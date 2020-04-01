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السويسريون في الخارج

حول العالم الجاليات السويسرية في الخارج تنمو عدديا وتتقدم في السن

وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، استمر عدد السويسريين المقيمين بالخارج في النمو العام الماضي، لا سيما في أوروبا وآسيا.

في المجموع، بلغ عدد المغتربين السويسريين المُسجّلين 770900 شخص، أي بزيادة 1.4 ٪ عن عام 2018.

يُقيم معظم المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج في القارة الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا المجاورة، لكن أعداد المغتربين في المملكة المتحدة سجّلت أكبر زيادة (+ 3.4٪) في عام 2019.

رسم بياني
(swissinfo.ch)

خارج أوروبا، يتواجد أكبر عدد من السويسريين المغتربينرابط خارجي في الولايات المتحدة (حوالي 81100) وكندا (40300) وأستراليا (25500) وإسرائيل (20900).

ويوم الثلاثاء 31 مارس 2020، قال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أعداد المغتربين الذين يُقيمون في بلد إفريقي سجلت انخفاضا طفيفا (-0.5%) في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

في الوقت نفسه، اتضح أن أعمار 21٪ من المغتربين السويسريين الذين يعيشون في شتى أنحاء العالم تقل عن ثمانية عشر عامًا، وأن أعمار حوالي 22٪ منهم تزيد عن خمسة وستين عامًا.

وتُعزى الزيادة المسجلة في صفوف الفئة العمرية الأكبر سنا (+ 3.3 ٪) إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المُهاجرين الجدد وإلى ظاهرة تشيّخ السكان عموما.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أحدث البيانات تظهر أن المغتربين السويسريين يُشكلون أكثر من عُشُر حاملي جوازات السفر السويسرية.

swissinfo.ch/ك.ض

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