هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 08:58 ص

العنف الجنسي أكثر انتشارًا في سويسرا مما كان يعتقد سابقًا، وتعاني منه واحدة على الأقل من كل خمس نساء، وفقًا لمنظمة العفو الدولية في سويسرا.



وكشفت دراسة أجراها معهد gfs ببرن لحساب منظمة العفو الدولية بسويسرارابط خارجي، نُشرت نتائجها يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، أن 22٪ من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 16 عاما تعرضن لاعتداءات جنسية من دون رضاء منهنّ، وأن 12٪ مارسن الجنس ضد إرادتهن.

وقالت مانون شيك، مديرة منظمة العفو الدولية في سويسرا: "نتائج التحقيق مروّعة. فهي تكشف أن الحالات المسجلة في إحصاءات الشرطة ليست سوى نسبة قليلة جدا مما يحدث فعلا".



المسح الذي شمل 4500 امرأة سويسرية وجد أن حوالي نصف المتضررات لم يتحدثن عن تجربتهن في مجال العنف الجنسي، وأن 8٪ منهن فقط تقدمن بشكوى إلى الشرطة.

حوالي 60% من النساء اللاتي شملتهن الدراسة قلن إنهن تعرّضن إلى تحرّش جنسي في صورة تماس غير مرغوب فيه، أو احتضان، وتقبيل.

النظام القانوني

في عام 2018 ، سجلت الشرطة في سويسرا 1،291 جريمة جنسية، بما في ذلك الإكراه الجنسي والاغتصاب. ولا يتم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية إلا قليلا، وفي سويسرا، لا يتعرّض مرتكبها للعقاب إلا في حالات نادرة .

ولا يُعترف بالاغتصاب، وفق القانون السويسري، إلا إذا كان هناك إكراه من جانب الجاني ومقاومة من الضحية. ومع ذلك، فإن اتفاقية اسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا العام الماضي، تنص بوضوح على أن عدم الموافقة يشكل الأساس لأي تعريف قانوني للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.



منظمة العفو أرسلت عريضة تدعو وزيرة العدل كارين كيلر - سوتر إلى تعديل القانون السويسري لضمان معاقبة جميع الأفعال الجنسية من دون رضاء الطرفيْن. وتدعو إلى توفير تدريب إلزامي ومستمر للقضاة والشرطة والمحامين على رعاية ضحايا العنف الجنسي.



وقالت نورا شيدغر، الخبيرة في الجرائم الجنسية: "لدى سويسرا قانون جنائي عفا عليه الزمن، يجب إصلاحه بشكل جذري".

المنظمة طالبت أيضا بجمع البيانات بشكل منهجي وبدراسة الكيفية التي يتعامل بها نظام العدالة في سويسرا مع الجرائم الجنسية.



في الخريف الماضي ، وافق البرلمانيون في مجلس النواب على اقتراح مقدم من الاشتراكي الديمقراطي لورانس فيلمان رييل لتوسيع مفهوم الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الإكراه. لم يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن هذه المسألة.



Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة خمس نساء سويسرا ضحايا للعنف الجنسي 22 مايو 2019 - آخر تحديث - 08:58 العنف الجنسي أكثر انتشارًا في سويسرا مما كان يعتقد سابقًا، وتعاني منه واحدة على الأقل من كل خمس نساء، وفقًا لمنظمة العفو الدولية في سويسرا. وكشفت دراسة أجراها معهد gfs ببرن لحساب منظمة العفو الدولية بسويسرا، نُشرت نتائجها يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، أن 22٪ من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 16 عاما تعرضن لاعتداءات جنسية من دون رضاء منهنّ، وأن 12٪ مارسن الجنس ضد إرادتهن. وقالت مانون شيك، مديرة منظمة العفو الدولية في سويسرا: "نتائج التحقيق مروّعة. فهي تكشف أن الحالات المسجلة في إحصاءات الشرطة ليست سوى نسبة قليلة جدا مما يحدث فعلا". المسح الذي شمل 4500 امرأة سويسرية وجد أن حوالي نصف المتضررات لم يتحدثن عن تجربتهن في مجال العنف الجنسي، وأن 8٪ منهن فقط تقدمن بشكوى إلى الشرطة. حوالي 60% من النساء اللاتي شملتهن الدراسة قلن إنهن تعرّضن إلى تحرّش جنسي في صورة تماس غير مرغوب فيه، أو احتضان، وتقبيل. النظام القانوني في عام 2018 ، سجلت الشرطة في سويسرا 1،291 جريمة جنسية، بما في ذلك الإكراه الجنسي والاغتصاب. ولا يتم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية إلا قليلا، وفي سويسرا، لا يتعرّض مرتكبها للعقاب إلا في حالات نادرة . ولا يُعترف بالاغتصاب، وفق القانون السويسري، إلا إذا كان هناك إكراه من جانب الجاني ومقاومة من الضحية. ومع ذلك، فإن اتفاقية اسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا العام الماضي، تنص بوضوح على أن عدم الموافقة يشكل الأساس لأي تعريف قانوني للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. منظمة العفو أرسلت عريضة تدعو وزيرة العدل كارين كيلر - سوتر إلى تعديل القانون السويسري لضمان معاقبة جميع الأفعال الجنسية من دون رضاء الطرفيْن. وتدعو إلى توفير تدريب إلزامي ومستمر للقضاة والشرطة والمحامين على رعاية ضحايا العنف الجنسي. وقالت نورا شيدغر، الخبيرة في الجرائم الجنسية: "لدى سويسرا قانون جنائي عفا عليه الزمن، يجب إصلاحه بشكل جذري". المنظمة طالبت أيضا بجمع البيانات بشكل منهجي وبدراسة الكيفية التي يتعامل بها نظام العدالة في سويسرا مع الجرائم الجنسية. في الخريف الماضي ، وافق البرلمانيون في مجلس النواب على اقتراح مقدم من الاشتراكي الديمقراطي لورانس فيلمان رييل لتوسيع مفهوم الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الإكراه. لم يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن هذه المسألة.