الأخرى التي تحاكي قصصاً واقعية شنيعة، مثل جريمة قتل بقطع الرأس بواسطة المقصلة.

انطلق المهرجان في تسعينيات القرن الماضي كحدث محلي صغير ولا زال يحتفظ حتى اليوم - رغم بلوغه الدورة الثامنة والعشرينرابط خارجي - باستقلاليته الفنية دون الإهتمام بتحقيق مكاسب مادية. ومع أنّ هذا الحدث يستقطب فنانين كوميديين معروفين وذوي شهرة عالمية، إلّا أنّه يجلب أيضًا المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم.

على مدار تسعة أيام، احتل المهرجان العديد من أماكن الفن والثقافة في لوتسيرن، فمزج التقليدي من الفنون الجميلة بالقصص المصورة من الكوميكس. كما أصبحت ورشات العمل والبرامج المخصصة للأطفال والمراهقين والمحاضرات التي يقدمها الفنانون جزءًا مهمًا من المهرجان الذي يجذب الزوار من جميع المراحل العمرية.

لقد عكس إطلاق مهرجان "فوميتو" في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالفعل تغييرا في المواقف، حيث أنّ الكتب المصورة لم تعد مخصصة منذ ذلك الحين للأطفال فحسب.

من أبرز الأحداث التي طبعت دورة هذا العام معرض الفنان الياباني كيشي تانامي البالغ من العمر 82 عامًا. كما تمّ التركيز أيضاً بشكل أساسي على الهند. كما تناول الفنانون موضوعات صعبة مثل النظام الطبقي وانتهاكات حقوق المرأة.

أما معرض الصور هذا فيشتمل على مجموعة صغيرة من أعمال بعض الفنانين العالميين التي قاموا بعرضها في دورة المهرجان لعام 2019.

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