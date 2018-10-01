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كأس "غوردون بينيت" سباق دولي للمناطيد فوق سماء برن

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كأس غوردون بينيت لسباق المناطيد في باريس سنة 1906

انتظمت أول مسابقة لكأس غوردون بينيت سنة 1906 في حدائق تويلري (Tuileries) في العاصمة الفرنسية باريس وحقق الحدث نجاحًا كبيرًا حيث اجتذب نحو 250 ألف شخص جاؤوا للإستمتاع برؤية المشهد. 

إيميل ميسّنير في مسابقة كأس غوردون بينيت في برلين سنة 1908

في عام 1908، شاركت سويسرا للمرة الأولى في المسابقة التي انتظمت حينها في برلين. في الصورة: سائق المنطاد إيميل ميسّنير يتأكد من أن قُمرة (أو سلة) منطاده "هيلفيسيا" جاهزة للإقلاع...

إيميل ميسّنير في مسابقة كأس غوردون بينيت في برلين سنة 1908

... ثم يتحقق قبل الإنطلاق من صلوحية المُعدات بالتعاون مع مُساعديه. 

منطاد سويسري بصدد الإنطلاق في سباق كأس غوردون بينيت في برلين سنة 1908

منطاد "هيلفيسيا" لحظة الإقلاع بقيادة السويسريين إيميل ميسّنر Emil Messner و تيودور شايك Theodor Schaeck. بعد رحلة استغرقت 73 ساعة، تمكن الرجلان من الوصول إلى ساحل النرويج والظفر بكأس المنافسة لعام 1908.

الفريق السويسري الذي شارك في كأسغوردون بينيت في زيورخ سنة 1909

بعد أن فاز الفريق السويسري سنة 1908 بالجائزة في برلين، سُمح لسويسرا بتنظيم السباق في مدينة زيورخ في العام الموالي.

منطاد زبلين في مسابقة كأس غوردون بينيت في زيورخ سنة 1909

"منطاد زبلين" يُحلق فوق مدينة زيورخ خلال مشاركته في سباق غوردون بينيت لعام 1909. 

مسابقة كأس غوردون بينيت في جنيف سنة 1922

في عام 1922، انتظم سباق آخر في سويسرا واحتضنته هذه المرة جنيف. في العام السابق، فاز سائقا المناطيد السويسريان بول أرمبروستر ولويس أنسرماير بكأس المسابقة في بروكسل. 

لويس أنسرماير لدى مشاركته في كأس 'غوردون بينيت' في جنيف سنة 1922

لويس أنسرماير لدى التقاط صورة تذكارية في قُمرة (أو سلة) منطاد "جنيف". 

إرنست دومويتير يقوم بإعداد منطاده للمشاركة في كأس غوردون بينيت في بازل سنة 1932

سائق المنطاد البلجيكي إرنست دومويتير يقوم بخياطة غلاف منطاده كي يتمكّن من المشاركة في المُسابقة في بازل عام 1932.

كأس غوردون بينيت في بازل سنة 1932

في بازل، استعدت ثلاث فرق سويسرية للمشاركة في كأس عام 1932. في الصباح، يتم شحن المناطيد بالغاز...

كأس غوردون بينيت في بازل سنة 1932

... وفي العشية، يتم اختبار المنطاد للمرة الأخيرة. 

الفريق السويسري في كأس غوردون بينيت في بازل سنة 1932

... قبل الإقلاع أخيرا تحت راية العلم السويسري.

Swiss team at the Gordon Bennett Cup in Basel 1932

تجهّز أعضاء الفريق السويسري لمنطاد "زيورخ" بمظلات كي يتسنى لهم استخدامُها والقفز بها في صورة تعرّض المنطاد لصاعقة (1932).

معرض صور عن سباق غوردون بينيت للمناطيد

للمرة الأولى، تحتضن العاصمة السويسرية برن فعاليات الدورة الثانية والستين لكأس "غوردون بينيت"، المسابقة العالمية الشهيرة للمناطيد الهوائية.

بعد أن أقلعت أولى المناطيد صباح الجمعة 28 سبتمبر 2018، يُنتظر أن تتواصل أعرق تظاهرة لمناطيد الهواء الساخن حتى يوم السبت 6 أكتوبر الجاري بمشاركة 21 فريقًا يقدمون من 12 دولة، حسبما أوضح المنظمون.

هذه المنافسةرابط خارجي أطلقها الناشر الصحفي الأمريكي وعاشق الرياضات جيمس غوردون بينيت جونيور (1841-1918)، الذي تبرّع لفائدة تنظيم العديد من المسابقات الرياضية، بما في ذلك رياضات البولو والإبحار. أما الدورة الأولى فقد انتظمت سنة 1906 في العاصمة الفرنسية أمام أكثر من مائتي ألف متفرج تجمّعوا في حدائق "لاي تويلري" (Les Tuileries).

اليوم، تعتبر المسابقة فرصة ثمينة لتجميع أفضل طياري مناطيد الهواء الساخن في العالم. وهي تتميّز بعدم وجود أي حد زمني لها، لكنها تقوم على مبدأ بسيط: إذ ينطلق كل فريق من نفس النقطة مُجهّزا بنفس الكمية من الغاز، ثم يرتفع في الهواء على ألحان النشيد الرسمي لبلاده. أما الفوز بالسباق، فيؤول إلى الفريق الذي يتمكّن من الطيران لأطول مسافة (وعادة ما يكون ذلك بعد ثلاثة أو أربعة أيام بدون توقف).

يُسمح لكل بلد بالمشاركة بثلاثة فرق لا أكثر. وفي كأس غوردون بينيت اليوم، يُمكن التحقق فورا وعلى مدار الساعة من موقع وارتفاع وسرعة كل منطاد عبر الإنترنت، وهو ما أدى إلى ارتفاع هائل في أعداد الأشخاص الذين يُتابعون سير المسابقة. ففي عام 2016 مثلا، بلغ عدد المُتابعين على شبكة الإنترنت حوالي 152 ألف شخص.

تميّز سويسري

منذ البداية، كانت سويسرا واحدة من أنجح الدول المشاركة فيها، حيث تُوّجت بالفوز سبع مرات. ففي عام 1908، فاز فريق سويسري بالسباق بعد 73 ساعة متواصلة من الطيران، وهو رقم قياسي ظل قائما حتى عام 1995. ثم احتفل السويسريون بالمزيد من الانتصارات في بروكسل سنة 1921 وفي زيورخ في عام 1984. ومنذ ذلك الحين، فاز سائقو المناطيد السويسريون بالمنافسة في أربع مناسبات أخرى (1995 و2010 و2015 و2016).

يُشار أخيرا إلى أن المسابقة انتظمت عدة مرات في سويسرا، وشمل ذلك عددا من المدن من بينها جنيف وبازل.

في هذه السلسلة المُخصّصة للصور التاريخية السويسرية swisshistorypics#رابط خارجي نلقى نظرة على الماضي من خلال صور فوتوغرافية خلّدت بالأبيض والأسود لقطات من تاريخ الفن والمجتمع والثقافة والحياة عموما في سويسرا.

نهاية الإطار التوضيحي

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