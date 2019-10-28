هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 04:44 م

انطلقت المظاهرات في العديد من المدن السويسرية في نهاية الأسابيع الماضية، بما في ذلك هذه التظاهرة في لوتسيرن. (Keystone / Alexandra Wey)

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شهدت سويسرا خروج مظاهرات منددة بالتدخل العسكري التركي في شمال سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث تظاهر نحو 1000 شخص في العاصمة السويسرية برن.

المتظاهرون أعلنوا تأييدهم للدولة الكردية التي أعلنت نفسها باسم "روخافا"، وهي منطقة تقع في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

يأتي هذا بعد أن أضرم شاب كردي النار في نفسه خارج مقر مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري احتجاجًا حسبما يبدو على التدخل العسكري التركي، وفقا لتقارير إعلامية.

يُذكر أن القوات التركية احتلت ممرًا شمال شرق سوريا لإنشاء ما يسمّى بالـ "منطقة الآمنة" على طول الحدود مع تركيا. كما توسطت الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أن أودى التصعيد العسكري بحياة العشرات.

من جهته، وصف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في وقت سابق توغل القوات التركية بأنه "انتهاك للقانون الدولي" مضيفًا: "نأمل أن يتم احترام وقف إطلاق النار الأخير وأن يتم استغلاله كفرصة للتفاوض على حل سياسي وإنهاء التصعيد".

وقبل التوصل إلى هذه الهدنة، كانت الحكومة السويسرية قد دعت تركيا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في سوريا.

وكانت نهاية الأسبوع قبل الفائت شهدت تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع مدن جنيف وبرن ولوتسرن للمطالبة بوضع حد فوري للعنف. وفي نهاية الأسبوع الأسبق، تجمّع الآلاف في مدينتي زيورخ وبيلينزونا للتنديد بالتدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السويسرية ATS-SDA- Keystone أن مظاهرة السبت 26 أكتوبر الجاري كانت سلمية وتخللها فقط تفجير ألعاب نارية وقنابل دخان.

يُشار إلى أن عدد المهاجرين الأكراد في سويسرا يُقدّر بما بين 15 و 60 ألف شخص.



swissinfo.ch/م.ا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مظاهرات مناهضة لتركيا للأسبوع الثالث على التوالي 28 أكتوبر 2019 - آخر تحديث - 16:44 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شهدت سويسرا خروج مظاهرات منددة بالتدخل العسكري التركي في شمال سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث تظاهر نحو 1000 شخص في العاصمة السويسرية برن. المتظاهرون أعلنوا تأييدهم للدولة الكردية التي أعلنت نفسها باسم "روخافا"، وهي منطقة تقع في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا. يأتي هذا بعد أن أضرم شاب كردي النار في نفسه خارج مقر مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري احتجاجًا حسبما يبدو على التدخل العسكري التركي، وفقا لتقارير إعلامية. يُذكر أن القوات التركية احتلت ممرًا شمال شرق سوريا لإنشاء ما يسمّى بالـ "منطقة الآمنة" على طول الحدود مع تركيا. كما توسطت الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أن أودى التصعيد العسكري بحياة العشرات. من جهته، وصف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في وقت سابق توغل القوات التركية بأنه "انتهاك للقانون الدولي" مضيفًا: "نأمل أن يتم احترام وقف إطلاق النار الأخير وأن يتم استغلاله كفرصة للتفاوض على حل سياسي وإنهاء التصعيد". وقبل التوصل إلى هذه الهدنة، كانت الحكومة السويسرية قد دعت تركيا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في سوريا. وكانت نهاية الأسبوع قبل الفائت شهدت تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع مدن جنيف وبرن ولوتسرن للمطالبة بوضع حد فوري للعنف. وفي نهاية الأسبوع الأسبق، تجمّع الآلاف في مدينتي زيورخ وبيلينزونا للتنديد بالتدخل العسكري التركي في شمال سوريا. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السويسرية ATS-SDA- Keystone أن مظاهرة السبت 26 أكتوبر الجاري كانت سلمية وتخللها فقط تفجير ألعاب نارية وقنابل دخان. يُشار إلى أن عدد المهاجرين الأكراد في سويسرا يُقدّر بما بين 15 و 60 ألف شخص.