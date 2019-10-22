هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 07:00 م

زيادة كبيرة في التمثيل النسائي في البرلمان، تظهر أديل تورينز (إلى اليسار) وليزا ماتسونة من حزب الخضر بهجتهما لذلك.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

شهدت الانتخابات البرلمان السويسرية نقلة نوعية فيما يتعلق بالتمثيل النسائي، حيث تشغل النساء اليوم 42% من المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي، وبذلك تتفوق سويسرا على بلدان أوروبية أخرى كالنرويج وإيطاليا وفرنسا.



مثّل 14 يونيو 2019 يوم المرأة في سويسرا، حيث خرج مئات الآلاف من النساء إلى الشوارع في ذلك اليوم للمطالبة بتمثيل أوسع للمرأة في مجالات عدّة ومنها السياسة. في العشرين من أكتوبر حصل ما لم يجرؤ الكثيرون حتى على الأمل بحدوثه، حيث احتلت النساء 42% من المقاعد في مجلس النواب، الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي.

GRAFIK1 رسم بياني يظهر انتقال سويسرا من المرتبة 38 إلى 15 في تصنيف المشاركة النسائية في البرلمانات

على المستوى الدولي، تحتل سويسرا اليوم المرتبة 15، متقدمة بذلك على النرويج والدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا وإيطاليا والإكوادور، حيث لا تزيد نسبة النساء في المجالس النيابية لهذه البلدان عن 41%.

قبل هذه الانتخابات، احتلت سويسرا المرتبة 38 على المستوى الدولي، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب خلال الدورة السابقة 32% فقط، علماً أنّه عند استلام البرلمان الجديد لمهامه في بداية شهر ديسمبر المقبل - وبالمقارنة فقط مع الدول الأوربية - فإن سويسرا ستحتل المرتبة الخامسة لا الخامسة عشرة.

رواندا تتصدر الترتيب

حتى الآن، وفي العديد من البلدان الأخرى، كان البرلمان أكثر توازناً منه في سويسرا من حيث نسبة النساء إلى الرجال. ففي المجالس النيابية للبرتغال وإيطاليا، على سبيل المثال أو في الأرجنتين والدنمارك، كل هذه الدول كانت متقدمة على سويسرا في الترتيب.

في المرتبة الأولى، نجد رواندا حسب الترتيب الصادر عن الاتحاد البرلماني الدوليرابط خارجي (مقره جنيف)، حيث تصل نسبة النساء في هذا البلد الإفريقي 61% ويُعزى ذلك لأسباب تاريخية. فبعد الإبادة الجماعية التي شهدها البلد في عام 1994، أعيد تنظيم السياسة هناك بشكل جذري، وتم دمج النساء فيها، حيث كانت هناك حركة نسائية قوية.

لا تزال سويسرا بعيدة عن هذه النسبة. مع ذلك، كان يوم 20 أكتوبر يومًا تاريخيًا في هذا السياق. فقد أوصل الناخبون رسالة تفيد بأن هناك حاجة في سويسرا إلى تواجد المزيد من النساء الناشطات في المجال السياسي. فمن بين 200 برلماني، ستتسلّم 84 امرأة مهامها في مجلس النواب الجديد.

Frauen تمثيل بياني لزيادة نسبة النساء في البرلمان

في جميع الأحزاب تقريبًا، سيكون عدد النساء أكبر من ذي قبل مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة. فعلى سبيل المثال، ستشكل النساء أغلبية الاشتراكيين والخضر في مجلس النواب، وذلك بأكثر من 60 في المائة لكل منهما. أما التمثيل النسائي في حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) فلا يزال في حدود 25% فقط، ومع ذلك فقد شهد هذا الحزب أيضاً زيادة في حصته من النساء.

لا شكّ في أنّ الإضراب الوطني للنساء في 14 يونيو 2019 كان سببًا للتحرك نحو تواجد المزيد من النساء تحت قبة البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، وضعت ناشطات أطلقن حملة "سويسرا تنادي" الانتخابات نصب أعينهن من أجل استقطاب المزيد من صانعات القرار السياسي وتحفيز النساء على الترشح للمناصب السياسية.

واليوم، تسود مشاعر الرضا في صفوف الناشطات ضمن تحالف "أليانس إف" النسويرابط خارجي. فعلى سبيل المثال، تقول فلافيا كلاينر العضوة في التحالف لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ، إنّها سعيدة لأن العديد من "المعاقل الذكورية" قد تحطمت.

(ترجمه من الألمانية وعالجه: ثائر السعدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سويسرا ترتقي إلى المرتبة الخامسة عشرة دولياً أليكساندرا كولير Alexandra Kohler 22 أكتوبر 2019 - آخر تحديث - 19:00 شهدت الانتخابات البرلمان السويسرية نقلة نوعية فيما يتعلق بالتمثيل النسائي، حيث تشغل النساء اليوم 42% من المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي، وبذلك تتفوق سويسرا على بلدان أوروبية أخرى كالنرويج وإيطاليا وفرنسا. مثّل 14 يونيو 2019 يوم المرأة في سويسرا، حيث خرج مئات الآلاف من النساء إلى الشوارع في ذلك اليوم للمطالبة بتمثيل أوسع للمرأة في مجالات عدّة ومنها السياسة. في العشرين من أكتوبر حصل ما لم يجرؤ الكثيرون حتى على الأمل بحدوثه، حيث احتلت النساء 42% من المقاعد في مجلس النواب، الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي. على المستوى الدولي، تحتل سويسرا اليوم المرتبة 15، متقدمة بذلك على النرويج والدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا وإيطاليا والإكوادور، حيث لا تزيد نسبة النساء في المجالس النيابية لهذه البلدان عن 41%. قبل هذه الانتخابات، احتلت سويسرا المرتبة 38 على المستوى الدولي، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب خلال الدورة السابقة 32% فقط، علماً أنّه عند استلام البرلمان الجديد لمهامه في بداية شهر ديسمبر المقبل - وبالمقارنة فقط مع الدول الأوربية - فإن سويسرا ستحتل المرتبة الخامسة لا الخامسة عشرة. رواندا تتصدر الترتيب حتى الآن، وفي العديد من البلدان الأخرى، كان البرلمان أكثر توازناً منه في سويسرا من حيث نسبة النساء إلى الرجال. ففي المجالس النيابية للبرتغال وإيطاليا، على سبيل المثال أو في الأرجنتين والدنمارك، كل هذه الدول كانت متقدمة على سويسرا في الترتيب. في المرتبة الأولى، نجد رواندا حسب الترتيب الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي (مقره جنيف)، حيث تصل نسبة النساء في هذا البلد الإفريقي 61% ويُعزى ذلك لأسباب تاريخية. فبعد الإبادة الجماعية التي شهدها البلد في عام 1994، أعيد تنظيم السياسة هناك بشكل جذري، وتم دمج النساء فيها، حيث كانت هناك حركة نسائية قوية. لا تزال سويسرا بعيدة عن هذه النسبة. مع ذلك، كان يوم 20 أكتوبر يومًا تاريخيًا في هذا السياق. فقد أوصل الناخبون رسالة تفيد بأن هناك حاجة في سويسرا إلى تواجد المزيد من النساء الناشطات في المجال السياسي. فمن بين 200 برلماني، ستتسلّم 84 امرأة مهامها في مجلس النواب الجديد. في جميع الأحزاب تقريبًا، سيكون عدد النساء أكبر من ذي قبل مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة. فعلى سبيل المثال، ستشكل النساء أغلبية الاشتراكيين والخضر في مجلس النواب، وذلك بأكثر من 60 في المائة لكل منهما. أما التمثيل النسائي في حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) فلا يزال في حدود 25% فقط، ومع ذلك فقد شهد هذا الحزب أيضاً زيادة في حصته من النساء. لا شكّ في أنّ الإضراب الوطني للنساء في 14 يونيو 2019 كان سببًا للتحرك نحو تواجد المزيد من النساء تحت قبة البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، وضعت ناشطات أطلقن حملة "سويسرا تنادي" الانتخابات نصب أعينهن من أجل استقطاب المزيد من صانعات القرار السياسي وتحفيز النساء على الترشح للمناصب السياسية. واليوم، تسود مشاعر الرضا في صفوف الناشطات ضمن تحالف "أليانس إف" النسوي. فعلى سبيل المثال، تقول فلافيا كلاينر العضوة في التحالف لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ، إنّها سعيدة لأن العديد من "المعاقل الذكورية" قد تحطمت.