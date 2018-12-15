خلال النهار، يضع المصور دومينيك بوتّنر عملائه في الزاوية الضوئية المناسبة للخروج بأفضل اللقطات. أما وقت الليل فمخصص لإفكاره ومنظوراته الشخصية، التي يمكن الاطلاع عليها في مشروعه المسمّى "عالم الأحلام" أو"Dreamscapesرابط خارجي".

يعمل دومينيك بوتنر (Dominic Büttner) لصالح شركات ومنظمات سويسرية معروفة، وهو المصور الوحيد الذي التقط الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية مرتين حتى الآن - وهو ما تم أحياناً برفقة المصورة بياتريس ديفينيرابط خارجي (Béatrice Devènes).

ليكن هناك نور

بعد غروب الشمس، تراود بوتّنَر الرغبة في البحث عن معاني أخرى، حيث ينطلق في طريقه باحثاً عن أماكن غريبة، لن يختار أحدٌ البقاء فيها حتى خلال النهار. وفي الظلام الدامس، يقوم بتثبيت كاميرته، ويضغط على زر المصراع، ويتوجّه حاملاً مصباحاً كبيراً أمام صورته الخاصة.

لكن ما يتبقى من المصور نفسه في الصورة لا يتعدى المسار الشبحي لحذائه المطاطي. وعند النظر إلى ألوانه الضوئية، يخالج الناظر الشك فيما إذا كان ما يراه هو أرض العجائب - أم أنه عبارة عن كابوس؟

مساعدة الظلام

عثر بوتّنَر على المناظر الطبيعة الغامضة التي يتسم بها عالم الأحلام في اليابان، وألمانيا، وإيطاليا أيضاً. لكن اللامكان يبقى هو اللامكان في جميع أنحاء العالم، حيث تتلاشى الحدود الوطنية، ولا تكاد توجد أي صورة يُمكن تنسيبها إلى بلدٍ معين.

في سويسرا، حيث التُقِطَت معظم الصور، لا يوجد الظلام المُطلق عملياً إلّا في الجبال العالية فقط. وهنا، يتعين على المصور أن يكون قادراً على الاعتماد على نفسه وابتكار الحلول. وفي إحدى المرات، لجأ بوتّنَر إلى مفتاح البراغي المتعدد الاستخدام الخاص به، وقام بفك صمام إحدى مصابيح الشارع التي كانت تزعجه في عمله. لكنه - وبوصفه مواطن سويسري صالح - قام بإعادته إلى مكانه بعد إتمام التصوير.

ليست سويسرا هايدي

يقول المصور أصيل كانتون بازل، والذي يعيش اليوم في زيورخ، أن من المهم بالنسبة له عدم التقاط صور تظهر وطنه بشكل جذاب. فصوره الصامتة تحكي عن الاختفاء، والتحول، والتغيير، كما في صور الصخور بعد حدوث انزلاقات أرضية، أو الثكنات المتروكة التي تقف في الماء بعد الفيضان، أو قاعة في نزل ريفي، سوف يتم هدمه قريباً.