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"أنا أصوّر الضوء" السويسري روجيه هومبيرت رائد التصوير الملموس

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت المبكرة

"بعد ذلك كان هناك ضوء"، إحدى أعمال روجيه هومبيرت المبكرة عام 1948.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

يشتغل المصور السويسري منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي على التصوير التجريدي، والصورة المساحية الضوئية، والصور المقطعية الضوئية. 

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

تتشكل مكونات فن روجيه هومبيرت من عدة عناصر تشمل قوالب الاستنسل وورق النفايات، والتي يتم إنتاجها بشكل مجرد باستخدام الضوء.


إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

تظهر خلفية التصميم الغرافيكي لهومبيرت في أعماله بوضوح. هذا العمل أنجز في عام 1960.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

عُرضت صور هومبيرت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان والبرازيل والولايات المتحدة وأوروبا.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

بدون استخدام آلة تصوير، يمكن لهومبيرت أن يعرض إبداعات فوتوغرافية جديدة فور ملامسة الضوء لورق الصور الفوتوغرافية.


إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

تتم طباعة كروموجينيك، على الشريط السالب الملون للصور. وقد استخدم هومبيرت هذا المبدأ في هذا الأنموذج الذي يعود إلى عام 1974.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

رسم بياني مصور أنجز في عام 1978.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

أنجز هذا العمل باستخدام الضوء والاستنسل في عام 1968.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

بما أنه لا يُمكن تكرار الصور الفوتوغرافية المصنوعة باستخدام الضوء والاستنسل، فإنها تُصبح فريدة من نوعها.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

عمل آخر من مطبوعات هومبيرت الكروموجينيكية من سبعينيات القرن العشرين.

إحدى أعمال السويسري روجيه هومبيرت

بصفته شخصًا طور إبداعاته طوال فترة السبعينيات وما تلاها، يظل روجيه هومبيرت فنانًا مهمًا في مجال التصوير غير الموضوعي (أو التصوير التجريدي).

معرض صور لمختارات من أعمال السويسري روجيه هومبيرت رائد التصوير الملموس

روجيه هومبيرت، مصور فوتوغرافي ومصمّم رائد في سويسرا، وكان جزءًا من مجموعة صغيرة من الفنانين الذين اخترعوا ما عُرف بـ "حركة التصوير الفوتوغرافي الملموس" في خمسينيات القرن الماضي، مستخدمين الضوء بطرق درامية.

تدرب هومبيرت، الذي بلغ من العمر 90 عامًا في ديسمبر 2019، كمصور ومصمم غرافيكرابط خارجي وعمل في هذه المجالات إلى أن بدأ في تجربته الفنية الجديد في خمسينيات القرن العشرين. بدأ في إنتاج الصور بدون كاميرا، فاستخدام بدلاً عنها مصادر الضوء لإنتاج صور ليمينوغرام  – وهي طريقة لإنشاء الصور عن طريق تسليط الضوء على ورق الصور الفوتوغرافية - وفي هذا الصدد، يقول هامبيرت "لقد صورت الضوء".

عن طريق إزالة الموضوع التقليدي من أمام عدسة الكاميرا واستبداله بصور من الضوء والظل، قام هومبيرت بإنشاء أشكال جديدة على صنف من الورق يُعرف باسم "المخطط الفوتوغرافي".

لقد جرّب أشكالاً من الضوء بدرجات حرارة مختلفة ليرى تأثير ذلك على صوره، واستخدم المراسم (أوراق رسم مفرغة) وغيرها من الأشياء كأدوات لاستكمال جماليات تصميمه. وبسبب الطبيعة التقنية لعمله، لُقّب هومبيرت بـ "العالم الطبيعي في مجال التصوير".

يتم حفظ أعمال روجيه هومبيرت في أرشيف متحف المؤسسة السويسرية للتصوير الفوتوغرافيرابط خارجي في فينترتور قرب زيورخ، ولقد عرضت أعماله في العديد من المتاحف الدولية، بما في ذلك مجموعة بيتر سي. روبرت في مدينة فورتسبورغ (ألمانيا) ومتحف الفن والتاريخ في جنيف.رابط خارجي

اليوم، يعيش هومبيرت ويعمل في مدينة بازل، شمال سويسرا.

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