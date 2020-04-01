هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 11:03 ص

وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، استمر عدد السويسريين المقيمين بالخارج في النمو العام الماضي، لا سيما في أوروبا وآسيا.

في المجموع، بلغ عدد المغتربين السويسريين المُسجّلين 770900 شخص، أي بزيادة 1.4 ٪ عن عام 2018.

يُقيم معظم المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج في القارة الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا المجاورة، لكن أعداد المغتربين في المملكة المتحدة سجّلت أكبر زيادة (+ 3.4٪) في عام 2019.

(swissinfo.ch)

خارج أوروبا، يتواجد أكبر عدد من السويسريين المغتربينرابط خارجي في الولايات المتحدة (حوالي 81100) وكندا (40300) وأستراليا (25500) وإسرائيل (20900).

ويوم الثلاثاء 31 مارس 2020، قال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أعداد المغتربين الذين يُقيمون في بلد إفريقي سجلت انخفاضا طفيفا (-0.5%) في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

في الوقت نفسه، اتضح أن أعمار 21٪ من المغتربين السويسريين الذين يعيشون في شتى أنحاء العالم تقل عن ثمانية عشر عامًا، وأن أعمار حوالي 22٪ منهم تزيد عن خمسة وستين عامًا.

وتُعزى الزيادة المسجلة في صفوف الفئة العمرية الأكبر سنا (+ 3.3 ٪) إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المُهاجرين الجدد وإلى ظاهرة تشيّخ السكان عموما.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أحدث البيانات تظهر أن المغتربين السويسريين يُشكلون أكثر من عُشُر حاملي جوازات السفر السويسرية.

swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الجاليات السويسرية في الخارج تنمو عدديا وتتقدم في السن 01 أبريل 2020 - آخر تحديث - 11:03 وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، استمر عدد السويسريين المقيمين بالخارج في النمو العام الماضي، لا سيما في أوروبا وآسيا. في المجموع، بلغ عدد المغتربين السويسريين المُسجّلين 770900 شخص، أي بزيادة 1.4 ٪ عن عام 2018. يُقيم معظم المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج في القارة الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا المجاورة، لكن أعداد المغتربين في المملكة المتحدة سجّلت أكبر زيادة (+ 3.4٪) في عام 2019. خارج أوروبا، يتواجد أكبر عدد من السويسريين المغتربين في الولايات المتحدة (حوالي 81100) وكندا (40300) وأستراليا (25500) وإسرائيل (20900). ويوم الثلاثاء 31 مارس 2020، قال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أعداد المغتربين الذين يُقيمون في بلد إفريقي سجلت انخفاضا طفيفا (-0.5%) في عام 2019 مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، اتضح أن أعمار 21٪ من المغتربين السويسريين الذين يعيشون في شتى أنحاء العالم تقل عن ثمانية عشر عامًا، وأن أعمار حوالي 22٪ منهم تزيد عن خمسة وستين عامًا. وتُعزى الزيادة المسجلة في صفوف الفئة العمرية الأكبر سنا (+ 3.3 ٪) إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المُهاجرين الجدد وإلى ظاهرة تشيّخ السكان عموما. وقال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أحدث البيانات تظهر أن المغتربين السويسريين يُشكلون أكثر من عُشُر حاملي جوازات السفر السويسرية.