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ترحيل قسري سويسرا توقع اتفاق إعادة قبول مع بنغلاديش

Poster of Swiss and Bangladeshi presidents in Bangladesh street

معلقات لرئيس سويسرا العام الماضي، ألان بيرسيه (على اليسار) ورئيس بنغلاديش، عبد الحميد، خلال زيارة بيرسيه إلى هذا البلد العام الماضي.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

وافقت بنغلاديش على المزيد من الإنفتاح في تعاونها مع سويسرا في مجال قبول رعاياها الذين رفضت مطالب لجوئهم إلى الكنفدرالية. وقد أبرم اتفاق في الغرض بين البلديْن يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، ما سيجعل من بنغلاديش البلد الثاني والستين الذي يوقع اتفاق استعادة المهاجرين مع سويسرا.

ويشبه الإتفاق الذي وقعته سويسرا مع بنغلاديش الإتفاق الذي توصلت إليه هذه الأخيرة مع الإتحاد الأوروبي في عام 2017. وبمقتضى هذا الإتفاق، تساعد بنغلاديش سويسرا في التوصّل إلى الهوية الحقيقية لرعاياها الذين يجب أن يعودوا إلى بلدهم.

إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على التعاون في ضوء أسس قانونية متفق عليها من أجل ضمان الإحترام الكامل لإجراءات القبول والرفض بالنسبة لطالبي اللجوء.

وأشار بيان صادر عن الحكومة السويسريةرابط خارجي إلى أنه "في أوج أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، قام العديد من رعايا بنغلاديش بالعبور غير القانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. أما التعامل مع هذا البلد في ما يخص إعادة قبول رعاياه الذين رُفضت مطالب لجوئهم فقد واجهته صعوبات مع جميع البلدان الأوروبية". 

البيان أضاف أيضا أن سويسرا تعتبر "واحدة من أكثر الدول فعالية في أوروبا" فيما يتعلق بالإعادة القسرية للمُهاجرين المرفُوضين. فقد تمكنت سويسرا من خفض عدد عمليات الإعادة المُعلّقة من 7،293 حالة في خريف عام 2013 إلى 3949 حالة بنهاية عام 2018، حيث أصبحت نسبة الإعادة إلى أوطانهم الأصلية لهذا الصنف من المُهاجرين أقل من 60% بقليل.

تراجع كبير أعداد قليلة تبحث عن اللجوء في سويسرا

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swissinfo.ch/ع.ع

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