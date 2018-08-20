يوجد في سويسرا قرابة أربعين جسرا في حالة حرجة وتحتاج إلى تدخّل سريع وفق تقديرات صدرت مؤخرا عن المكتب الفدرالي للطرقات.
وقد أكّد المكتب المذكور يوم الاحد 19 أغسطس 2018 المعلومات التي نشرتها صحيفة "البليك" في عددها الأسبوعي استنادا إلى تسريبات من تقرير حول الطرق السويسرية أعدّته هذه الجهة الحكومية. وأشار يورغ روثليسبيرغ، مدير المكتب الفدرالي للطرقات، إلى أن وضع شبكة الطرق السويسرية جيّدة بشكل عام. وقد حظيت عمليات تجديد البنية التحتية الحيوية مثل الجسور والأنفاق بإدارة جيّدة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف روثليسبيرغ: "حينما يثبت لدينا أن الهيكل في حالة سيئة، على سبيل المثال بسبب تضرر عناصر الدعم في جسر معيّن، فإننا نغلق الجسر على الفور، ونبدأ العمل".
رغم ذلك، نسبة كبيرة من الهياكل في سويسرا تزيد عن 16% منها لم تفحص بعدُ. ولكن، هذه الأخيرة لا تؤثّر سلبا على سلامة وأمن مستخدمي الطرق. وحتى لو فرضنا اكتشاف مشكلة فيها، فلن تكون لها عواقب وخيمة، وفق المصدر نفسه.
وشُيّدت الغالبية العظمى من جسور الطرق السريعة في سويسرا في الستينات والسبعينات، لذلك سيصبح تحديث هذه الهياكل والجسور أكثر إلحاحا مع مرور الوقت. وبحسب مدير المكتب الفدرالي للطرقات، تتمتع سويسرا بوضع جيّد للقيام بذلك بفضل الموارد الهامة المرصودة لصندوق البنية التحتية للطرقات البرية.
وأشارت معلومات نشرها العدد الاسبوعي من صحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" يوم الاحد إلى أن أكثر من نصف جسور الطرق السريعة في سويسرا البالغ عددها الإجمالي 45000 جسرا تجاوز عمرها 35 عاما. ونقلا عن أحد الخبراء، يذكر التقرير أن تكاليف الصيانة يمكن أن تتضاعف إلى حدود أربعة مرات في غضون السنوات الثلاثين القادمة.
SDA-ATS/ع.ع