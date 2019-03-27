هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 01:52 م

خرج المتظاهرون في العاصمة الليبرالية مونروفيا في نوفمبر الماضي للمطالبة بإنشاء محكمة لجرائم الحرب الاقتصادية لتوفير العدالة لحوالي 250 ألف ضحية للحرب الأهلية. (Keystone / Ahmed Jallanzo)

أصدر المدعي العام السويسري لائحة اتهام ضد زعيم المتمردين السابق في ليبيريا أليو كوسيا بارتكابه جرائم حرب أثناء النزاع المسلح في البلاد وأحال قضيته إلى المحكمة الجنائية الفدرالية وذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من التحقيق في القضية.

وجاء في بيانرابط خارجي صادر الثلاثاء عن مكتب المدعي العام أن أليو كوسيا "متهم بإعطاء أوامر بالقتل والمشاركة في قتل مدنيين وجنود عاجزين عن القتال والتنكيل بجثث المدنيين والاغتصاب وأعطى أوامر بمعاملة المدنيين بوحشية وأعمال السلب والنهب وجند وعين أطفالا للقتال وأمر أو شارك في إجبار المدنيين على نقل السلع والذخيرة ".

يُذكر أن الجرائم اُرتكبت بين عامي 1993 و 1995.

ومنذ عام 2014، يقبع كوشيا رهن الاحتجاز في سويسرا. وتعد هذه القضية الأولى التي يحولها المدعي العام السويسري إلى المحكمة الجنائية الفدرالية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي عام 2014، قدم العديد من المواطنين الليبيريين شكاوى جنائية إلى المدعي العام السويسري ضد كوسيا ، الزعيم السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية (ULIMO)في ليبيريا، حيث كان يعيش في سويسرا في ذلك الوقت. وعلى إثره فتح المدعي العام تحقيقا في القضية في العام نفسه.

المدعي العام أكد أن عملية جمع الأدلة كانت معقّدة جراء عدم تعاون ليبيريا ومرور فترة زمنية طويلة منذ لحظة وقوع الأحداث. وفي النهاية، تمكنت السلطات السويسرية من جمع أدلة من 25 شاهدا وحصلت على مساعدة قانونية من عدة دول ومنظمات دولية.



swissinfo.ch/م.ا.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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