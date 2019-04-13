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ثقافة

فوميتو 2019 مهرجان سويسري يُبرز الفن الرفيع للقصص المصورة

صورة لأشكال هندسية

ولد جاد الخوري عام 1988 في بعبدا، في لبنان، وهو فنان شارع ومهندس معماري يعيش ويعمل في الكويت وبيروت. في مهرجان "فوميتو"، يعرض الخوري رسومات من سلسلة "يوميات سفر".

© Jad El Khoury / Fumetto Comic Festival

صورة مصورة لكوميكس

تُصنف أعمال فرانسيسك رويز ضمن نمط "الكوميديا الموسعة" وهو نموذج تم تطويره لتجاوز الأشرطة المصورة وعرض العمل في فضاءات العرض، مما يدعو إلى التفاعل مع المشاهد.

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

رسوم كوميك

ولد رويز في برشلونة عام 1971، وعمل في مدن مثل القاهرة في مصر، وفيلادلفيا والولايات المتحدة وليدا، وإسبانيا.

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

رسوم كوميكس

قال الناقد الفني ماكس أندروز من مجلة فريز إن فن كتاب رويز الهزلي يستخدم المواد المطبوعة الرخيصة، سواء كانت صورًا أو نصًا، لرواية القصص و"يحاكي بناء هوية المثليين والمدينة المعاصرة".

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

صور كوميكس

ماريا كوكورينا رسّامة تقيم في موسكو، وقد عرضت أعمالها لأول مرة في سويسرا في نسخة عام 2016 من مهرجان فوميتو، وهذا العام أيضاً في معرض فردي.

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

صور للوحات نقشية

يرتبط فن الحفر على الخشب والسيراميك عند كوكورينا في الغالب بالتقاليد والحكايات الشعبية الروسية التاريخية، وموضوعات من الطبيعة. تعرض هذه الرسوم التوضيحية انطباعات كوكورينا المرئية عن سويسرا.

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

كوميكس

لوكيش خودكه هو فنان ورسام مستقل يقيم في نيودلهي، في الهند. خودكه هو المؤسس المشارك لـ "Blue Jackal"، وهي منصة مرئية لإشراك وإنشاء كاريكاتير وكتب مصورة، وتشارك في تنظيم مهرجان الهند للرسوم المصورة "India Comix Fest"، في دلهي.

يدور هذا العمل حول المدينة التي نشأ فيها: بوبال في الهند، التي ضربتها كارثة صناعية فظيعة معروفة على نطاق واسع باسم مأساة بوبال للغاز.

© Lokesh Khodke / Fumetto Comic Festival

رسوم مصورة

بدأ كيشي تانامي حياته المهنية في الستينيات ويعتبر رائداً في فن البوب الياباني.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

رسوم مصورة

تجمع أعمال كيشي تانامي بين "فن تحت تأثير المخدر" والثقافة اليابانية والعالم الأمريكي الهزلي. تحكي التراكيب عن التجارة والحرب والمرض والشهوة، وتصبح عالمًا متهورًا.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

رسوم مصورة

يُظهر معرض تانامي السويسري الأول مجموعة واسعة من التقنيات: تشمل الفن التصويري، والطلاء، والطباعة، والرسم، والرسوم المتحركة والنحت، مع إيلاء اهتمام خاص للفن الهزلي.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

معرض صور كوميكس

اجتمع الفنانون الهزليون الرائدون والطموحون من جميع أنحاء العالم في مدينة لوتسيرن السويسرية في مهرجان فوميتو السنويرابط خارجي. هنا نلقي نظرة على أهم الأحداث في هذا الإحتفالية، حيث يقترب المهرجان هذا الأسبوع من نهايته.

وقّع سيد فن البوب الياباني كيشي تانامي ملصقة المهرجان هذا العام.

(Keiichi Tanaami)

تناولت العديد من الأعمال التي تم عرضها هذا العام مواضيع مزعجة ومثيرة للقلق وصعبة. وفيما يُواصل الزوار مشاهدة قصص خيالية عن الوحوش ومصاصي الدماء، يُمكن العثور أيضا على بعض الأعمال الفنية الأخرى التي تحاكي قصصاً واقعية شنيعة، مثل جريمة قتل بقطع الرأس بواسطة المقصلة.

انطلق المهرجان في تسعينيات القرن الماضي كحدث محلي صغير ولا زال يحتفظ حتى اليوم - رغم بلوغه الدورة الثامنة والعشرينرابط خارجي - باستقلاليته الفنية دون الإهتمام بتحقيق مكاسب مادية. ومع أنّ هذا الحدث يستقطب فنانين كوميديين معروفين وذوي شهرة عالمية، إلّا أنّه يجلب أيضًا المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم.

على مدار تسعة أيام، احتل المهرجان العديد من أماكن الفن والثقافة في لوتسيرن، فمزج التقليدي من الفنون الجميلة بالقصص المصورة من الكوميكس. كما أصبحت ورشات العمل والبرامج المخصصة للأطفال والمراهقين والمحاضرات التي يقدمها الفنانون جزءًا مهمًا من المهرجان الذي يجذب الزوار من جميع المراحل العمرية.

لقد عكس إطلاق مهرجان "فوميتو" في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالفعل تغييرا في المواقف، حيث أنّ الكتب المصورة لم تعد مخصصة منذ ذلك الحين للأطفال فحسب.

من أبرز الأحداث التي طبعت دورة هذا العام معرض الفنان الياباني كيشي تانامي البالغ من العمر 82 عامًا. كما تمّ التركيز أيضاً بشكل أساسي على الهند. كما تناول الفنانون موضوعات صعبة مثل النظام الطبقي وانتهاكات حقوق المرأة.

أما معرض الصور هذا فيشتمل على مجموعة صغيرة من أعمال بعض الفنانين العالميين التي قاموا بعرضها في دورة المهرجان لعام 2019.

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