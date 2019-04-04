هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 03:43 م

تغطي المنح البحثية المُسندة من طرف مجلس البحوث الأوروبي إلى مراكز أبحاث سويسرية مجموعة من الموضوعات تشمل علم الأعصاب وعلم الفلك والطب والتخطيط الحضري.

(Keystone)

في إطار برنامج "هورايزن (أفق) 2020"، منح مجلس البحوث الأوروبي 222 منحة مرموقة لعدد من الباحثين الأوروبيين من ضمنهم 18 يعملون في معاهد سويسرية. في الأثناء، لا يزال وضع سويسرا في الحصة المُوالية من هذا البرنامج التمويلي غير واضح.

يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، أعلن مجلس البحوث الأوروبي عن تخصيص 540 مليون يورو (605 مليون فرنك سويسري) في شكل منح للبحث والإبتكار. وسيحصل حوالي 222 باحثًا على "منح متقدمة" بحد أقصى لا يزيد عن 2.5 مليون يورو لكل واحد منهم. ومن المتوقع أن تؤدي الأموال المرصودة إلى إيجاد ألفيْ (2000) وظيفة وفقًا للمجلس.

من بين المتحصلين الثمانية عشر في سويسرا على منح، هناك خمسة يعملون في المعهد التقني الفدرالي في زيورخ، سيتحصلون على 12.5 مليون يورو رابط خارجيمن طرف برنامج "هورايزن". أما المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان وجامعة جنيف وجامعة زيورخ فقد تحصل كل واحد منهم على ثلاث منح. أما بقية القائمة فتشمل باحثيْن في جامعة بازل وباحثا في جامعة لوزان وآخرَ في جامعة فريبورغ.

تغطي المشاريع التي وقع الإختيار عليها مجموعة من الموضوعات تشمل علم الأعصاب وعلم الفلك والطب والتخطيط الحضري. فعلى سبيل المثال، سوف يقوم فريق من الباحثين في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان باستكشاف مقاومة بعض الأورام للعلاجات المناعيّة.

بحصولها على سبعة وأربعين (47) منحة، حظيت المملكة المتحدة بأكبر عدد من المنح المُسندة مقارنة بأي بلد أو منطقة أخرى. مع ذلك، فإن خروجها من الإتحاد الأوروبي قد يضع حدا لمشاركتها في برنامج "هورايزن 2020"، وفي خطط توسيعه إلى "هورايزن أوروبا" ابتداء من عام 2021.

مستقبل غير مؤكد

في سياق متصل، لا زال وضع سويسرا في المرحلة المُوالية من برنامج "هورايزن" متسما بعدم الوضوح. ذلك أن أوروبا تريد إنشاء فئة جديدة من الدول المشاركة في برنامج أطلقت عليه تسمية "أورايزن أوروبا" يمتد من عام 2021 وحتى 2027.

وفي هذا الصدد، يُحتمل أن يتم تخفيض تصنيف سويسرا إلى الفئة 4 الخاصة بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة. وحتى الآن، كانت سويسرا مُصنفة ضمن الفئة الأولى مع بلدان أخرى تنتمي إلى المجال الاقتصادي الأوروبي بما في ذلك النرويج وإمارة ليختنشتاين وأيسلندا.

وفي الآونة الأخيرة، عبّر ممثلون عن الجامعات السويسرية عن الخشية من أن يخسر الباحثون التمويلات المقدمة من طرف برنامج "هورايزن" إذا ما فشلت برن في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بشأن إطار سياسي ينظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين، كما أعربوا عن خشيتهم من العواقب المحتملة لخفض التصنيف على الأبحاث والإبتكار السويسري بشكل عام.

يُشار إلى أن "هورايزون أوروبا" هو برنامج للأبحاث والإبتكار خُصّصت له ميزانية تقدر بـ 100 مليار يورو سيخلف برنامج "هورايزون 2020". وقد تم تصنيف سويسرا بشكل مؤقت ضمن "البلدان الأخرى" (Third country) في برنامج "هورايزن 2020" إثر موافقة الناخبين السويسريين في عام 2014 على إعادة العمل بنظام الحصص للمهاجرين الأوروبيينرابط خارجي.

وفيما يُنتظر أن يتخذ البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد قرارًا بهذا الخصوص هذا الخريف، صرحت مارتينا هيراياما، وزيرة الدولة السويسرية للتعليم والبحث والإبتكار لوكالة Keystone-SDA: "سويسرا شريك قوي (في مجال البحث العلمي). ومع ذلك، فإن الأمور قد تتوقف على السياسة".



برنامج "أفق أوروبي" الجامعات السويسرية تخشى تراجع تمويلات الإتحاد الأوروبي تخشى الجامعات السويسرية أن تخسر تمويلات الإتحاد الاوروبي لبرنامج البحوث "أفق أوروبي" إذا ما فشلت برن في التوصّل إلى اتفاق سياسي مع بروكسل يضبط ... هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2019 09:00 ص انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Swiss universities fear EU science funding snub

Keystone-SDA/ك.ض

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