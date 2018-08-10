هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 02:47 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:47

تم ختم التحقيق في قضية تفجير فرينلينغن دون تقديم أي شخص للعدالة. (Keystone)

رفض المدعي العام الفدرالي السويسري إعادة النظر في الحيثيات التي أحاطت بوقوع أسوأ هجوم إرهابي شهدته سويسرا في تاريخها. ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى عام 1970، حينما انفجرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية خلال رحلة لها، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم الإجمالي 47 شخصا.

وكانت التحقيقات السابقة قد خلصت إلى أن جماعة إرهابية فلسطينية كانت وراء الهجوم، لكن لم يتم تقديم أي شخص للعدالة. وقد ختم البحث في القضية رسميا في عام 2000.



لكن مواطنا طالب بصفته الفردية بإعادة فتح التحقيق حول الحادثة بعد أن سرّبت وثائق خاصة بمكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة إلى وسائل الإعلام، توجه أصابع الإتهام إلى شخصيْن مجهوليْن من ألمانيا الغربية آنذاك. لكن المدعي العام الفدرالي السويسري قال يوم الخميس 9 أغسطس 2018 إن الملف سيظل مغلقا لأن الادلّة الجديدة ليست قوية بما فيه الكفاية، ولأن وقتا طويلا قد انقضى منذ ارتكاب الجريمة.



وقد خُتمت التحقيقات الأوّلية حول حيثيات ووقائع الحادثة الإرهابية في عام 1985، وأعيد فتحها مرة أخرى في عام 2000. وخلص التحقيق آنذاك إلى أن إرهابيين سعوا إلى تفجير طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، لكن جهاز التفجير انتهى به المطاف في طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية، نتيجة تغيير مفاجئ في جداول الرحلات الجوية.

وقد تسبب الإنفجار في سقوط الطائرة بالقرب من قرية فورينلنغن الواقعة شمال سويسرا على مقربة من الحدود مع ألمانيا.

وفي تطوّر لاحق، أفاد صحفي سويسري في عام 2016 عن وجود صفقة سرية مشبوهة بين سويسرا ومنظمة التحرير الفلسطينية تعود إلى عام 1970 أي عقب الهجوم الإرهابي. وزعم التقرير أنه تم التوصّل آنذاك إلى اتفاق بين الطرفين يمنع وقوع المزيد من الهجمات في سويسرا، مقابل التستّر على تلك الحادثة، لكن هذه الإدعاءات والشكوك لا يوجد ما يؤكّدها.



swissinfo.ch/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة القضاء السويسري يرفض إعادة فتح ملف "تفجير فورينلنغن" 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:47 رفض المدعي العام الفدرالي السويسري إعادة النظر في الحيثيات التي أحاطت بوقوع أسوأ هجوم إرهابي شهدته سويسرا في تاريخها. ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى عام 1970، حينما انفجرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية خلال رحلة لها، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم الإجمالي 47 شخصا. وكانت التحقيقات السابقة قد خلصت إلى أن جماعة إرهابية فلسطينية كانت وراء الهجوم، لكن لم يتم تقديم أي شخص للعدالة. وقد ختم البحث في القضية رسميا في عام 2000. لكن مواطنا طالب بصفته الفردية بإعادة فتح التحقيق حول الحادثة بعد أن سرّبت وثائق خاصة بمكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة إلى وسائل الإعلام، توجه أصابع الإتهام إلى شخصيْن مجهوليْن من ألمانيا الغربية آنذاك. لكن المدعي العام الفدرالي السويسري قال يوم الخميس 9 أغسطس 2018 إن الملف سيظل مغلقا لأن الادلّة الجديدة ليست قوية بما فيه الكفاية، ولأن وقتا طويلا قد انقضى منذ ارتكاب الجريمة. وقد خُتمت التحقيقات الأوّلية حول حيثيات ووقائع الحادثة الإرهابية في عام 1985، وأعيد فتحها مرة أخرى في عام 2000. وخلص التحقيق آنذاك إلى أن إرهابيين سعوا إلى تفجير طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، لكن جهاز التفجير انتهى به المطاف في طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية، نتيجة تغيير مفاجئ في جداول الرحلات الجوية. وقد تسبب الإنفجار في سقوط الطائرة بالقرب من قرية فورينلنغن الواقعة شمال سويسرا على مقربة من الحدود مع ألمانيا. وفي تطوّر لاحق، أفاد صحفي سويسري في عام 2016 عن وجود صفقة سرية مشبوهة بين سويسرا ومنظمة التحرير الفلسطينية تعود إلى عام 1970 أي عقب الهجوم الإرهابي. وزعم التقرير أنه تم التوصّل آنذاك إلى اتفاق بين الطرفين يمنع وقوع المزيد من الهجمات في سويسرا، مقابل التستّر على تلك الحادثة، لكن هذه الإدعاءات والشكوك لا يوجد ما يؤكّدها.