هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 11:00 ص

روجيه هومبيرت، مصور فوتوغرافي ومصمّم رائد في سويسرا، وكان جزءًا من مجموعة صغيرة من الفنانين الذين اخترعوا ما عُرف بـ "حركة التصوير الفوتوغرافي الملموس" في خمسينيات القرن الماضي، مستخدمين الضوء بطرق درامية.

تدرب هومبيرت، الذي بلغ من العمر 90 عامًا في ديسمبر 2019، كمصور ومصمم غرافيكرابط خارجي وعمل في هذه المجالات إلى أن بدأ في تجربته الفنية الجديد في خمسينيات القرن العشرين. بدأ في إنتاج الصور بدون كاميرا، فاستخدام بدلاً عنها مصادر الضوء لإنتاج صور ليمينوغرام – وهي طريقة لإنشاء الصور عن طريق تسليط الضوء على ورق الصور الفوتوغرافية - وفي هذا الصدد، يقول هامبيرت "لقد صورت الضوء".

عن طريق إزالة الموضوع التقليدي من أمام عدسة الكاميرا واستبداله بصور من الضوء والظل، قام هومبيرت بإنشاء أشكال جديدة على صنف من الورق يُعرف باسم "المخطط الفوتوغرافي".

لقد جرّب أشكالاً من الضوء بدرجات حرارة مختلفة ليرى تأثير ذلك على صوره، واستخدم المراسم (أوراق رسم مفرغة) وغيرها من الأشياء كأدوات لاستكمال جماليات تصميمه. وبسبب الطبيعة التقنية لعمله، لُقّب هومبيرت بـ "العالم الطبيعي في مجال التصوير".

يتم حفظ أعمال روجيه هومبيرت في أرشيف متحف المؤسسة السويسرية للتصوير الفوتوغرافيرابط خارجي في فينترتور قرب زيورخ، ولقد عرضت أعماله في العديد من المتاحف الدولية، بما في ذلك مجموعة بيتر سي. روبرت في مدينة فورتسبورغ (ألمانيا) ومتحف الفن والتاريخ في جنيف.رابط خارجي

اليوم، يعيش هومبيرت ويعمل في مدينة بازل، شمال سويسرا.



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