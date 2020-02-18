هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 03:30 م

ينتج بلح البحر "حريرًا" قويًا جدًا يمكّن من الالتصاق بالصخور فيفي أشد البحار هيجانا. (Keystone)

طوّر باحثون سويسريون يعملون في مختبرات علوم المواد والتكنولوجيا "غراءً" مبتكرًا باستخدام بروتينات من بلح البحر يمكن استغلالها في إصلاح أنسجة القلب التي تعرضت إلى عمليات إتلاف.

كان الفريق البحثي السويسري يبحث عن "غراء لإصلاح نسيج العضلات يتوافق حيوياً مع نبضات القلب مع الحفاظ على المرونة، حتى في ظل أشدّ الظروف صعوبة"، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن رابط خارجيمختبرات علوم المواد والتكنولوجيارابط خارجي. رابط خارجيبسانت- غالن، والذي يضيف: "في حالة تلف أنسجة عضلات القلب، على سبيل المثال بسبب نوبة قلبية أو اضطراب خلقي، يجب أن تكون الجروح قابلة للشفاء، على الرغم من استمرار تقلص العضلات".



الباحثون في مختبرات علوم المواد والتكنولوجيا، وبالتحديد في مختبر الأغشية والنسيج الحيوي في سانت غالن، كانوا يبحثون عن طريقة لدمج خواص إضافية في مادة الجيلاتين، والتي "تقترب بالفعل من بعض الخصائص الطبيعية للأنسجة الضامة البشرية"، ولكن المشكلة تكمن في أن مادة الجيلاتين تتحوّل إلى سائل عندما تبلغ درجة حرارتها حرارة الجسم.



للوصول إلى بديل لتلك المادة، أوضح كلاوديو تونشيلي، قائد فريق الباحثين السويسريين"اتجه اهتمامنا إلى بلح البحر، الذي تظهر عضلات القدم لهذا الكائن خيوطا تلتصق بقوة على جميع أنواع الأسطح في الماء".



في هذه الخيوط التي تشبه حرير البحر تتفاعل عدة بروتينات بإحكام. وجاء في بيان مختبرات سانت -غالن: "نسجا على منوال الحل الذي تقدمه الطبيعة للتعامل مع القوى المضطربة تحت الماء، قام الباحثون بتزويد بوليمرات جيلاتينية حيوية بوحدات كيميائية وظيفية مماثلة لتلك الموجودة في بروتينات حرير البحر من فئة mfp-3 و mfp-6". وبمجرد ملامسة جيلاتين حرير البحر مع الأنسجة، ترتبط البروتينات الهيكلية ببعضها البعض وتضمن اتصالًا ثابتًا بين أسطح الجرح".



ويؤكّد كونغ تشانج وي، أحد أعضاء هذا الفريق البحثي بأن "الأنسجة المعالجة بهذه المادة اللاصقة قادرة على مقاومة ضغطًا مكافئًا لضغط الدم البشري". وتمكن العلماء من تأكيد توافق هذه الأنسجة "المعلقة" للمادة اللاصقة الجديدة من خلال تجارب زراعة الخلايا، ويحاولون الآن جاهدين تطوير التطبيق السريري "لغراء بلح البحر".



swissinfo/ع.ع

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